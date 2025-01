El Ministerio de Transporte de Buenos Aires, liderado por Martín Marinucci, dispuso la inhabilitación preventiva de la licencia de conducir de Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, tras ser registrado manejando sin cinturón de seguridad y utilizando el teléfono celular, acciones que representan un riesgo grave para la seguridad vial.



Para recuperar su carnet, el cantante de cumbia 420 deberá someterse a un examen psicofísico especializado "que determine si es apto para manejar vehículos en la vía pública", según lo indicado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

"La ANSV solicitó la inhabilitación para conducir de L-Gante, luego de que se viralizara un video donde se lo ve manejando sin cinturón de seguridad y usando su celular", señaló el organismo nacional en un comunicado. Las imágenes fueron compartidas por el propio cantante en sus historias de Instagram. "El pedido fue realizado a la Pcia. de Bs. As., donde tiene radicada su licencia", precisaron.

La Ley Nacional de Tránsito (N.º 24.449) prohíbe el uso del celular al conducir y establece como obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, considerando una falta grave no cumplir con esta normativa.



"Cada persona que no usa el cinturón y maneja usando el celular representa un riesgo gravísimo para la sociedad", expresó Marinucci al justificar la medida, destacando la importancia de la campaña de concientización "Un click que te salva".

Además, el uso del teléfono al volante, prohibido por ley, y la falta del cinturón aumentan exponencialmente el riesgo de siniestros, según remarcaron las autoridades, que buscan garantizar una conducción responsable y reducir la siniestralidad vial en la provincia.



Una denuncia por abuso sexual

La inhabilitación de su licencia de conducir es el segundo revés que sufre el cantante en lo que va de la semana, ya que recientemente fue denunciado por abuso sexual por la joven influencer Dakota Gotth.

Evelyn López, como se llama realmente la mediática, fue la pareja del músico antes de que iniciara su relación sentimental con Wanda Nara. Este jueves se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y acusó a Valenzuela de haber tenido comportamientos inadecuados con ella en dos episodios, según informaron en el ciclo Desayuno Americano.



“El día jueves consiguió abogado y denunció a L-Gante por abuso sexual simple”, contó el periodista Carlos Salerno.

Y agregó: “Evelyn estuvo cinco horas declarando en la OVD y dijo: 'Me obligó a tocar sus partes íntimas, entre otras tantas cosas'. Una situación se da en Mar del Plata y la otra en Canning, según la causa”.

Evelyn López, ex pareja de L-gante, lo denunció por abuso sexual simple. (Imagen: Instagram)

Según el periodista, la joven recibió el acompañamiento de la policía tras realizar la denuncia. “Los abogados de L-Gante dicen que no fueron notificados, pero la Justicia ordenó un botón antipánico, una restricción perimetral indefinida de 600 metros y custodia de la policía de forma permanente”, completó.



El abogado Mariano Lizardo, que representa a la influencer, afirmó que Gotth y el cantante “no tuvieron situación íntima, salvo una situación que fue denunciada como abuso simple, fue como un tocamiento sin su consentimiento”.

En sus redes sociales, Gotth habló de su mala experiencia con el actual novio de Wanda Nara: “Él estaba bajo los efectos de drogas todo el tiempo y me exponía a situaciones riesgosas. En un after (una fiesta posterior a otra), me sentí tan mal que ni siquiera me animaba a ir al baño. Tenía miedo de ser abusada”, contó la joven. Además, en un audio enviado al músico, Dakota le reclama haberla abandonado en un boliche y luego en un after.