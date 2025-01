El embajador boliviano en Argentina, Ramiro Tapia, cuestionó la decisión inconsulta del Gobierno de Javier Milei de poner un alambrado –siguiendo los pasos de Donald Trump en Estados Unidos– en la frontera con Bolivia. Dijo que se enteraron a través de los medios de comunicación y que su pís "no merece un trato que se está dando".



Consultado por la 750, Tapia aseguró que la decisión se tomó de manera inconsulta y reveló que se enteraron por los medios de comunicación sobre el avance del alambrado en la frontera en Salta. La medida fue dispuesta por el gobierno salteño, aunque con el apoyo de Nación. Sin ir más lejos, la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la medida.

El alambrado es un cerco de apenas 200 metros en la frontera bajo el argumento de que por allí ingresaban drogas. El cerco irá desde la terminal de ómnibos hasta los controles de Puerto de Chalanas, en el pueblo de Aguas Blancas, ubicado a la vera del Río Bermejo. Días atrás, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, defendió la medida, y en declaraciones a la 750 afirmó que la localidad "iba camino a ser Rosario".





Para el embajador boliviano en la Argentina, en tanto, la narrativa del Gobierno, que alega que se tiene que avanzar con esta medida porque allí hay una “narcofrontera”, y donde se responsabiliza a Bolivia del crimen de la zona, no coincide con la realidad. “Bolivia está muy preocupada. No merece un trato que se está dando. Tratan de agarrarse de un pronunciamiento y generalizan cosas que no suceden en Bolivia”, afirmó el diplomático.

Y añadió: “Hemos hecho un pedido a raíz del anuncio de poner un alambrado sin un previo aviso. Y que involucra al Gobierno nacional. Porque todo debería ser por un conducto regular”.

En este sentido, afirmó, Bolivia estaría de acuerdo con realizar trabajos en conjunto en este sentido: “Hasta el día de hoy no hubo un pronunciamiento oficial, no nos informaron por la vía diplomática. Nos hemos enterado por la prensa”.

“Hicimos un pronunciamiento diciendo que entre países hermanos, amigos, lo mínimo que hay que hacer es una consulta previa. Por supuesto que podemos ponernos de acuerdo”, añadió, además.

Finalmente, dijo: “Bolivia tiene una lucha feroz contra el narcotráfico. Nosotros deberíamos trabajar conjuntamente. Pero que vayan con cosas de ese nivel, no es correcto. La reciprocidad debería estar constantemente”.