Trabajadores de la empresa Pilkington —que forma parte de japonesa Nippon Sheet Glass (NSG)— denunciaron despidos arbitrarios en sus plantas en medio de un intento de flexibilización de los derechos de los trabajadores en el país.



Así lo afirmó por la 750 Rubén Farias, uno de los 12 trabajadores que fueron desvinculados de la empresa líder en la producción de vidrios para autos y para construcción en el país.

Consultado por Víctor Hugo Morales, Farias afirmó: “Nosotros venimos reclamando que esta empresa cumpla un fallo de reinserción de un compañero. Es un fallo de segunda instancia que la empresa se niega a cumplir”.



Pero, en este contexto, dijo que “ahora, lejos de acatar lo que le ordena la Justicia, me despidió a mí y a 11 compañeros. Ya me había despedido en el 2011. Me tuvieron que reincorporar por un fallo por discriminación”.

Detrás de esto, para el trabajador, hay un plan manifiesto: “Despidiéndonos a nosotros, que somos los que defendemos las condiciones de trabajo, pueden seguir precarizando”.