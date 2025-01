La Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista convocada para este sábado en todo el país por la comunidad LGBTIQ+ frente a las falsas aseveraciones del presidente Javier Milei en el Foro de Davos suma cada vez más adhesiones, promete ser multitudinaria y se convirtió en un boomerang para la Casa Rosada y el gobierno libertario. Ahora se sumaron partidos y organizaciones políticas a la convocatoria que recorrerá el centro porteño desde Congreso a Plaza de Mayo y que se replicará en plazas de todo el país. El peronismo, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda (FIT) anunciaron que serán de la partida de la movilización que se realiza bajo la consigna "La vida está en riesgo ¡Basta! Al clóset no volvemos nunca más".

Las declaraciones de Milei en el Foro Económico que todos los años realiza en los Alpes suizos los magnates de los principales conglomerados económicos a nivel global, desataron la indignación de la comunidad LGTBIQ+ en la Argentina, que rápidamente se expandió. La iniciativa comenzó a concitar la adhesión de organizaciones sociales, gremiales y políticas. “La UCR, La Cámpora, la Coalición Cívica y el FIT van a estar este sábado en la misma marcha. ¿Imposible? Es el glorioso movimiento LGBT argentino uniendo al país contra la homofobia y el odio fascista de Milei”, anunciaban ayer los militantes del colectivo a través de la red social X.

“Milei atrasa nosotrxs no retrocedemos”, dice el flyer que La Cámpora publicó en su cuenta oficial en la misma red social, en la que se reproduce la convocatoria con una foto de fondo de una marcha frente al Congreso Nacional. Lo mismo hizo el radicalismo a través de la cuenta oficial del Comité Nacional partidario: “UCR marchamos en defensa de la diversidad”, dice el flyer con las banderas de las diversidades de fondo y su propia convocatoria: “nos vemos en todo el país”.

"Vamos a acompañar esta marcha en defensa de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTTIQ+, que este gobierno intenta lesionar todos los días de distintas maneras. En una sociedad libre y democrática cada cual debe poder vivir su vida, con los mismos derechos vitales que los demás, sin ser objeto de críticas, insultos o discriminaciones. Defendamos nuestro modo de vivir. Por una Argentina libre, plural e igualitaria", había adelantado el presidente del comité nacional Martín Lousteau, también a través de las redes sociales.

En tanto, todos los partidos que integran el FIT (PTS, PO, IS y MST) adhieren a la convocatoria. Sus organizaciones feministas y diversidades participaron de la asamblea en Parque Lezama y figuran entre sus promotores. La dirigente de PTS y exdiputada nacional Myriam Bregman posteó: “No hay bravuconada que pueda tapar que la violencia de género existe, que las mujeres la enfrentamos al grito de #NiUnaMenos y que las palabras de Presidente luego se materializan en ataques concretos”. Además, adelantó que denunciará penalmente a Milei. "No podemos permitir que la discriminación sea política de Estado", disparó.

Al clóset no volvemos nunca más

La Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista, ya contaba con la adhesión y participación de Organismos de Derechos Humanos --como Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora-- y diversas organizaciones sociales y territoriales, las centrales obreras de la CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma, y a la que ayer se incorporó la CGT (Ver aparte).

También hubo expresiones de repudio contra los dichos de Milei de legisladores y dirigentes de diversos partidos políticos a título personal. “Este sábado salimos a las calles en todo el país. No hace falta que seas LGBTIQNB+ para marchar. Es una marcha de la sociedad democrática, que no quiere volver atrás y que se pronuncia frente al avance anti derechos y los discursos de odio”, sostuvo el diputado socialista santafesino Esteban Paulón, que se excusó de no estar en Buenos Aires aunque participaría de la marcha en Rosario.

El dirigente y diputado nacional por la CC, Maximiliano Ferraro, también se sumó a la convocatoria al tiempo que se refiró al proyecto del Gobierno de eliminar leyes para achicar la desigualdad de género. "Las medidas de acción positiva existen para reparar una realidad de discriminación y sometimiento histórico sobre determinados grupos y minorías de la población. No buscan eliminar el mérito, sino garantizarlo, superando sesgos y prejuicios arraigados en la sociedad", escribió en X.

Incluso, Paulón y un grupo de legisladores de diferentes partidos, entre ellos Mónica Macha (UP) y Ferraro (CC), firmaron ayer un proyecto de resolución pidiendo a la Cámara de Diputados se pronuncie de manera categórica y repudie los dichos de Milei en Davos “cuyos términos se oponen totalmente a la normativa que rige en nuestro país, en materia de Mujeres y Diversidad, como consecuencia de las Leyes vigentes en el derecho interno y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, de carácter supralegal, que obligan al Estado Nacional y forman parte del propio texto constitucional, de conformidad con el artículo 75° de nuestra Carta Magna”.

La convocatoria de comunidad LGTB+ logró sumar una importante adhesión ciudadana y pone a Milei contra las cuerdas.