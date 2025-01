La crisis política del PRO finalmente obligó a Mauricio Macri a lo impensado: interrumpió sus vacaciones en el country Cumelén y se trasladó a una calurosa Buenos Aires a encabezar un encuentro del partido. Lejos quedaron las épocas en las que el expresidente obligaba a los dirigentes a viajar a Villa La Angostura para consultarlo. El exmandatario encabezó un encuentro en el que definieron qué temas de las extraordinarias acompañarán: entre ellos, estará la suspensión de las PASO (no su eliminación, como quería LLA), Ficha Limpia, Ley Antimafia y reiterancia. En cambio, no se habló de los pliegos de los jueces de la Corte Suprema, ni quedó definida la posición sobre otros puntos, como el financiamiento electoral, donde hay diferencias.

Por lo general, en el verano, las reuniones del PRO se resuelven por Zoom. Pero la crisis política que atravesó el partido a comienzos del mes, cuando una buena parte de sus dirigentes se soliviantaron ante un comunicado oficial del partido que tildaba de "autoritario" al Gobierno de Javier Milei obligó a Macri a cambiar de estrategia. El ex presidente sabe ahora que tiene una presión notoria de sus filas para acordar con Milei y que no puede desentenderse de ese acuerdo sin que le cueste caro. Las dos reuniones de esta semana (una por Zoom, el lunes que fue preparatoria de esta última, presencial) intentaron devolverle algo de normalidad al funcionamiento del partido.

Fue así que Macri viajó desde el sur para encabezar la reunión de la Mesa Ejecutiva del PRO, que se hizo en las habituales oficinas del partido en Balcarce (nótese: no en las que había abierto Macri en Vicente López). Concurrieron los detractores del comunicado de la discordia, como el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el de Chubut, Nacho Torres; el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro; el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo y el diputado Diego Santilli. También estuvieron quienes apoyaron en ese trance a Macri, como sus dos adláteres, Fernando De Andres y Facundo Pérez Carletti, la presidenta de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal; la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien ayer sumó un motivo más para no apoyar el acuerdo con la ruptura del bloque del PRO por parte de Patricia Bullrich (ver aparte).

Tras el encuentro, Torres y la diputada Silvia Lospennato hicieron de voceros sobre las posiciones del PRO. “Hay temas que son parte de nuestra agenda durante muchísimo tiempo que venimos impulsando por eso va a haber un acompañamiento. Creemos que hay más coincidencias que diferencias", se mostró conciliador el gobernador de Chubut. "Vemos que hay una agenda amigable que se puede trabajar en conjunto. Ley Antimafia ya debería estar aprobada. Ficha Limpia es una deuda pendiente con la ciudadanía. Y Reiterancia”, enumeró. No obstante, en el PRO saben que el proyecto que más le importa al Gobierno es la eliminación de las PASO.

“Esta agenda es una agenda que nos convoca, la suspensión de las PASO es la que más número tiene entre nosotros", advirtió Lospennato. Torres se ocupó de recordar que el PRO había presentado un proyecto propio, que no está siendo tenido en cuenta por el oficialismo: “Ahí hay un proyecto, muy interesante, que contempla si no hay competencia no hay PASO, pero también hay cuestiones que fomentan la participación". El proyecto del PRO del año pasado establecía que las elecciones no fueran obligatorias y que no se hicieran donde se presentaran listas únicas. A La Libertad Avanza nunca le convenció, por lo que todo indica que el PRO acompañará una suspensión, a tono con lo que hará Jorge Macri con las PASO porteñas, si reúne los votos en la Legislatura.

Lospennato insistió en mostrar el perfil acuerdista del encuentro: "Siempre tenemos voluntad de diálogo. El PRO es la fuerza política que más colaboró con la agenda del Gobierno y lo seguimos haciendo. Tenemos vocación de aportar. El PRO está para acompañar", remarcó.

Los dirigentes evitaron expresarse sobre la salida de algunos dirigentes del PRO, como es el caso del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, o los legisladores porteños de Bullrich. “Yo creo que las personas tienen que estar donde se sientan cómodos. Estar en un partido político es una opción, nadie está obligado a estar en un partido político”, fue la respuesta de Lospennato.

Antes del encuentro, Macri posó con Alfredo De Angeli, flamante titular del bloque PRO en el Senado, secundado por Martín Goerling como vice. “Confiamos en su liderazgo para continuar defendiendo el federalismo, la transparencia y la igualdad de oportunidades para todos los argentinos”, indicó el expresidente, quien así considera superado el capítulo de la salida de Luis Juez de ese cargo.