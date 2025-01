"No dejo que la gente me diga lo que puedo o no puedo hacer", dice Michelle Yeoh con voz de acero pulido. Era cierto hace 40 años, cuando se dio a conocer como una de las estrellas de acción más destacadas de Hong Kong, una rara maestra de las escenas de riesgo en una industria de hombres. Fue cierto cuando Yeoh irrumpió en Hollywood, redefiniendo el término "chica Bond" como la Wai Lin de acción en El mañana nunca muere (1997). Y fue cierto hace dos años, cuando Yeoh se convirtió en la primera mujer asiática en ganar un Oscar a la mejor actriz, tras protagonizar una película muy poco convencional: Todo en todas partes al mismo tiempo, en la que interpretaba a la dueña de una lavandería con la capacidad de viajar por el multiverso. "Sí, tenés 60 años", dice Yeoh. "Eso significa... ¿qué? ¿Que sólo debés interpretar a abuelas? Me quedé como... '¿Qué? Por favor. La ventana está por ahí, podés saltar por ella si querés'".

Mientras dice esto, Yeoh extiende un brazo hacia la ventana de la opulenta habitación de hotel londinense en la que nos encontramos. La actriz malaya de 62 años está sentada a mi lado en un sofá, con las piernas recogidas debajo de ella. Supongo que es normal que Yeoh piense en saltar por la ventana: hace sólo unas semanas, este acto marcó el clímax de la película musical Wicked. En la película, Yeoh interpretó a Madame Morrible, la intrigante directora de una universidad mágica. "Había mucha presión con Wicked", dice, "porque es un musical muy querido. Necesitas que se reúna la gente adecuada; necesitas un visionario". El director de la película, Jon M. Chu, fue exactamente ese visionario, dice Yeoh.

Sorprende un poco lo inocua que parece, aunque sólo sea porque es físicamente formidable en acción. Se ha visto a esta sexagenaria relativamente menuda fustigar a los malos con la facilidad de un luchador de la WWE. Más sorprendente aún es la revelación de que Yeoh todavía se pone nerviosa en este tipo de entrevistas. "No es broma", dice. "Subir al escenario, tener que hacer entrevistas... no se hace más fácil, la verdad".

Yeoh parece sentirse cómoda, al menos, con el tema central de la charla de hoy: la secuela de Star Trek Sección 31, desenfadada y llena de acción. La película, estrenada esta semana en Paramount+, es un spinoff de la serie de televisión Star Trek: Discovery, que contó con Yeoh como estrella invitada en el papel de la capitana de nave estelar Philippa Georgiou. "Recuerdo que me pidieron que me uniera a la familia de Star Trek; lo primero que dije fue: 'No me van a matar, ¿verdad?'. Esto fue en ese período en el que todo quería ser Game of Thrones. Y entonces se hizo el silencio. Y dijeron: 'Oh, sí, lo hacemos'. Pero es ciencia ficción. Cualquiera puede volver, ¿no?".

Star Trek: Section 31.

Y así lo hizo, regresando a la serie como una versión oscura del mismo personaje en un "universo espejo", que es la que aparece en la Sección 31. El spinoff en forma de película fue idea suya: cuando Michelle Yeoh te dice que quiere protagonizar un proyecto de Star Trek, no hacés demasiadas preguntas. Hoy, apenas parece capaz de contener su entusiasmo por la película, y habla durante cinco minutos seguidos cuando saco el tema por primera vez. "Es Misión: Imposible en el espacio. Es como Guardianes de la Galaxia", dice. "Ya sabés, las aventuras de los inadaptados, gente que cae en el olvido pero a la que se le da una segunda oportunidad para intentar hacer el bien".

Está claro que Yeoh disfruta con la teatralidad de una antiheroína como Georgiou -una faceta nefasta a la que también dio rienda suelta con deleite en Wicked- y también se deleita en las escenas de lucha, mostrando en algunos momentos el tipo de delicadeza en las artes marciales que en su día la convirtieron en una estrella del género. Pero ya no es tan intensa como antes. "Me sigue encantando hacer acrobacias. Pero te hacés mayor, te volvés más lista y más sabia... Sé que nadie va a verme rodar por el suelo o caerme de una silla. Tengo una doble de acción increíble, Shara Kim. Yo digo: '¿Shara? ¿Sos la siguiente? Voy a tomarme una taza de té'". Suelta una carcajada. "¡Pero es lo que hay! Cuando me reúno con Jet Li, nos sentamos y decimos: 'Hemos pagado nuestras deudas. Saben que podemos hacerlo'. No tienen que verme hacer eso ahora, porque no se trata de eso".

En su apogeo -su primer apogeo, es de suponer, porque muchos dirían que está en pleno apogeo del segundo apogeo-, Yeoh trataba el término "doble de acción" como si fuera un extranjerismo. En Superpolicía (1992), la tercera película de la asombrosa y cinética saga de Jackie Chan, Yeoh realizó una de las mejores acrobacias cinematográficas de todos los tiempos: un salto aéreo en moto desde lo alto de un tren a toda velocidad, para luego salir rodando mientras la moto salía volando por el otro lado. "Simplemente aprendí a saltar de la moto cuando llegaba a un punto en el que no había otro lugar al que ir", dijo más tarde. "¿Te imaginás hacer todo eso?", se maravilla ahora. La hazaña fue tan asombrosa que los periodistas estadounidenses no se creían que no hubiera sido filmada en una pantalla verde.

"Cuando lo recuerdo, digo: '¿En qué demonios estaban pensando?'". dice Yeoh. Al describir la logística de un par de sus primeras escenas de riesgo, parece casi tan estupefacta como yo. "Ahora, con la ayuda del CGI, todo se hace en condiciones relativamente seguras. Pero antes, en Hong Kong, no teníamos el lujo de contar con ese presupuesto. Así que tenían que ser creativos. Pero es muy peligroso, para cualquiera, incluso para un especialista: corrimos muchos riesgos y algunos resultaron heridos. Puedo decir que me alegro de haberlo hecho, pero ahora, no vale la pena el riesgo".

El primer papel protagonista de Yeoh fue el de una dura policía en Yes, Madam (1985). (Dos años antes había alcanzado cierta fama como ganadora del concurso de belleza Miss Malasia). Tras unas pocas películas, se casó con el magnate Dickson Poon y se retiró de la industria cinematográfica, a la que regresó cinco años después, cuando la pareja se separó.

En sus primeras películas, Yeoh aparecía como "Michelle Khan", una inusual concesión a las exigencias de los demás. "Es como, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger", dice. "La gente lo mira y dice: 'Nadie sabrá decir ese nombre'. Yeoh en realidad es muy sencillo, de una sílaba. Pero cuando la gente lee Yeoh, intentan ser muy extravagantes". Se aprieta las palmas de las manos sobre los ojos, incrédula. "Así que elegí Michelle para mi nombre, y para mi apellido la compañía cinematográfica dijo, ¿qué tal 'King', o 'Khan'? Fue muy gracioso. En un momento dado, mi tío llamó a mi padre y le preguntó: '¿Se ha casado? ¿Cómo es que ha cambiado?".

Fue Barbara Broccoli, la productora de James Bond durante muchos años (y ahora una de las "amigas más queridas" de Yeoh), quien sugirió volver a su nombre real. "Me dijo: 'Vos elegís cómo te llamás, quién sos. No dejes que nadie te diga cómo te llamás'. Le dije: 'Tenés razón. Me encanta el nombre de Michelle. Pero quiero mi propio nombre'".

El papel de aliada de 007 fue la puerta de entrada de Yeoh en Hollywood. A lo largo de los años noventa, el público occidental se familiarizaría cada vez más con ella gracias a películas como el éxito de wuxia El tigre y el dragón (2000), la película de ciencia ficción ambientada en el espacio Sunshine: Alerta solar (2007), de Danny Boyle, y la desordenada trilogía de Brendan Fraser La momia: La tumba del emperador dragón (2008). Pero la transición no estuvo exenta de dificultades. "Creo que lo que más me sorprendió fue lo poco que sabían del otro lado del mundo", comenta. "Todo el mundo me preguntaba siempre: '¿Por qué hablás tan bien inglés?'" (Yeoh creció hablándolo con fluidez). "Ya no sabía ni cómo explicarlo. Solía decir: 'El vuelo hasta aquí fue muy largo, como 12, 13 horas, así que aproveché para aprenderlo'".

Yeoh vuelve a sonreír. "Hay que tener sentido del humor, ¿no?", agrega. "Y eso fue hace mucho tiempo. Me alegro de que ahora se den cuenta de que el mundo es mucho más grande que eso".

Todo en todas partes al mismo tiempo.

Algunas de las respuestas de Yeoh tienen algo de ensayadas, el tipo de automatismo constante que cabría esperar tras cuatro décadas de entrevistas como ésta (la ocurrencia sobre aprender inglés, por ejemplo, fue pronunciada en el escenario mientras aceptaba el Globo de Oro por Todo en todas partes al mismo tiempo en 2023). También hay cierta uniformidad en la forma en que se suele enmarcar la vida de Yeoh. La suya es una carrera con un verdadero sentido narrativo: la reina de la belleza que se convirtió en estrella de acción, se abrió paso en Hollywood y luego ganó un histórico premio de la Academia. Yeoh, sin embargo, dice que no piensa demasiado en su propia trayectoria. "Sigo pensando en el futuro", dice, moviendo los brazos en una especie de marcha. "Porque todo lo que ha pasado antes me ha traído hasta aquí".

"Aprendí por el camino", continúa. "Cometí errores. También ha habido verdaderos bajones, un momento o dos en los que decís 'En realidad, ¿debería estar haciendo esto?'. Pero es importante tener esos momentos. Cada encrucijada importante marca la diferencia. Pero creo que lo más importante es que no miro atrás y me arrepiento. ¿Cómo sigo avanzando? ¿Cómo sigo subiendo esa colina?". Vuelve a mover enérgicamente los brazos.

La entrevista se ha terminado, pero Yeoh aún parece llena de energía. El futuro, dice, es brillante: se están haciendo progresos en lo que respecta a la representación en la industria del entretenimiento estadounidense. Una carrera como la de Yeoh podría no ser una anomalía tan reñida. Hasta Locamente millonarios -la exitosa película romántica de 2018 protagonizada por Yeoh-, una película como Todo en todas partes al mismo tiempo, una estrafalaria comedia de ciencia ficción con un reparto mayoritariamente asiático, nunca habría visto la luz. "Antes de eso, no habría ocurrido. No habría habido una mentalidad tan abierta", afirma Yeoh.

"Estoy tan delirantemente contenta con los resultados que está obteniendo (el drama ambientado en Japón y galardonado con un Emmy) Shogun... pero sigue siendo una obra de época", prosigue. "Tenemos que encontrar historias contemporáneas. Donde esté integrado. Se está moviendo en la dirección correcta. ¿Pero lo ha conseguido del todo? No".

Yeoh menciona la comedia de Netflix centrada en Asia que protagonizó el año pasado, Los hermanos Sun. "Nunca fue nominada, y eso fue devastador para mí", dice. "Era divertida, estaba muy bien hecha... No sé qué más necesitás. Así que tenemos que seguir adelante. No tenemos elección".

En cierto modo, Yeoh sigue doblegando a Hollywood a su antojo, luchando por mejores papeles, sentando nuevos precedentes para los actores asiáticos en Estados Unidos. Y vaya si sabe luchar. "Es muy importante no dejar que otras personas dicten quién sos o qué hacés", dice. "Sobre todo ahora, en este momento de mi carrera. Tengo mi comunidad, donde sabemos apoyarnos unos a otros. Encontraremos a los escritores que escribirán algo distinto a la 'abuela'".

"No voy a intentar ser una veinteañera, porque no lo soy", agrega, con el rostro fijo en una sonrisa sagaz. "Pero no tenés que estar relegada sólo por tener esta edad". Es todo un desafío a cualquiera en la Tierra a decirle lo contrario a Michelle Yeoh.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.