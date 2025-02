TEATRO

Muerde

A René lo abandonaron en el taller familiar cuando tenía diez años. Desde ese momento, ¿cuánto tiempo pasó? Eso no lo puede saber. Ahora está manchado de sangre y no entiende por qué. Intenta controlar sus pensamientos, pero las palabras aúllan, golpean y perforan, como un clavo a la madera o los dientes a la carne. Sangre. Aserrín. Ladridos. Sus pensamientos se desatan sin vuelta atrás. Muerde es un thriller en solitario, casi policial, en el que René intentará averiguar de dónde vienen sus heridas; mientras Rosa y su pasado lo acechan en todo lo que calló. Un unipersonal con Luciano Cáceres, escrito y dirigido por Francisco Lumerman (El amor es un bien, La vida sin ficción).

Jueves a las 20.30 en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entradas desde $22500.

Ha muerto un puto

Vuelve esta biografía escénica de Carlos Correas (escritor, traductor, ensayista, profesor, prologuista y cronista) dirigida por el siempre creativo Gustavo Tarrío. En Ha muerto un puto aparecen diversos textos de Correas: desde los primeros (ocultos o judicializados), pasando por su autobiografía y sus reseñas sobre el cine y la televisión de los '90. Aunque editoriales como Interzona y Malnsalva han publicado parte de su obra, por momentos parecería que el autor sigue siendo un secreto a voces: nacido en 1931, su vida en las letras se trunca con una condena por publicaciones obscenas a raíz de su cuento "La narración de la historia", considerado el primer relato homosexual de la literatura argentina. En ese momento, Correas tenía apenas 28 años. Esta obra podría ser un réquiem luminoso. También la despedida furiosa y deseante de un artista maldito.

Sábado y domingo a las 20.30 en Arthaus, Bartolomé Mitre 434. Entradas $14000.

MÚSICA

Princesa

Acaba de salir el simple que anuncia la salida del álbum debut como solista de Meme del Real, uno de los integrantes de Cafe Tacvba. Tecladista, compositor y productor, –trabajando también con artistas como Julieta Venegas, Juanes, Natalia Lafourcade y Los Bunkers–, su faceta de cantante se reveló cuando se puso al frente del exitazo “Eres”, incluido en el disco Cuatro caminos (2003), de Tacvba. “Princesa” cuenta con la participación del legendario productor Gustavo Santaolalla, quien aportó su talento en la guitarra eléctrica, además de su visión artística para compaginar el álbum. “Gustavo es muy astuto; tiene la genialidad de poder ver qué piezas sobran y cuáles faltan”, comentó Meme. Santaolalla describió a “Princesa” como “el tronco de donde salen las ramas de todo lo demás”, destacando su importancia central en el concepto del inminente disco.

Claros del bosque

Nuevo disco solista del a estas alturas ya legendario donostiarra Ibon Errazkin, integrante de grupos como Aventuras de Kirlian y Le Mans. Se trata de un conjunto de diez temas instrumentales, con el título que Errazkin tomó de la obra del mismo nombre de María Zambrano. “Es un librito entre místico y filosófico que leí durante la preparación del disco y, de algún modo, me pareció que estaba relacionado con lo que tenía entre manos”, cuenta Ibon, que se extiende también en los detalles de Claros del bosque, el disco. “La instrumentación es sencilla: guitarras, piano, bajo, melódica, banjo y algunos sintetizadores. No hay percusión de ningún tipo, como tampoco la había en Hola (2020), el último disco de Single, mi proyecto junto a Teresa Iturrioz, y apenas la había en mi anterior disco en solitario, Foto aérea (2018)”.

ONLINE

Prime Target: objetivo clave

Los números primos han sido objeto de investigación desde que Euclides diseño un algoritmo muy sencillo que los define a partir del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Qué tiene que ver todo eso con la nueva serie de Apple TV+? Bastante, ya que el protagonista es un joven pero eminente matemático aplicado a la búsqueda de patrones en los famosos numeritos y que, de un día para el otro, descubre que es perseguido por miembros de una agencia de seguridad internacional. No sólo a él, sino a otros colegas alrededor de todo el mundo, llegando incluso a asesinarlos y hacerlos desaparecer junto con sus investigaciones. Saga de suspenso y espionaje, la trama básica funciona a pesar de lo ridículo de la propuesta, aunque la “suspensión de la credibilidad” se tense hasta límites insospechados. El encargado de darle vida al matemático Edward Brooks no es otro que Leo Woodall, rostro recurrente en The White Lotus, acompañado por figuras de renombre como Stephen Rea y David Morrissey.

La cocina

El nuevo largometraje del mexicano Alonso Ruizpalacios (Una película de policías) compitió en la última Berlinale y desembarca en la plataforma Max sin pasar por las salas de cine. Se trata de una adaptación de la pieza teatral homónima de Arnold Wesker, ya llevada al cine en 1961, que traslada la acción de la Inglaterra de mediados del siglo XX a una Manhattan al mismo tiempo contemporánea y atemporal. En un restaurante de Times Square un grupo de trabajadores –meseras, cocineros, ayudantes– pasa un día ajetreado mientras los dramas personales y sociales, sobre todo lo los inmigratorios, le dan forma a una trama coral. Rodada en blanco y negro y protagonizada por Raúl Briones y Rooney Mara.

CINE



Un completo desconocido

Utilizando las herramientas propias de la ficción, el realizador James Mangold –responsable de otra biopic musical, Johnny & June: Pasión y locura, dedicada a Johnny Cash– recrea hechos, datos y rendiciones musicales muy reales. Aquellas que envolvieron al jovencito Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, desde su llegada a la ciudad de Nueva York a comienzos de los 60, hasta su radical mutación sonora a partir del lanzamiento de los discos Bringing It All Back Home y Highway 61 Revisited. Su amistad y vínculo profesional con Pete Seeger, el particular triángulo con “la chica de la tapa” y Joan Baez, sobre los escenarios y en bambalinas, los conflictos con productores y la discográfica que lo vio nacer. En otras palabras: el relato de origen del enigma Dylan, ese trovador folk que, de un día para el otro, se electrificó y le dio la espalda a una parte de su público, encendiendo una llama rockera que encendió el cielo de la música. Notable performance mimética de Timothée Chalamet.



La tumba de las luciérnagas

La obra maestra del animé dirigida por Isao Takahata, cofundador de Studio Ghibli junto a Hayao Miyazaki, estrenada originalmente en 1988, llega por primera vez a las salas de cine locales en copias restauradas. Una oportunidad única de disfrutar (y sufrir) el relato de Seita y su hermanita Setsuko, dos niños que quedan huérfanos luego de un ataque aéreo durante los años de la guerra. De gran poder humanista y poéticos trazos animados, la historia sigue a los sobrevivientes mientras intentan hacerse de alguna ración de comida y, sin demasiado éxito, se proponen comprender cómo será de allí en más el resto de su vida. La película se basa en la novela semi autobiográfica del escritor Akiyuki Nosaka.

TV

Operación Barrio Inglés

Más espionaje, esta vez en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, aunque en el marco de una ciudad de un país no participante: Huelva. Esta producción española de ocho capítulos recrea “las tensas y complejas intrigas de la ciudad, convertida en un epicentro de espionaje internacional”, según se anticipa en la gacetilla de prensa. Lucía Valbuena (Aria Bedmar) es una muchacha de 25 años que comienza a trabajar como secretaria en una compañía dedicada a la minería, una empresa británica cuyas oficinas están ubicadas en el barrio inglés de Huelva. Allí conoce al gerente Peter Smith, un hombre misterioso con un pasado por lo menos turbio. Sin previo aviso, Lucía se ve atrapada en una compleja red de espionaje, enfrentada a decisiones que podrían incluso cambiar el rumbo de la contienda. Para complicar aún más las cosas, su prometido Francisco, delegado del gobierno, se transforma de pronto en un obstáculo para su nueva, y ciertamente peligrosa, vida.

Miércoles a las 22, por Europa Europa.

Gene Kelly: un americano en Hollywood

Como parte de la serie Íconos del cine, Film & Arts presenta este especial dedicado a una de las máximas figuras del musical durante el segundo período dorado de los años '50. Desde sus orígenes como hijo de inmigrantes en los Estados Unidos hasta la creación de obras maestras como Un americano en París y Cantando bajo la lluvia, el documental describe cómo su talento innato y la determinación para triunfar en el métier lo convirtieron en una figura clave del musical hollywoodense, un género que redefinió con su energía e ideas innovativas en el seno de los estudios M.G.M. También hay espacio para su vida personal e incluso algunos chusmeríos de la época.

Días y horarios rotativos, por Film & Arts.