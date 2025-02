DOMINGO 2

MÚSICA

San Pedro Bonfim + Gato e' Monte El sello colombiano In-correcto es el gran invitado del ciclo Buenos Aires Bronca y se lucirá con los shows de este dúo, un proyecto del vocalista de Lolabúm, de origen ecuatoriano, y el cantautor cumbiero. El cierre está a cargo de los locales Orquesta Popular Barrilete, una propuesta de cumbia pampeana orquestada. Además, toda la noche estarán girando las bandejas con vinilos increíbles a cargo de In-correcto y la crew OPB. La edición internacional del ciclo tiene de protagonista a la música latina de raíz que rescata sonidos autóctonos para transformarlos en algo nuevo, original y con voz autoral.

A las 20, en Otra Historia, Estomba 851. Entrada: desde $5000.

Santi Celli El compositor cordobés y ex miembro de Salvapantallas, banda que formaba con Zoe Gotusso, ofrecerá un show acústico acompañado por Cofla, guitarrista de la banda en un set minimalista en el que revisará sus discos de estudio. Su recital es parte del ciclo Música al Atardecer, con bandas completas y solistas en la terraza del Recoleta.

A las 18, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

TEATRO

Una forma más honesta Esta obra es una autoficción: una mujer que no quiere decidir sobre el amor, quiere construir otra forma y no sabe por dónde empezar. El patriarcado reina y nos atraviesa desde hace siglos. Queremos tirarlo, pero no sabemos cómo y tal vez no seamos tan poderoses. De todas formas no hay pesimismo. Nos queda empezar por donde podemos: revolucionar nuestra intimidad. Dirige Maruja Bustamante. Actúan: Carolina Angriman, Aldana Illán, Nahuel Vec y Liliana Weimer.

A las 21, Teatro Auditorium, Av. Patricio Peralta Ramos 2280. Entrada: $10000.

Los habitantes Una experiencia teatral en formato miniserie: cuatro capítulos contados por un actor y dirigidos por Pedro Sedlinsky y Joselo Bella. Un formato para hablar de la Guerra Civil Española. Un hecho histórico que como comunidad nos atravesó de diversas maneras. Un grupo de jóvenes asesinados de manera violenta, sin saberlo, son dotados de un don: cuentan con la habilidad de habitar los cuerpos de los vivos. Y desde allí buscarán torcer el rumbo de la historia. Y salvar a sus amigos Federico García Lorca, los actores del grupo teatral La barraca, Carmen Luna, una militante republicana feminista y Antonio Machado. Esta noche se estrenarán dos episodios de los cuatro que completan la serie.

A las 21, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $12000.

CINE

El agrónomo La Casa del Bicentenario propone un ciclo de cine para disfrutar bajo las estrellas. El tema elegido son las películas contemporáneas argentinas. Esta noche llega la última realización de Martín Turnes. Gastón trabaja como asesor de cultivos en una zona de producción agropecuaria. Ana, su mujer, se adapta a trabajar en un banco. Vera, su hija, comienza un taller de freestyle liderado por su novio. Lo que parecía un comienzo promisorio se transforma en un presente cargado de contradicciones cuando de pronto, la mejor amiga de su hija, que vive rodeada por los campos en los que él trabaja, comienza a tener problemas de salud.

A las 20, en la Casa Nacional Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

LUNES 3

TEATRO

Una duda razonable Luego de presentarse en Chile, llega al país la obra de Ramón Mazuela Falchetti. Basada en la clásica obra dramática Doce hombres en pugna, de Reginald Rose, el espectáculo plantea un debate ético sobre la culpabilidad, los juicios y la magnitud de las acusaciones. Doce miembros de un jurado compuesto por hombres y mujeres deben decidir si un adolescente es el responsable de haber matado a su padre. Al parecer todos están convencidos de su posición hasta que uno plantea una duda razonable. Actúan: Marisa Salerno, Juan Lucero, Nicolás Viguera, Eugenia Valenzuela, Linda Goujon, Mario Sosa, Micaela Rosa, Aldana Sosa y Miguel Olano, entre otros.

A las 20, en el Teatro Buenos Aires, Rodriguez Peña 411. Entrada: $14000.

El hombre de acero Regresa la obra de Juan Francisco Dasso. Una persona ha hecho todo lo posible para que su hijo lo mire. Su fracaso lo convirtió en un hombre de acero. Apolíneo, lógico, específico. En pleno despertar sexual del espectro autista, el padre enfrenta una última oportunidad para recuperar la empatía. Actúa Marcos Montes.

A las 20, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entradas: desde $14000.

CINE

La inocencia ¿Quién es el monstruo al que alude el título original de la película de Hirokazu Kore-eda? ¿Un niño puede ser un monstruo? Esas son apenas las primeras preguntas que dispara el comienzo de La inocencia, que se inicia con una serie de sucesos inquietantes sin conexión aparente –un incendio, una desaparición– y que el espectador deberá aprender a decodificar en el transcurso de un relato que comienza como uno o varios misterios a revelar. Pero que se irán develando a la manera de Kore-eda, considerado un humanista, en la tradición de algunos de los grandes cineastas de su país.

A las 14.50 y 18.50 en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046. Entrada: $1920.

Botas rosas La película de Tomás De Leone cuenta una historia con la cronista menos pensada. La cantidad de episodios que se desatan alrededor de la protagonista recoge varios momentos clave del país y supone un desfile de nombres popularmente célebres que parece un inventario de la revista Gente. Isabel, la mujer de marras, fue una chica de la publicidad y de la moda hasta que se la llevaron los avatares de la vida, que son también los de las circunstancias históricas, los que no perdonan a nadie.

A las 12, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2600.

MÚSICA

Funky Torinos La histórica banda que acompañó a Willy Crook, el mayor referente del funk argentino, hace un repaso de la obra instrumental que aparece en sus discos. Instrumentistas: Timoty Cid, Juan Valentino, Patán Vidal, Miguel Ángel Tallarita, Nacho Porqueres, Hubert Reyes y Juan Manuel Torres.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $13000.

ETCÉTERA

Evita Experience Con ambientación y vestuario de época, las actrices Flora Ferrari y Rafaela Gamba interpretan a Eva Perón y las diversas instancias de su vida. La propuesta es acompañada con un menú especial y traducción al inglés y portugués.

A las 19, en Un café con Perón Bar, Austria 2601. Consultar precio de entradas en el Instagram @evitaexperience.

MARTES 4

TEATRO

¿Qué de magnífico tiene ser yo? Una mujer decide, intempestivamente, no salir de su cama. ¿Un modo de resistencia ante las urgencias del presente? ¿O apenas un gesto performático para atraer curiosos? Ningún diagnóstico acierta con el veredicto. Zoe Di Rienzo desarrolla una teoría sobre la vida en posición horizontal mientras rescata del anonimato la historia de Zoe Rencini, antepasada suya que, en el siglo XVII logró una revolución sin salir del lecho. En una cama gigantesca, Analía Couceyro y Sofia Gala Castiglione dan vida a los sueños, pensamientos y contradicciones de la protagonista. Dramaturgia de Liliana Viola.

A las 20.30, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: $22500.

MÚSICA

Álvaro Torres + Gillespi Los músicos presentan Forma, un álbum que reúne música original compuesta en 2024 de forma colectiva. Ambos se propusieron trabajar en un repertorio de un formato denominado “dúo (ampliado)“, que les permite agregar instrumentos tocados por ellos mismos para orquestar las composiciones originales concebidas en dúo,sin convocar a ningún otro músico en el proceso. Así es como Gillespi además de la trompeta, se encargó delas guitarras, bajo y otros instrumentos. Por su parte Álvaro Torres, además del piano, completó las orquestaciones con sonidos de sintetizadores y ensambles de cuerdas sampleadas.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $11000.

CINE

Cantar desnuda Se encuentra disponible de forma virtual, libre y gratuita, la nueva película del realizador español Gonzalo García-Pelayo (Manuela, Vivir en Sevilla, Siete Jereles, Bruna). Un musical con sexo explícito que protagoniza Anikka. Esta producción realizada con intérpretes y equipo argentinos, podrá verse en el nuevo sitio en el que García-Pelayo ha reunido toda su filmografía. Mientras graba un disco de boleros, una artista necesita cantar desnuda y rememorar vivencias personales de pasión y deseo con escenas de sexo.

Disponible a través de cinepelayo.com

La quimera Sigue en salas otra fascinante muestra del talento de Alice Rohrwacher. En esta ocasión, nos transporta a un pueblo de la Toscana a principios de los años '80, donde el protagonista Arthur (Josh O'Connor) regresa después de salir de prisión gracias a una fianza pagada por un misterioso individuo llamado Espartaco. Sin embargo ya no está interesado en los tesoros que pueda robar, su quimera es descubrir la puerta al inframundo para reencontrarse con su difunta esposa, su amada Benjamina. Con tal de hallarla, Arthur se enfrentará a lo invisible e indagará por todas partes, decidido a encontrar la puerta de la que hablan los mitos.

A las 18.50, en el Cine Arte Cacodelphia, Av. Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $4000.

ARTE

Como para no estar muerta Últimos días para visitar la exhibición inspirada en el universo literario de Mariana Enriquez. El proyecto nace de una idea de Vanessa Bell, periodista y docente, al observar cómo las historias de Mariana inspiran a sus lectores. La muestra reúne una selección de más de 70 obras realizadas por fans que se han tomado muy en serio a cada uno de los personajes de las ficciones de la escritora.

Hasta el 7 de febrero, de miércoles a viernes de 15 a 19, en Mite Galería, Av. Córdoba 380. Gratis.

MIÉRCOLES 5

ARTE

Diego Alberti El artista argentino presenta Aguayo una obra que propone un lazo entre las nuevas tecnologías, símbolo de la contemporaneidad, y los históricos patrones de los pueblos originarios. En la encrucijada de la producción textil y la informática, esta instalación electrónica de sitio específico crea un tejido digital capaz de generar una trama en perpetuo desarrollo, inspirada en la forma, el color y los patrones de los tradicionales aguayos tejidos por los aymaras, pueblo originario del norte argentino. La propuesta forma parte del ciclo Intervenciones, integrado por obras de artistas argentinos contemporáneos.

De miércoles a domingo de 14 a 20, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

Temporada alta Una exhibición que explora los imaginarios asociados al verano, época de celebraciones y disfrute por excelencia. Basada en el acervo del Palais de Glace, actualmente cerrado, se suma el aporte de un conjunto de obras pertenecientes al Museo Nacional del Grabado, que también potencian este abordaje enfocado en los imaginarios propios del verano. Entre las obras exhibidas, se cuentan la instalación Maracatú atómico de Marcela Sinclair, una icónica fotografía de Oscar Pintor, los dibujos de Pablo Páez Riva y piezas emblemáticas como Al sol, de Arturo Dresco, las pinturas de Oscar Ferrarotti y Luis Seoane, entre otras.

Hasta el 27 de abril, de miércoles a domingo de 14 a 20, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

Mujeres en el diseño Esta muestra recorre 120 años de historia del diseño a través de más de 500 piezas, destacando el trabajo de alrededor de ochenta diseñadoras internacionales. Las mujeres han jugado un papel fundamental en el desarrollo del diseño moderno, sin embargo, las publicaciones a menudo han omitido su contribución. La exposición busca rectificar ese desequilibrio presentando a las creadoras más destacadas de los últimos 120 años para reescribir su papel en el marco de la igualdad de derechos y el reconocimiento.

De miércoles a domingo de 12 a 19, en Fundación Proa, Pedro de Mendoza 1929. Entrada: desde $2000.

TEATRO

Las Moiras Seis últimas funciones para la obra más elogiada de Tamara Tenenbaum. Tres esposas de rabinos tejen los destinos del barrio de Once decidiendo quién se casa con quién. Se encuentran con la rebeldía de una joven que reclama el derecho a romper con el orden establecido. Las Moiras pone a dialogar dos mitos sobre el destino y su relación con los muertos. Con dirección de Mariana Chaud. Elenco: Analía Couceyro, Luciana Mastromauro, Florencia Piterman y Fiamma Carranza Macchi.

A las 20.15, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: $4000.

CINE

El viaje de Patricio Rey A diez años de su estreno, se proyecta el documental sobre la génesis de Los Redonditos de Ricota. La banda más emblemática de la escena rock argentina todavía sigue generando voces a su alrededor. ¿Qué ocurrió antes de que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se convirtieran en Los Redondos? Una historia, y una prehistoria, narrada por integrantes y aliados del colectivo artístico multidisciplinario que luego tomaría la forma de una banda de rock, y sostenida por imágenes y sonidos de archivo inédito.

A las 19, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 151. Gratis.

JUEVES 6

MÚSICA

Mora y Los Metegoles Un grupo de amigos que ha hecho de la búsqueda azarosa de estilos, el juego musical despojado de prejuicios y la cercanía con su público, un sello de autoría. Los tres Metegoles que acompañan a Mora (Joaquín Millón, bajista y saxofonista, Lautaro Osacar, batero, y Narf Álvarez, guitarra) arman lo que su líder entiende como "no más que una exploración en un espacio muy íntimo". La banda platense de indie rock se sube al Festival Fiera en su segunda edición. Completan el cartel Marina Fages, Homogénica, Cata Cárpena y más. Fiera es un proyecto emergente de bandas de pibas y disidencias.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $10000.

Harsh El nuevo sello y evento dedicado a promover la cultura del EDM (Electronic Dance Music), llega para trascender la escena local. Proponiendo un nuevo espacio de expresión que rompe con los circuitos y géneros establecidos, Harsh apuesta por una identidad sonora que fusiona electro clash, hyperpop, bass music, dance y trap. Para su primera edición presenta a Umru, productor y DJ estonio-estadounidense, quien visitará Argentina por primera vez.

A las 22, en Humboldt, Humboldt 1358. Entrada: desde $10000.

TEATRO

Canticuénticos Después de girar por España, México, Chile, Colombia y numerosas ciudades del país, el grupo santafesino vuelve para compartir sus canciones y también las de su nuevo disco Para saber que te quiero. Con 17 años de trayectoria, Canticuénticos ya es un clásico, presentando una de las propuestas con música en vivo más originales y relevantes de América Latina para acompañar las infancias. Alejada de los estereotipos, combinando diversión con emociones profundas, sus letras tocan todos los tópicos, desde los más graciosos y disparatados hasta los más difíciles y delicados.

A las 19, en el Teatro Metro, Calle 4 978, La Plata. Entrada: desde $16000.

Lágrimas de animales Se estrena el espectáculo de Toto Castiñeiras. Con Chacha Alvarado, Guillermo Angelelli, Gregorio Barrios, Gonzalo Carmona y Jorge Thefs, entre otros. En palabras del propio director: “Un mar de lágrimas. Camino por la orilla, me acerco a su quejido, al de sus olas contra las rocas. Una cursilería. En este presente el tiempo parece suspendido. Como si esto fuese posible. Estar solo en la ciudad costera puede ser, es, de una hermosa densidad. Construyo un recuerdo en mi memoria, uno de a pedazos, un espacio del pasado en el presente. Nombro un cielo. Me sumerjo en la marea de la reconstrucción improbable de algo imposible”.

A las 29, en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $6000.

ARTE

Sofía Crespo La reconocida artista visual presenta tres obras del proyecto Entangled Others, realizadas en colaboración con el artista noruego Feileacan Kirkbride McCormick. Estas piezas exploran las conexiones entre lo biológico y lo artificial a través de la inteligencia artificial. Las obras se proyectarán consecutivamente en las pantallas de la galería, ofreciendo al público una experiencia inmersiva que reflexiona sobre la intersección entre tecnología, biología y creatividad.

Desde las 18, viernes y sábados de 16 a 20, en Artlab Galería, Roseti 93. Gratis.

VIERNES 7

CINE

Tan de repente Comienza la temporada 2025 de Nuevos Clásicos Argentinos, el ciclo dedicado a la difusión de producciones que se han convertido en referentes del cine nacional. La película elegida para abrir el juego es Tan de repente. Premiada durante su estreno en el Bafici de 2002, en Locarno, Biarritz y Huelva, la ópera prima de Diego Lerman renovó el capital de ficción del cine argentino con una historia de raptos, lesbianas y fugas, un blanco y negro muy nouvelle vague y un trío de actrices formidable. La idea, que surgió como un adaptación de la novela La prueba, de César Aira, mutó a un cortometraje para decantar luego en este film de culto.

A las 17, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

MÚSICA

Tigre Ulli María “Luli” Zamtlejfer (una de las fundadoras de Las Ligas Menores), Tom Quintans (cantante y guitarrista de Bestia Bebé), Mora Sánchez Viamonte (de 107 Faunos) y Marcos Canosa (guitarrista, también, en Bestia Bebé) están presentando en diferentes ciudades Sombra de Tiburón, su segundo álbum compuesto por diez canciones sin feats ni instrumentos agregados: lo que suena en este disco es tal cual lo que se vive en un recital de Tigre Ulli. Después de girar por varios países de la región y subirse a escenarios de festivales locales vuelven a La Plata. La banda invitada será Irma Vep.

A las 20, en el Casa Unclan, Calle 5 e/ 63 y 64 - Nº1512, La Plata. Entrada: desde $4250.

Fabiana Cantilo Una de las artistas consagradas del rock nacional, se presentará en el patio del Konex. A lo largo de su trayectoria, destacan discos como Algo mejor, Sol en 5, Inconsciente colectivo, e Hija del rigor, disco que refleja su consagración no sólo como la gran voz femenina del rock, sino también como compositora. En 2019, lanzó su último disco titulado Cuna de piedra. En 2024 lanzó La era del dragón. Junto a la banda Silvestre y la Naranja, trazan un viaje sonoro que fusiona la esencia del rock de los ‘90 con sonidos espaciales y psicodélicos.

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $24000.

Botta El músico argentino presenta su primer disco Golpe de calor. Producido por un equipo de experimentados productores y músicos: Nico Landa, Fran Aguilar, Tomi Carnelli y Pelu Romero. Algunos de ellos también forman parte de la banda que acompaña a Botta: Tomi Carnelli y Fran Aguilar en guitarras, Juan Cruz Kuriluk en bajo, Fede Varela en teclados, Tito Silvetti en percusión, Diego Módica en batería, Aníbal Núñez en trompeta y Pelu Romero en coros. Este álbum tiene la particularidad de que, aunque todas las canciones son interpretadas por el propio artista, la composición estuvo a cargo de Nico Landa y algunos de sus amigos, entre los que se encuentran grandes figuras argentinas como Andrés Calamaro, Bándalos Chinos, Zoe Gotusso, Cuino Scornik, Coti y Los Tipitos.

A las 21, en Club Lucille, Gorriti 5520. Entrada: $12000.

Dexter Anthology Este cuarteto de grandes referentes del jazz en local, presenta un único concierto, dedicado al legendario jazzista Dexter Gordon, maestro del saxofón tenor y un gran innovador del jazz moderno, quien supo brillar en la época dorada del jazz en los años 50.

A las 20, en Thelonious Club, Nicaragua 5549. entrada: $13000.

SÁBADO 8

TEATRO

De riesgo Las actrices Dana Crosa y Valentina Cottet dan vida a la segunda experiencia del programa de Proa 21 para acompañar la creación de piezas escénicas para un espacio específico: el jardín. En el mundo existe la muerte. En la ficción, también. Pero ahí se esconde un pase de gracia, un cuerpo entrenado para vivirlo todo. Motos vuelan por los aires, edificios explotan, héroes saltan desde lo más alto, y ahí, entre las piñas y los cuchillazos, entre nuestras fantasías y nuestros miedos: los dobles de riesgo. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un desastre. Mueve a los cuerpos en diversas direcciones, organiza el tiempo y el espacio, adivina el futuro.

A las 20, en Proa 21, Av. Pedro de Mendoza 2073. Gratis.

Local/cito Se estrena una obra escrita y dirigida por María Figueras. Un local, pequeño local, vive sus días, sus últimos días. El Localcito, se convirtió en hogar y alberga lo que queda de una familia; una viuda con sus dos hijos, más una presencia inquietante. Todos necesitan amor. ¿El amor es una forma de resistencia? Pero el camino a la felicidad presenta obstáculos, malos entendidos, secretos, sueños ocultos. ¿Quién no quiere irse a un lugar que no duela? Elenco: Aymará Abramovich, Ezequiel Baquero, Agustín Daulte, Miguel Ferrería, Mercedes Moltedo, Malena Resino y la voz en off de Rafael Spregelburd.

A las 22, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: desde $14000.

Cae la noche tropical Luego de varias exitosas temporadas en el Teatro San Martín, vuelve durante febrero la versión teatral de Santiago Loza y Pablo Messiez de la novela de Manuel Puig, protagonizada por Leonor Manso, Ingrid Pelicori y Eugenia Guerty, con dirección de Manso. Dos hermanas octogenarias que viven en Río de Janeiro evocan el pasado y departen acerca de los amores de una vecina más joven.

A las 20, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $16000.

CINE

Algo viejo, algo nuevo, algo prestado Continúa en salas la película de Hernán Rosselli. Los Felpeto administran desde hace algunas décadas un negocio de apuestas de quiniela. La empresa familiar funciona en una pequeña vecindad de casas blancas en el sur del conurbano bonaerense. Maribel es la encargada de coordinar un grupo de operadores que computan las apuestas en el living de su casa. Alejandra, su madre, vive en una casa idéntica a unos metros de distancia, donde funciona la administración. Algunos capitalistas del juego fueron allanados en los últimos días y el clima en el barrio está enrarecido. Nadie sabe cuánto hay de verdad en los rumores y las noticias en la tele.

A las 20, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $5000.

MÚSICA

Wiranda Johansen A meses de haber publicado su tercer álbum, la joven artista nacida en Nueva York y criada en Buenos Aires –hija de Kevin y la bailarina Mariana León Echevarria– comparte su nuevo álbum Querido diario. Esta presentación en vivo es una oportunidad para adentrarse en el universo sonoro y visual del álbum, teñido de vibras oníricas, guiños al cine y la poesía y puro sentimiento. Para esta nueva jornada del Festival Refresco arman equipo Chechi de Marcos y Playa Privada.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $10000.

