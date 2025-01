Netflix anunció lo más relevante de su calendario de estrenos de 2025 en un evento que se transmitió desde Los Angeles, Estados Unidos, a la prensa de distintos países, incluyendo la Argentina. La presentación, conducida por la jefa de contenido global de Netflix, Bela Bajaria, sirvió para ostentar los 700 millones de suscriptos de la plataforma. También, dado que los portales de streaming mantienen su propia (y muy feroz) competencia por el liderazgo del sector, Bajaria insistió especialmente en la amplitud del público que debe satisfacer y, también, el liderazgo de la señal en términos de nominaciones para los premios de la televisión y el cine norteamericano. “En Estados Unidos la gente ve siete películas al mes en Netflix y sólo dos en cines, ¿y ya les dije cuántas nominaciones conseguimos... también a los Oscars?”, disparó de movida, antes de meterse en la lista extensísima de series y películas que estrenarán en 2025 o verán una nueva temporada en su pantalla.

Más allá de tanques como El juego del calamar (que estrenará su tercera temporada el 27 de junio), Netflix abrió fuerte con la figura de Guillermo del Toro que llevará su propia versión de Frankenstein (un relato que, según el propio cineasta, “lo obsesiona”) a la pantalla. Sobre el escenario de Los Angeles también apareció Tina Fey, para anticipar su próxima comedia, que será una remake de Las cuatro estaciones (de Alan Alda, originalmente en 1981), Ben Affleck (quien adelantó el policial Rip que coprodujo y estelarizó junto a Matt Damon), o los creadores de Stranger things, quienes no sólo anticiparon la temporada final de la serie sino que además explicitaron los planes para distintos spin offs y la producción de otras series, como The Burroughs y Something very bad is gonna happen. De Cobra Kai, asimismo, llegarán los capítulos finales de su sexta y -supuestamente- ultima temporada.

En tren de películas desde la plataforma también ofrecieron teasers de Zero Day (con el enorme Robert De Niro, en una producción que recuerda mucho a las historias que surgieron después del atentado a las Torres Gemelas) y The Black Rabbit (con Jude Law), además de una segunda temporada para Merlina.

Todo eso sin contar producciones internacionales como una nueva película animada de Astérix (adaptará el clásico volumen El combate de los jefes), la profusa selección de material japonés y coreano, propuestas europeas y latinoamericanas de distintas latitudes y en distintos géneros. En ese plan, anticiparon nuevas ediciones de realities como Love is blind (que tuvo versiones de distintos países, incluyendo la Argentina), y un especial hincapié en nuevos programas en vivo, desde eventos deportivos (el SuperBowl, por caso) hasta talk shows con perfil de comedia (“con que nos vea el 10 por ciento de la gente que siguió el último hit asiático ya me convierto en el conductor de talk shows más visto de la historia de Estados Unidos”, bromeó el futuro conductor del ciclo). Más allá de no ofrecer eventos deportivos específicos de cada país –ventaja a la que se aferran otras plataformas-, la búsqueda de cubrir todo campo posible de demanda en cada mercado imaginable es el evidente criterio de la N.

“Tenemos que producir para todos”, insistió Bajaria. La premisa evidente al contrastar todos los anticipos que fueron surgiendo en redes en las últimas semanas es claro: mantener el sabor local sin perder la identidad de la empresa y una estética que atraviesa a la compañía, más allá del país productor.

“La variedad y calidad importa, pero también resuena la especificidad”, declaró al respecto el mexicano Francisco Ramos, Vicepresidente de Contenido para Latinoamérica de Netflix. “Argentina tiene una gran tradición audiovisual cuya influencia se extiende mucho más allá de la propia Argentina”, celebró y destacó la buena llegada que en 2024 tuvo Envidiosa. La segunda temporada de la serie escrita por Carolina Aguirre y protagonizada por Griselda Siciliani llegará a la plataforma la semana que viene.

Además, bajo el sello “Hecho en Argentina” Netflix estrenará finalmente El Eternauta, retomará los personajes de División Palermo con una segunda temporada, y presentará nuevas series y películas, como 27 noches (por Daniel Hendler), Atrapados (Cohan y Goldfrid, con el protagónico de Soledad Villamil), entre otras En el barro (dirigida por Alejandro Ciancio).

Aunque la producción de la señal no es tan fuerte como en otros países de América Latina (casi todas las plataformas priorizan para ello a Brasil y México), no son pocas las propuestas que surgirán desde el entorno local, especialmente en un momento donde los canales de aire están en franca retirada de la producción de teleseries originales o, en el mejor de los casos, se refugian en coproducciones con estas mismas empresas internacionales.

Resta ver, tanto en producciones argentinas como internacionales, qué recepción encuentran en un público que se ve saturado de oferta y cuyo entusiasmo es cada vez más caprichoso. Una demanda que, insiste Bajaria, Netflix parece estar dispuesto a todo por satisfacer.