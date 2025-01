”Central es un club que siempre me gustó”, reconoció Federico Navarro, el nuevo refuerzo canaya. El volante viene de jugar en Estados Unidos y llega a Arroyito porque los canayas le compraron su pase. El plantel de Ariel Holan viaja hoy a San Juan para visitar mañana a San Martín por la tercera fecha del Apertura.

Navarro debutó en Talleres en 2019 pero jugó solo un año en Córdoba. Su nivel lo llevó a una venta rápida de su ficha. Se fue a jugar Estados Unidos y Central hizo una apuesta con la compra de su pase. “Me encontré con un club hermoso y con una ciudad linda que no conocía mucho. Estoy contento por lo que viene y con muchas ganas de ponerme la camiseta para jugar. Tuve varias oportunidades para volver a Argentina pero la que me seduzco fue Central. Central siempre me gustó, me gusta su gente y fueron los que más se interesaron en un primer momento para que pueda venir. Les quiero agradecer por esa confianza”, expresó Navarro en su presentación ayer en Arroyo Seco. “Siempre van a tener mi 200 por ciento de entrega en la cancha, soy un jugador de equipo. Vuelvo en una época donde todos los equipos se reforzaron bien. Va a ser una liga durísima. Pero quería volver, quería estar cerca de la familia y vivir esta pasión que es la que nos representa a nosotros. Arrancamos muy bien, vamos a ir por lo mejor este año”, apuntó el ex Talleres.

El equipo de Holan entrena esta mañana y luego viaja a San Juan para visitar mañana a las 19 a San Martín. El canaya tuvo muy buenas actuaciones ante Godoy Cruz y Lanús por lo cual el entrenador espera no hacer variantes para el tercera fecha. La confirmación depende de la recuperación física de los jugadores.