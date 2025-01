Una dramática situación se vive desde este jueves en la Patagonia argentina luego que se destara un incendio que comenzó en la zona del camino al Cajón del Azul, en la ciudad de El Bolsón, que rápidamente se expandió hacía la zona de Mallín del Medio.

No obstante, le siguieron varios focos más que se desataron en Lanin y Nahuel Huapi, donde hoy continúan los trabajos de brigadistas para contener los incendios desatados en Valle Magdalena y El Manso. Asimismo, en Puerto Madryn, otro incendio en la zona rural comenzó también el jueves y ya abarca más de 50 kilómetros cuadrados.

Según informes, el fuerte viento en El Bolsón hace que la situación sea más crítica y que las llamas se propaguen mucho más hacia el este.

En las tareas de combate trabajan el Comité de Emergencia Municipal (COEM), el Gobierno provincial, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, la Policía provincial, los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el Hospital de Área El Bolsón, Gendarmería Nacional y Protección Civil. El titular del SPLIF, Orlando Baez, declaró a la prensa local que el incendio “es preocupante” y pidió un helicóptero y un avión hidrante para hacerle frente al fuego. También pidieron apoyo a brigadas de bomberos de Bariloche.



"Durante toda la noche, brigadistas del SPLIF trabajaron junto a bomberos, Parques Nacionales y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego para contener el incendio en El Bolsón", señala el comunicado del SPLIF.







"El desastre es monumental"

Alejandro, vecino de El Bolsón, las llamas “arrasaron con más de 30 chacras”. “Están evacuando tres cerros, el Saturnino, el Mallín del Medio, además de 500 familias evacuadas”, afirmó en diálogo con el informativo de la 750.

No obstante, según informó Alejandro, las tareas de los brigadistas en las últimas horas consistían en asistir a unas 1.500 personas que están arriba de la montaña en la red de senderos. Como el viento finalmente no cambió de dirección, afirmaron que lo mejor sería que aguarden allí antes de descender, para evitar riesgos. “Las personas allí alojadas permanecerán en el lugar hasta mañana por una cuestión de practicidad, pero no están en peligro“, dijeron las autoridades.

“El desastre es monumental, sobre todo porque en esa zona hay chacras dentro de los bosques y el fuego se las va a llevar”, lamentó el vecino que vive en la zona hace más de una década y comparó este incendio con el que ocurrió en 2021, cuando también fueron arrasadas miles de hectáreas.

Créditos: Gobierno de Río Negro

Tanto el Ministerio Público Fiscal, en conjunto con la Policía de Río Negro, investigan las causas que desataron las llamas. Si bien todavía se está en una etapa inicial, no se descarta que haya sido intencional.



Esta mañana, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, viajó a El Bolsón para trabajar en los comités de cara a los operativos de control del fuego y evacuación de turistas. Además, se confirmó que el incendio comenzó en la zona de Loma de los Piches, en cercanías a la chacra Wharton, lugar en donde se accede al camino troncal Cajón del Azul.





En este contexto, el Gobierno provincial informó la evacuación de 300 turistas y locales hacia el Polideportivo de El Bolsón en colectivos, otros se autoevacuaron a casas de conocidos.

Sin embargo, algunos vecinos manifestaron su preocupación por la falta de información sobre el paradero de los mismos. En cuanto a los que se encuentran en los refugios, informaron que se están realizando operativos de descenso por caminos alternativos.

La preocupación aumenta cada minuto ya que, desde el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) advirtieron que las llamas podrían aumentar por la temperatura máxima durante este viernes en el que, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas rondarían los 25°C con ráfagas de hasta 20 km/h.

En tanto, el incendio en Puerto Madryn, Chubut, comenzó el jueves en una zona rural, al norte de la ciudad, y abarcaba más de 50 kilómetros cuadrados. En ese caso, las llamas se habrían iniciado como consecuencia de la caída de un rayo, en medio de la tormenta que se desató el mismo jueves.