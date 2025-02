Desde la Unión de Usuarios y Consumidores (UUyC) cuestionaron la decisión del Gobierno de quitar subsidios a las tarifas de luz y gas. “Los aumentos reales en las boletas son mucho mayores que los que divulga el oficialismo”, pues las subas del 1,5 en energía eléctrica y 1,6 por ciento en gas se miden sobre el costo de la energía, y no sobre el consumo que hace cada familia. Por otro lado, la reducción de los subsidios tampoco conlleva cobrar el precio real de la energía, ya que se vende como exportación a un valor mucho menor que en el mercado interno.

“Los aumentos tarifarios no paran, se van dando todos los meses y se ubican entre 1,5 y 2 por ciento mensual. Siempre ocurren, solo en diciembre no hubo aumento”, sostiene Fernanda Lacey, miembro de la comisión directiva de la UUyC. “Pero ese porcentaje que informa el Gobierno es sobre el valor del kilowatt o del metro cúbico, dependiendo el servicio, por lo que se tiene que multiplicar después por el consumo de los hogares: de modo que el impacto final sobre la boleta que paga el usuario no es un 1,5 o 2 por ciento como dice el Gobierno”, aclara.

Por su parte, Claudio Boada que es presidente de la UUyC, agrega que “el precio mínimo al que se vende el gas argentino desde la Cuenca Austral hacia Chile es de 2,81 dólares por millón de BTU, mientras los argentinos le pagamos a Metrogas aproximadamente un valor de 4,98 dólares por millón de BTU”, de modo que con la quita de subsidios energéticos no se está “sincerando” el precio sino que se privilegia la exportación contra el mercado interno.

“Desde la UUyC estamos en contra de la quita de subsidios: el año pasado las tarifas se dispararon en torno al 700 por ciento en gas y 400 por ciento en luz, creemos que no resulta necesario seguir avanzando con este criterio de aumentos indefinidos”, agrega Lacey. Desde su punto de vista, “la única parte positiva de estos últimos aumentos es que creíamos que iba a desaparecer más rápido el subsidio a los usuarios de ingresos medio (Nivel 3); preveíamos que ya estarían pagando la tarifa plena, pero eso no sucedió”. Esto tiene que ver con el perjuicio que trae la suba de tarifas sobre la inflación minorita: el Gobierno privilegió su objetivo inflacionario por sobre el equilibrio fiscal en este sentido.

A su vez, la especialista sintentiza: “El objetivo del Gobierno es hacer desaparecer los subsidios para el Nivel 3 de ingresos medios y que queden solamente dos grupos de usuarios: con y sin subsidio”.