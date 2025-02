El dramaturgo, actor y director teatral Pepe Cibrián Campoy convocó a la sociedad argentina a participar de la marcha federal antifascista de este sábado 1 de febrero. "Hoy hay que movilizarse a defender nuestra realidad", consideró Cibrián en la 750.

Con más de ciento cincuenta convocatorias en todo el país y en varias ciudades del mundo, la manifestación surgió espontáneamente luego de que Javier Milei relacionara a la pedofilia con la homosexualidad ante el Foro de Davos.

"Nuestro Presidente no puede decir que un ejemplo de la pedofilia son los homosexuales. ¿Qué hacemos con la Iglesia entonces?", se preguntó el director teatral entrevistado en Toma y daca.



Y continuó: "Hay una cantidad de leyes, desde el sufragio hasta el matrimonio igualitario, que ya han sido aprobadas. Esas leyes no pueden ser modificadas por un capricho ideológico del presidente de turno".

Además, Cibrián criticó los insultos de Milei contra "los zurdos" y reclamó al Gobierno tolerancia para quienes piensan distinto. "Me parece maravilloso que defiendan sus ideales frente al mundo, pero que no toquen nuestros derechos", subrayó.

El actor y dramaturgo pidió, en esa línea, bajar el tono de la conversación y aseguró que "generar violencia no es necesario". "Es su pueblo Presidente, tratemos de darnos un poquito de ternura aunque no estemos de acuerdo, si yo no pretendo que lo saquen, lo que quiero es que me cuiden", concluyó.