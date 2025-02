Central generó ocasiones de gol muy propicias, mostró cualidades en su juego colectivo superiores a las de San Martín pero no pudo ganar en su tercera presentación. Porque falló en la definición en situaciones favorables, la alta temperatura en la tarde-noche en San Juan le fue quitando ritmo a su juego y en el segundo tiempo careció de la explosión y agresividad de la primera parte. El equipo de Ariel Holan se trajo un punto que lo mantiene sin dudas en posición de protagonismo en el torneo Apertura pero también se trajo la amarga sensación de que la victoria lo tuvo en sus manos.

Con una sensación térmica que llegó a los 40 grados en San Juan, Central no perdió las características de su juego pero si tuvo problemas para sostener su ritmo. El canaya buscó mucho por derecha con Duarte pero encontró profundidad cuando lo intentó por izquierda con Campaz y Malcorra.

El equipo estuvo cómodo en cancha y casi nunca se vio superado por el rival. Broun no fue exigido. Y por eso hubo algo de frustración cuando el final del primer tiempo encontró el partido sin goles. Central tuvo ocaciones claras. Duarte lo perdió bajo el arco. Puso el pie izquierdo para empujar pero la pelota le pegó en el otro pie y rebotó en el travesaño. Malcorra llegó hasta el fondo y dejó con su centro atrás a Campaz para la definir, pero su remate se fue alto. Y en otro desborde por izquierda el centro lo tomó Coronel por derecha y Borgogno se quedó con el disparo. Pero la primera acción fue de Malcorra y también definió desviado.

Holan puso a Segovia de titular en lugar de O’Connor. Pero el habilidoso volante no tuvo mucha participación, incluso a pesar de la insistencia del entrenador para que le pasen la pelota. Central ofreció su receta clásica de juego en complicidad entre Malcorra y Campaz.

Holan no demoró en buscar variantes y sacó a Segovia y Duarte. El primero no influyó nunca en el juego, el segundo se vio afectado en lo emocional por la ocasión de convertir que dilapidó en el primer tiempo. Pero el juego del segundo tiempo se disputó mucho en el mediocampo y Central estuvo en general lejos de Borgogno. Lovera no aportó soluciones ofensivas y O’Connor estuvo más presente en la pelea por la pelota que en la distribución de la misma.

Ya en el segundo tiempo no estuvo cómodo el canaya. Pero encontró ilusión cada vez que Campaz tomó la pelota. De hecho el colombiano sacó en mitad de cancha un pase vertical y profundo que dejó a Copetti ante el arco pero Borgogno evitó el gol con el pie. Fue otra jugada propicia para el canaya en un momento del juego donde el rival logró quirarle el protagonismo. Y fue la última oportunidad. Poque el cierre del partido tuvo al equipo de Holan con ideas agotadas, quizá esperó algo más de los jugadores que ingresaron. No hubo aportes de ninguno y el empate dejó a Central frustrado, con la sensación que dejó pasar el triunfo.

0 San Martín (SJ)

Borgogno

Cáseres

Burgos

Recalde

Portillo

Jaurena

Pelaitay

Diarte

S. González

Anselmo

Fernández

DT: Raúl Antuña

0 Central

Broun

Coronel

Mallo

Quintana

Sández

Segovia

Ibarra

Malcorra

Duarte

Campaz

Copetti

DT: Ariel Holan

Cambios: ST: 14m Iacobellis y Cavallaro por Fernández y González (SM) y O'Connor y Lovera por Segovia y Duarte (C), 34m Molina y Federico González por Portillo y Anselmo (SM), 42m Ferreira por Campaz (C) y 44m Watson por Jaurena (SM).

Arbitro: Nicolás Lamolina

Cancha: Ingeniero Hilario Sánchez (San Juan)