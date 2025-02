La secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia de Salta, Carina Iradi, destacó la apropiación de la Línea 102 por parte de niños, niñas y adolescentes. En 2024 se registraron más de 4.000 llamadas, con un 31% vinculadas a la orientación y contención de situaciones críticas como maltrato infantil, bullying y grooming.

La Línea 102 es un servicio gratuito y confidencial federal, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se reactivó por completo en la provincia en 2021, después de que se detectaran fallas en su funcionamiento.

Iradi remarcó que se busca que los chicos y las chicas “tengan un espacio de respuesta activa para poder canalizar sus dudas, sus orientaciones, o cualquier situación en donde ellos se sientan expuestos a riesgo y que no se atreven a contarles a nadie”. Por ello destacó que es un servicio que permite acceder en tiempo real a un acompañamiento al niño, niña o adolescente que está atravesando cualquier tipo de situación.

Durante las vacaciones y todo el año, el equipo de profesionales en psicología de la Línea 102 atiende con normalidad. Y para promover el uso pertinente de este servicio, se invita a adultos y adultas a aconsejar el uso de la línea a niñas, niños y adolescentes de su entorno aunque no exista una problemática o inquietud evidente en ellos.

Si bien cada llamado es confidencial y por lo tanto no es obligatorio brindar datos de identificación, si el equipo detecta una situación de riesgo, como maltrato infantil en diversas variables o grooming, se activan los protocolos para tales casos. Iradi sostuvo que al ser un servicio anónimo se da la posibilidad de apertura para que chicos y chicas “puedan contar lo que quieren. Y ese anonimato se va a correr solo si ese niño, esa niña o ese adolescente así lo decide”.

“En cualquier especie de maltrato, obviamente que se lo va a orientar para que nos permita esa intervención y ese acompañamiento. Si el niño, niña o adolescente no nos brinda sus datos, ahí obviamente que se nos dificulta, pero nosotros no vamos a dejar de instar ese acompañamiento que es más que necesario para poder realmente resolver esta problemática que nos está comentando”, sostuvo Iradi.

La funcionaria destacó que la Línea 102 es para el uso de niñas, niños y adolescentes. Es que luego de tres años de funcionamiento del servicio, advirtieron que había muchos llamados de adultos con consultas diversas, como conflictos con la pareja vinculados al cuidado o la cuota alimentaria. “Ese no es el objetivo de la línea. Existen otros soportes para que los adultos puedan resolver ese tipo de problemática. Lo que a nosotros nos interesa es tener una herramienta federal, que esté para todos los chicos y chicas de la provincia”, precisó la secretaria de Niñez.

Iradi resaltó que esta Línea es una herramienta que abarca todo el territorio provincial y con un público objetivo específico. Destacó que hubo un cambio en la demanda del servicio: “fue disminuyendo la consulta por parte de los adultos y aumentando la consulta por parte de los niños”, contó. Aseguró que ese cambio se debió a estrategias de sensibilización y distribución realizadas en territorio. “Eso nos permite empezar a dotar la línea de ese objetivo esencial, de manera prioritaria y preventiva también”, indicó. “Queremos desde cada organismo provincial federalizar las políticas y llegar a todo el territorio y entendemos que esa es nuestra competencia”, agregó.

Con una consolidación del servicio, la secretaria informó que en 2024 la línea recibió más de 4 mil llamadas de chicos y chicas que buscaban orientación y contención porque estaban atravesando situaciones conflictivas. La mayoría de las consultas tuvieron que ver con situaciones famililares, por ejemplo, una separación y cómo dispara distintos procesos: la cuota alimentaria o el régimen de comunicación. Si bien “los adultos tienen sus procesos, el niño que está atravesando estos procesos, también le pasan cosas”.

Iradi alertó que si no se puede acompañar con “profesionales especializados" se termina "con un niño con una problemática un poco más compleja”, ya que se potencian cuadros como la depresión, que puede llegar hasta un intento de suicidio. “Situaciones que son críticas, porque a veces estos chicos no tienen dentro de una constructiva familiar, un espacio de escucha. Entonces la línea también trata de llegar a tiempo para evitar este tipo de situaciones”, subrayó.

Entre los llamados también hay consultas sobre situaciones que atraviesan los chicos y las chicas fuera del ámbito familiar, como el bullying o el grooming: “por ahí se les complica a ellos comentarlos en la misma escuela, comentarles a sus padres, comentarles a un docente, entonces, realmente la línea nos permite llegar a tiempo". En caso de detectar situaciones de riesgo, el área tiene distintos niveles de articulación. Se les piden los datos, siempre que el niño o niña quiera darlos, y si se detecta un riesgo, "se articula con otras áreas de la Secretaría para la adopción de alguna medida de protección”.

Relató en este sentido que les pasó encontrarse con una a"situación puntual de absoluto riesgo" en la que se hizo "la inmediata articulación. Dijo que por esto hacen hincapié en que el mundo adulto difunda que la Línea 102 es para chicos y chicas.

Además de la atención derante las 24 horas todo el año, actualmente la Secretaría atiende en las colonias de vacaciones. “Nos ha pasado que conociendo la existencia de la línea algunos chicos nos cuentan lo que le pasa a un compañerito, una compañerita, y se genera este efecto que nosotros necesitamos de socialización para que ese chico se asista”, relató.

Educación sexual integral

Por otro lado, Carina Iradi expresó su preocupación por la posible disminución de contenidos de educación sexual integral (ESI) a nivel nacional, y subrayó su importancia en la prevención de violencias.

A inicios de enero el gobierno de Javier Milei eliminó materiales de educación sexual integral para estudiantes y docentes, con el argumento de que era necesaria una actualización de la plataforma Edu.ar, para que se mantenga “acorde a la normativa vigente”. A esta acción se suman los dichos del Presidente contra la diversidad sexual y el feminismo.

Iradi recordó que muchas provincias expusieron la necesidad de que se mantenga la ESI, "Independientemente de las miradas personales que tiene cada funcionario" porque “cuando uno es un funcionario público tiene que mirar la política pública y tiene que ver desde la formación al conocimiento, y es ahí donde los organismos especializados también debemos realizar los recortes técnicos para evitar este tipo de situaciones”.

Frente a las declaraciones del Presidente y otros funcionarios nacionales, Iradi consideró que parten desde una concepción personal, y provocan un daño a "políticas públicas en las que se viene trabajando para poder también reducir las violencias, especialmente a los niños y a las niñas”.

En este marco, la funcionaria evaluó como esencial que se siga brindando educación sexual integral en las escuelas. "Yo no digo que no se pueda hacer un análisis de mejora continua. Eso siempre tiene que estar en la agenda pública porque las necesidades sociales también requieren un permanente análisis de cómo mejoramos. Lo que no puede pasar es que se individualice desde una lógica de un caso” y que “todo el esfuerzo y todo el trabajo que se viene haciendo a lo largo de los años” se frene, porque “lo que está claro es que las violencias siguen existiendo”, advirtió.