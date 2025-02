El domingo 2 se celebró la 67° edición de los premios Grammy, en la que Kendrick Lamar, el gran ganador de la noche, evidenció el nuevo orden de la música. Si bien en noviembre salió su último disco de estudio, GNX, el rapero estadounidense, uno de los artistas que revolucionó el género en años recientes, se hizo con cinco de los siete premios a los que estaba candidateado gracias al tema “Not Like Us” (no está incluido en el disco). Se impuso en “Mejor canción rap”, “Mejor video musical y Mejor actuación rap”, al igual que en dos de los tres rubros fundamentales del galardón: “Canción del año” y “Grabación del año”. “Al fin y al cabo, nada es más poderoso que la música rap. Somos la cultura”, dijo en una de sus alocuciones. “A los artistas jóvenes, sólo espero que respeten la forma de arte: los llevará a donde necesitan ir”.

La otra terna importante, “Álbum del año”, fue para Cowboy Carter, lo más reciente de Beyoncé, quien en 2023 se tornó en la artista con más galardones recibidos en la distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. Si la figura del R&B y el soul ya acumulaba 32 gramófonos, con éste ahondó en su leyenda, que amplió con dos estatuillas más: “Mejor álbum de música country” y “Mejor performance country de dúo o grupo”, por “II Most Wanted”, tema en el que colabora Miley Cyrus. Completaron la lista de mayores nominados de esta edición Charlie xcx 7 Post Malone (8); Billie Eilish (7), Jack Antonoff, Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Taylor Swift (6). La última, a diferencia de 2024, cuando obtuvo seis premios, en esta ocasión se fue con las manos vacías.

Una vez más, la premiación se desarrolló en el Crypto.com Arena, ubicado en la ciudad de Los Angeles, y la transmisión televisiva tuvo en calidad de conductor al humorista sudafricano Trevor Noah. Sin embargo, en contraste con otros años, el eje del evento estuvo puesto en los incendios forestales que tuvieron en vilo en las últimas semanas a la megalópolis de la Costa Oeste norteamericana. El domingo se anunció que los focos fueron controlados, lo que coincidió con el tributo que se les rindió a los equipos de emergencia y a las víctimas, entre las que se cuenta gente de la industria musical. La noche previa, en la gala benéfica del Grammy que se realiza desde hace 50 años, se recaudaron casi 5 millones de dólares. Al día siguiente, el CEO de la Academia, Harvey Mason Jr, dijo que se aún recibían donaciones.

Durante la entrega transmitida en horario estelar (21 de la Argentina), Lady Gaga y Bruno Mars le rindieron tributo a las víctimas con “California Dreamin”, himno de The Mamas & the Papas. Más tarde, Dawes, John Legend, Brad Paisley, Sheryl Crow, Brittany Howard y St. Vincent honraron la valentía y resiliencia de la comunidad angelina cantando “I Love LA”. Previamente, en la “alfombra roja” fue ovacionada una delegación del personal de socorro. Y un rato antes, en la Premiere Ceremony, donde se conceden los premios más específicos, los nominados y nominadas Anjelique Kidjo, Wayne Brady, Yolanda Adams, Deborah Cox y Scott Hoying (apoyados en la guitarra del blusero Taj Mahal) interpretaron “Bridge Over Troubled Waters”, clásico de Simon & Garfunkel, dedicado a los bomberos y a la gente de Los Angeles.

En la Premiere Ceremony se entregó el único rubro de participación argentina en este Grammy. Nathy Peluso, de la mano de Grasa, compitió en “Mejor álbum latino de rock o alternativo”, con Mon Laferte, Cimafunk y Rawayana, quienes al final levantaron la estatuilla (los venezolanos serán parte del venidero Lollapalooza local). Residente, en tanto, alcanzó el Grammy al “Mejor álbum de música urbana”, gracias a Las letras ya no importan. En la antesala de su vuelta a Buenos Aires, el 3 de abril, el dúo galo Justice se consagró (en colaboración con Tame Impala), a través del single "Neverender", en la categoría “Mejor grabación dance/electrónica”. Si Hackney Diamonds, de los Rolling Stones, fue el “Mejor álbum de rock”, Visions, que traerá a Norah Jones a la ciudad el 2 de junio, se llevó “Mejor álbum de pop tradicional”

En esa instancia, Charli xcx ganó los primeros dos Grammy de su carrera, en las categorías “Mejor grabación de pop dance”, por su single "Von Dutch", y “Mejor álbum de dance/electrónica”, por BRAT. Peter Gabriel fue premiado por “Mejor álbum de audio inmersivo” y “Mejor arreglo para álbum, no clásica”, ambos por i/o. El “Mejor álbum de música alternativa” y la “Mejor actuación de música alternativa” quedaron en manos de St. Vincent, mediante All Born Screaming. El Grammy también premia a leyendas fallecidas: Chick Corea por “Mejor álbum de jazz instrumental” (Remembrance); John Lennon por “Mejor presentación en caja o edición especial limitada” (Mind Games); y Bob Marley en “Mejor álbum de reggae”, por la banda sonora de la biopic One Love.

Shakira actuó durante la ceremonia. Imagen AFP

En la ceremonia principal, Sabrina Carpenter ganó el “Mejor álbum de pop vocal” por Short N’ Sweet (antes recibió “Mejor canción pop en solitario” y “Mejor grabación de remix”, por “Espresso”). Y Chappell Roan cosechó el premio a “Mejor artista revelación”. Al recoger su gramófono, la artista pop disparó contra la industria musical por no “tratar a sus artistas como personas que merecen la protección necesaria”. Sin embargo, la polémica la desató Noah cuando presentó la actuación de Shakira (incluyó en el repertorio el tema con Bizarrap) sugiriendo que todo lo que sale de Colombia es delictivo. Luego, al recibir el trofeo al “Mejor álbum pop latino”, por Las mujeres no lloran, la cantante, más que responder al desafortunado comentario, dedicó su triunfo a “sus hermanos y hermanas inmigrantes en Estados Unidos”.

Si la performance destacada de la “alfombra roja” la encarnaron el rapero Kanye West (vetado por el Grammy) y su esposa Bianca Censori, mostrándose desnuda, en los shows programados despuntaron además los de The Weeknd (pese a haber boicoteado a los premios en el pasado), Billie Eilish, Khruangbin y Charli xcx. Hubo tributo para el mítico productor musical Quincy Jones, fallecido en noviembre, a cargo de Janelle Monáe, Jacob Collier y Stevie Wonder. En tanto que el “In Memorian” lo encaró Chris Martin, frontman de Coldplay, quien tocó “All My Love” mientras las pantallas evocaban a los miembros de la industria musical que murieron en 2024, entre los que destacaron Jones, el icónico músico country Toby Keith y Liam Payne (ex One Direction), que murió trágicamente en Buenos Aires.