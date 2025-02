La intendenta de Quilmes estuvo presente en la Marcha Federal LGBTIN+ Antifascista/Antirracista, acompañando a las miles de personas que se movilizaron desde Congreso hasta Plaza de Mayo.



Mayra, que estuvo en la columna de La Cámpora, señaló que “nosotros, como organización, tenemos un trabajo permanente para poder tener una perspectiva de igualdad de género y, por supuesto, un respeto a todas las identidades. Creo que hoy es fundamental estar acompañando y movilizarse, porque no podemos someternos a la crueldad. Hoy tenemos un presidente muy cruel".



“Milei carece de sensibilidad y la sensibilidad no tiene género. Es de las personas”, dijo Mayra, y señaló que “como intendenta, como dirigente política, como mamá, hermana, amiga, hija, insisto que es importante involucrarnos y no someternos a la crueldad de Milei”.



A su vez, dijo que “este ataque y este odio genera, en un sujeto social que viene siendo, además, víctima de violencias, una reacción necesaria en la conciencia del pueblo. Porque no es la habilitación solamente al odio y a la violencia: también hay una situación económica que no mejora y, más allá del relato que quieran imponer, hay cada vez más argentinos debajo de la línea de la pobreza”.



“Me parece que hay que ser conscientes, solidarios, estar organizados y salir a reclamar pacíficamente lo que nos corresponde y volver a ser un país en serio”.



Por último, sobre la convocatoria, Mayra aseguró que “hay muchas personas, es una marcha masiva, veo familias, y eso me parece que es algo de lo que tiene registro la sociedad argentina: cuando sale a defender las universidades públicas, contra el 2x1 de Macri, me parece que está conciencia del pueblo Argentino se ve representada un día como hoy”.