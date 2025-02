Es clara la asimetría de poder que tiene un presidente y todo su aparato de Gobierno frente a otro ciudadano. Así como sucedió en Argentina, con Javier Milei y su horda de trolls en redes sociales contra la cantante Lali Espósito, ahora parece que Donald Trump encontró una celebridad a la cual darle con toda su artillería de desinformación y hasta odio. Y la elegida para ser amedrentada fue Selena Gómez.

Luego de que se viralizara en todo el planeta el video de la actriz de Only Murders en The Building y Emilia Pérez, completamente angustiada por las deportaciones de migrantes mexicanos, la Casa Blanca —vestida del partido republicano— hizo un video hiperproducido titulado Las madres de las víctimas de inmigrantes ilegales critican a Selena Gómez: no lloraste por nuestras hijas,

"Kayla Hamilton, Jocelyn Nungaray y Rachel Morin fueron asesinadas por extranjeros ilegales. Sus valientes madres tenían algo que decirle a Selena Gomez y a quienes se oponen a proteger nuestras fronteras", dice el mensaje junto al material compartido

En las imágenes, se observan a estas mujeres con sus declaraciones y duras críticas a la nominada al EMMY, quien fue tildada de "creadora de una artimaña".

"Es difícil creer que sea genuino porque ella es una actriz", agrega una de las mujeres. Por otro lado, Tammy Nobles, madre de la joven asesinada Kathy Hamilton, dijo en el video: "No sabes por quién estás llorando".

"¿Qué pasa con nuestras hijas que fueron brutalmente asesinados, violados y golpeados hasta la muerte y dejados en el suelo por estos inmigrantes ilegales?", se escucha decir a Nobles en el clip.



Como era de esperarse, millones de personas salieron en defensa de Selena Gómez y mostraron su preocupación de que el inmenso aparato político de Trump saliera detrás de la opinión de un individuo, atentando contra la libertad de pensamiento.

Un político pide la deportación de Selena Gomez





Otro paso para la vergüenza fue el de un dirigente político republicano que pidió la “deportación” de Selena Gómez, quien es estadounidense.

Sam Parker, quien fue candidato republicano al Senado de Utah en 2018, señaló: “Selena Gomez eligió a los inmigrantes ilegales en lugar de a los Estados Unidos porque es descendiente de la tercera generación de inmigrantes ilegales mexicanos que recibieron la ciudadanía en la amnistía de 1987”.

Y a la par de su ignorancia, agregó: “¿Tal vez Selena también debería ser deportada?”.

“Ay, señor Parker, señor Parker... Gracias por hacerme reír y por la amenaza”, fueron las palabras con las que la actriz les respondió.



El video de Selena Gómez que desató la ira de la Casa Blanca

La semana pasada, Selena Gómez compartió en sus redes sociales un video en la que se la ve angustiada por las masivas deportaciones de mexicanos.



"Solo quería decir que lo siento mucho, toda mi gente está siendo atacada, los niños... no lo entiendo. Lo siento mucho, ojalá pudiera hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo", sentenció mientras sollozaba en un video subido a sus historias de Instagram. No obstante, luego lo eliminó, generando preocupación entre sus seguidores.

Momentos más tarde compartió una nueva historia, en la que apuntó contra las críticas y sentenció: “Aparentemente, no está bien mostrar empatía hacia la gente”.

Cabe señalar que la actriz tiene ascendencia mexicana por su lado paterno y es oriunda de Grand Prairie, estado de Texas.





En una entrevista con la revista People de 2020, la nominada al GRAMMY señaló que su papá, Ricardo Joel Gómez, nació en Estados Unidos poco después de que sus abuelos cruzaran la frontera desde México en la década de 1970. "Tuve que lidiar un poco con el racismo mientras crecía, especialmente con mi padre", describió.

También sostuvo con la revista Dazed: "Siempre hablo abiertamente de mis orígenes, de la inmigración y de que mis abuelos tuvieron que cruzar la frontera ilegalmente. De lo contrario, yo no habría nacido. Aprecio mucho mi apellido".

Por otro lado, en 2019, produjo la serie documental de Netflix Living Undocumented, que narró las historias de familias indocumentadas enfrentando incertidumbres legales en el país durante el primer gobierno de Trump.

En un artículo de opinión publicado por la revista TIME, habló sobre la experiencia migratoria de su propia familia. “Pienso en la inmigración indocumentada todos los días y nunca olvido lo bendecida que soy por haber nacido en este país gracias a mi familia y la gracia de las circunstancias”, escribió Gómez.

