Después de cerrar una semana caliente por la resonante expulsión del legislador porteño Ramiro Marra de la cúpula de La Libertad Avanza, Karina Milei intentó concentrar la atención en su figura con una supuesta aparición sorpresa en un acto de afiliación que salió exactamente al revés de lo esperado: apenas 200 personas se arrimaron a la Plaza Devoto y le sumaron a la hermana del presidente otro sinsabor en su raid por fortalecer el músculo del partido oficial que ella preside. A mediados de enero, “El Jefe” (como denomina el Presidente a su hermana) quizo protagonizar un acto privado de LLA en el subsuelo de un hotel de Mar del Plata, aunque la atención se la terminó llevando Alfa, el excéntrico ex participante de Gran Hermano que logró colarse para autopostular una candidatura que luego debió ser desmentida por el vocero Manuel Adorni.

La cita del evento de afiliación coincidió con la denominada “Marcha federal del orgullo LGBTIQ+, antifascista y antirracista” que movilizó a lo largo del país a miles de personas en contra de las declaraciones homofóbicas e intolerantes que Javier Milei había proferido en el Foro Económico de Davos el jueves 23 de enero pasado.

Si la idea de los libertarios era licuar la potencia de esa protesta que tuvo su eje central en Avenida de Mayo, ocurrió exactamente lo contrario: Karina Milei y otros referentes porteños de La Libertad Avanza quedaron en ridículo tras una convocatoria que pasó desapercibida incluso para los que estaban en otros sectores de Plaza Devoto pasando un sábado al sol. Los operadores del oficialismo intentaron disimular el bajo volumen de su presencia con un video en el que se observa la llegada de la Secretaria de la Presidencia a la plaza, solo que lo hicieron con planos cerrados para no dejar en evidencia la escasa adhesión y además le agregaron de fondo “Shoot to Thrill” de AC/DC, la misma canción que usaban los conductores del programa CQC cuando aparecían en el estudio. Esto último parece responder a otra necesidad ya indisimulable: la de impedir que se escuche la voz de la propia Karina.

“La Libertad Avanza, aunque algunos no quieran”, intentó imprimirle épica en su cuenta de la red social X Pilar Ramírez, presidenta de LLA CABA y del bloque partidario en la legislatura porteña, cargo que le había arrebatado en marzo del año pasado al ahora caído en desgracia Marra. Sin embargo, las fotos que acompañan ese posteo en la ex Twitter parecen mostrar otra cosa.

En dos de ellas Ramírez está junto a Karina Milei en la plaza pero rodeadas de un pequeño número de personas, mientras que en una tercera la Secretaria de la Presidencia aparece con un muchacho de rastas como si fuera un fan suyo, aunque luego se supo que en verdad se trataba de Gabriel Muñoz, concejal de La Libertad Avanza en el partido de Tres de Febrero y coordinador del partido en ese distrito del conurbano.

Como si todo esto fuera poco, el usuario @tatalogarzo respondió a la publicación de Pilar Ramírez con una ironía doliente: “Masiva afiliación”, escribió junto con unos emojis de risas y una imagen en la que se ven nueve puestos de afiliación sobre la calle Bahía Blanca casi Salvador María del Carril prácticamente vacíos. "El amarillo no va más, la ciudad se tiñe de violeta”, subrayó Ramírez, en un dardo bastante evidente contra el PRO de CABA.

También asistió al famélico evento en Plaza Devoto la diputada nacional Lilia Lemoine, quien es vecina de esa zona. Curiosamente (o no), no aparece en ninguna imagen ni con Karina Milei ni con Pilar Ramírez, extraña segregación en un evento donde lo que no abundaba era gente para fotografiarse.