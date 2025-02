Alberto Fernández se presentó este lunes en los tribunales de Retiro para participar de una audiencia ante la Cámara Federal porteña en un intento de apartar al juez federal Julián Ercolini del caso Seguros.

Fernández arribó poco antes de las 13 al segundo piso de Comodoro Py 2002, sede del tribunal de apelaciones, e ingresó a la audiencia ante el camarista de la Sala II Roberto Boico junto a su abogada Mariana Barbitta. El exmandatario resolvió participar del trámite pese a que su presencia no era necesaria y con la de su defensora bastaba.

Primero expuso Barbitta, quien entregó al magistrado transcripciones de presuntos intercambios de mensajes entre Fernández y Ercolini entre 2017 y 2018, y luego habló el ex presidente. Fernández dijo al juez que Ercolini busca dejarlo "preso" en esta causa porque "lo detesta" y actúa en "venganza", al reiterar que debe hacerse lugar a la recusación y apartarlo del caso. Ahora el juez Boico deberá tomar una decisión en relación a si considera que existe o no "enemistad manifiesta" por parte del magistrado hacia el ex presidente.

Fernández fue indagado el 27 de noviembre pasado en esta investigación y esta semana concluirá la ronda de declaraciones indagatorias. Ahora el juez debe definir su situación procesal y la de los demás acusados ya indagados, entre ellos su ex secretaria privada María Cantero y su marido y "broker" de seguros Héctor Martínez Sosa, sospechado de haber sido beneficiario por Nación Seguros en la intermediación de la mayor parte de las contrataciones. Se investigan delitos en la gestión de pólizas de seguro para organismos públicos.

Según la acusación del fiscal Carlos Rivolo, con la firma de un decreto que dispuso que todas las dependencias públicas debían contratar seguros través de "Nación Seguros SA", se abrió la puerta a una intermediación de "brokers" innecesaria y a un "direccionamiento irregular" en esas contrataciones entre 2019 y 2023. Se calcula que Martínez Sosa habría cobrado con su empresa 360 millones de pesos en comisiones, pero esta cifra aumenta si se comprueba que usó otras compañías vinculadas a su persona.

Fernández está imputado por presunta defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Tanto al ex presidente como al resto de los 44 acusados se les imputa "haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ´Nación Seguros SA ´".

Para ello, "una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ´Nación Seguros SA", detalla la imputación.