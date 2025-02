"La Provincia tiene 240 centros de hormonización. A mí me parece un horror. Te parece que una criatura, un menor, esté en condiciones de saber... Yo no sé lo que piensa la gente. Desde mi punto de vista que le amputen los genitales a una criatura mientras le llenan la cabeza que es otra cosa distinta de lo que dice su biología... Eso de separar el género de la biología no es gratis".



En su arremetida contra los derechos de la comunidad LGTB y lo que ha calificado como la "agenda woke", el presidente Javier Milei volvió a lanzar una catarata de fake news y mentiras para atacar a la población travesti-trans, apenas unas horas después de la masiva marcha que colmó la Plaza de Mayo en rechazo a las agresiones del mandatario en su exposición ante el Foro de Davos, donde asoció a parejas homosexuales con la pedofilia.

Casi como si se tratara de un mantra a repetir de forma pausada, clara y contundente, hay que aclarar que no: en la provincia de Buenos Aires no funcionan "centros de hormonización" donde "amputan los genitales a una criatura", como dijo el Presidente en una cómoda entrevista con La Nación +, sino que se trata de 142 consultorios "para trabajar con la población LGBT, especialmente con la población trans", según ha detallado el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

En una entrevista con Víctor Hugo Morales en la 750, Kreplak le respondió a Milei después de que el mandatario volvió a atacar con una serie de fake news destinadas a ensuciar las políticas de asistencia a la población travesti-trans y resaltó que los 142 consultorios forman parte de la red de salud pública que cuentan con "equipos preparados para trabajar con la población LGBT, especialmente con la población trans, porque un estudio nos indicaba que la expectativa de vida es de 35 años, la mitad que el resto de la población".

Kreplak aseguró que esta baja en la expectativa de vida tiene, entre los motivos, la falta de acceso a la salud pública. Por eso remarcó que “se trabajó mucho en la preparación de equipos que tengan una perspectiva de abordaje”.

“Esta red es amigable para que esta población pueda acceder. No son centros de hormonización. Se trabaja con niños, pero no se los hormoniza. Sobre todo, y es absolutamente falaz, no se hacen cirugías de reasignación de género en personas menores. Y se hacen en mayores luego de muchísimo trabajo”, explicó el funcionario, que de este modo desmintió de forma categórica al Presidente.

En este contexto, las mentiras de Milei abren una “nueva fase de las fake news”, según ha dicho el ministro de Salud de la Provincia: “Antes se inventaban cosas que eran mentira. Ahora las repiten los presidentes. Es mentira. Además, estamos cumpliendo una ley nacional”.

De hecho, Kreplak le recordó a Milei que, de acuerdo con esa normativa, "las hormonas las debe comprar el Estado nacional y no lo está haciendo". "Como tampoco lo está haciendo con los medicamentos para el VIH o los oncológicos. Hay una población que está detrás”.

Además, el ministro puso énfasis en que “es totalmente mentira" todo el planteo de Milei. "No se hacen hormonizaciones ni cirugías. Si un sistema de salud no se prepara especialmente para esta población, es un sistema de salud que no entiende nada, no escucha y no percibe”, resaltó.