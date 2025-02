El periodista Jorge Rial se pronunció este miércoles sobre la detención de su hija de 25 años, Morena, acusada de robar una casa en Villa Adelina, en el partido bonaerense de San Isidro. Durante su programa radial, el mediático expresó: "Lo que siento ahora es vergüenza, dolor y preocupación por mi nieto. No hay un manual para ser padre, hice todo lo que pude".

La joven fue apresada a las 3:30 de la madrugada de este miércoles en un hotel del centro porteño, cerca de Cerrito y Lavalle, tras ser acusada de haber participado de un robo en una vivienda de esa localidad bonaerense junto a otros cómplices el pasado 18 de enero.

En tanto, en medio de la polémica, el conductor radial se sinceró sobre la difícil relación que mantiene con su hija, y reflexionó: "Ser padre no es fácil. Intenté darle lo mejor, me equivoqué y también acerté, pero ella tomó sus propias decisiones y ahora tiene que hacerse cargo".

Por otra parte, Rial lamentó la exposición mediática del caso, por lo que pidió a su audiencia que se respetara su intimidad."Se está hablando mucho, pero esto es un tema judicial. Yo no tengo nada que ver, y no voy a intervenir. No voy a mover un dedo", aseveró.



En la misma línea, consideró que "nunca" la dejó "abandonada ni a la buena de Dios", y aseguró que siempre intentó "monitorear y tratar de cambiarle (a Morena) esa actitud".

"Fui víctima también en un momento de estas actitudes marginales de mi hija", reconoció Rial, y aclaró: "La amo porque es mi hija, y seguramente la voy a seguir apoyando, pero no en esto. No voy a justificarla bajo ningún punto de vista".

El periodista señaló durante la anterior detención de Morena, ocurrida a fines de enero, él se encontraba en México. "La pasé mal en ese momento. Obviamente, estuve al tanto absolutamente de todo, hablé con todo el mundo, más que nada para saber la situación de mi nieto. Lo único que puedo decir es eso", espetó.

“Con Morena claro que lo hablamos, claro que le pedí explicaciones y me las dio. No voy a contar si le creí o no le creí. Yo conozco todo lo que pasó porque hablé con el fiscal, hablé con la gente y me contaron todo lo que pasó. No me gusta ver mi apellido metido en eso y no me gusta ver a mi hija metida en esas cosas”, sostuvo el periodista al preguntarle si mantuvo comunicación con su hija.



“Lamentablemente, ella toma decisiones como adulta, mayor que es, y se tiene que hacer responsable de las decisiones que se toma ella, y punto. Yo lo sufro como padre, y sobre todo sufro mucho ver a mi nieto involucrado indirectamente en una situación que puso en riesgo su vida. La verdad, no me gustó, la pasé muy mal”, continuó.

Rial fue contundente en aquel momento al referirse al caso de la Justicia que involucra a su hija, asegurando que solo le interesa su nieto: “Mi única preocupación en ese momento, era mi nieto. Morena es grande y se tiene que hacer cargo de lo que hace”.

“No me tiene que pedir disculpas, a mí no me afecta. Me parece que lo que tiene que hacer es reflexionar y cambiar de vida. Ojalá que pueda hacerlo. Ella dice que lo va a hacer y ojalá sea así. Yo hice lo que pude y, obviamente, además de vergüenza, siento responsabilidad”, analizó.

¿Qué hizo Morena Rial?

Morena Rial fue detenida por segunda vez este miércoles por personal policial de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I, en conjunto con efectivos de distintas delegaciones de la Policía de San Isidro. Se la acusa de haber participado de un robo —conocido como modalidad “escruche”— junto a otros cómplices en ese barrio bonaerense el 18 de enero pasado.



De acuerdo con la investigación, la influencer fue captada por cámaras municipales y privadas luego de cometer el hecho ilícito.

Morena Rial fue detenida en la madrugada de este miércoles. Imagen: PBA.

Ese hecho fue denunciado por un hombre que indicó que habían ingresado a su vivienda de la calle José María Moreno al 2000, violentando una ventana para robar varias de sus pertenencias. La identidad de los autores se pudo determinar por las cámaras.



La joven fue trasladada a la Comuna 1B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según su padre, será trasladada "a la provincia de Buenos Aires, que es donde se cometieron los delitos". En el caso interviene fiscal Patricio Ferrari UFI Martínez.



Días previos, el 23 de enero, la hija de Jorge Rial había sido detenida en la localidad bonaerense de Martínez junto a su bebé de tres meses y un grupo de amigos, que fueron grabados mientras bajaban la térmica de una vivienda con la supuesta intención de asaltarla por la noche.

