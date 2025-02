En una sesión que promete un alto impacto político, la Cámara de Diputados tratará a partir del mediodía la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y otros dos proyectos impulsados por los ministerios de Justicia y Seguridad Nacional: la ley de reiterancia y el juicio en ausencia (ver aparte). Tras obtener a último momento el dictamen de mayoría el martes en el plenario de comisiones, el oficialismo espera sacarse de encima las PASO con la ayuda de diputados de casi todos bloques que integran la Cámara, incluidos algunos legisladores de UxP que responden a gobernadores como Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca).

En un tratamiento exprés y rompiendo la tradición de no alterar las reglas de juego una vez iniciado el año electoral, los libertarios podrían anotarse hoy su primera victoria del año. Si bien las sesiones extraordinarias fueron convocadas hace más de dos semanas, recién la actividad formal de los Diputados comenzó en los últimos días, con el debate sobre las primarias en el plenario de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda.

En las semanas previas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el presidente de la Cámara, Martín Menem, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo realizaron una ronda de negociaciones con aliados para ver si lograban apoyo para el proyecto que originalmente había enviado el Poder Ejecutivo y que era mucho más ambicioso. Incluía la derogación de las PASO, la eliminación del financiamiento público para las campañas electorales y el aumento casi sin límite de los aportes privados. Además, eliminaba la publicidad audiovisual gratuita. Sin consenso para aprobar esa iniciativa, avanzó con un texto de 5 artículos que sólo suspende por este turno electoral la convocatoria a primarias.

En el plenario de comisiones quedó en evidencia que la utilización de las PASO, a casi 16 años de su sanción es motivo de controversia al interior de los distintos bloques. El PRO y el MID, los socios habituales de La Libertad Avanza votarán a favor de suspenderla. Tanto la UCR como Encuentro Federal van a votar divididos. Algunos de sus integrantes firmaron el dictamen oficialista, que logró 53 rúbricas. La clave para destrabar el tratamiento del proyecto fue la presentación de un dictamen propio de cuatro diputados de UxP, que proponían directamente la eliminación. Eran los santiagueños Ricardo Daives -que tenía doble firma porque integraba dos comisiones- y Bernardo Herrera y los catamarqueños Silvana Ginocchio y Sebastián Nóblega.

Para justificar la decisión de apartarse de la línea acordada por el bloque que conduce Germán Martínez, Zamora le dijo a sus colegas: "Mi posición es pública de hace más de 4 o 5 años. Algunos consideran que es bueno mantener este sistema, y los respeto, pero yo a esta altura, creo que ni siquiera hay que suspender, deberíamos eliminar las paso y así los expresaron los legisladores santiagueños en el dictamen". Fuentes que escucharon su explicación, detallaron a Página|12 que para el mandatario "este sistema, que tuvo buenas intenciones, con el tiempo demostró que no sirve para el objetivo propuesto". Por otro lado, también remarcó que las PASO implican un costo para su provincia: "Demasiados problemas económicos estamos sufriendo, para tener que gastar dinero, tiempo y esfuerzo de toda la gente, en hacer votar en una interna partidaria abierta y obligatoria, para definir candidatos a legisladores nacionales; cuando eso lo podemos resolver en cada uno de nuestros espacios políticos, con nuestros propios mecanismos y recursos".

La fuga de los santiagueños y catamarqueños generó malestar en el bloque de UxP, que había fijado como posición no firmar el dictamen ni dar quórum para la sesión. El jefe de la bancada denunció "un apriete infernal" de la Casa Rosada para conseguir los apoyos. Horas antes, el gobierno había difundido una foto de una reunión con gobernadores del norte argentino en la que se comprometían a "agilizar el avance de los acuerdos" que se firmaron sobre obras en cada provincia.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, tuvo que salir a dar explicaciones: "Nosotros no negociamos con darle algo a alguien, no es la filosofía de este Gobierno y no lo va a ser nunca". Según Adorni, las primarias "no tienen razón de ser" porque no fueron muchos los partidos que la utilizaron y porque implican "molestar a la gente y hacer gastar un montón de dinero" al Estado.

El extitular del bloque oficialista y actual aliado del Gobierno, Oscar Zago, reconoció que no tenían las firmas para lograr el dictamen de mayoría y que tuvieron que "estirar" la reunión mientras continuaban las negociaciones. El jefe de bloque del MID reclamó una "reforma política que sirva y no de la noche a la mañana eliminar las primarias de un plumazo sin saber qué hacer".

Desde Encuentro Federal, el bloque que lidera Miguel Pichetto, definierno dar libertad de acción a sus integrantes. Juan Brügge acompañó la suspensión pero cuestionó la estrategia del Gobierno. "Nosotros somos serios y planteamos la necesidad de debatir la eliminación de las PASO en un año no electoral, como lo propusimos en julio del año 2024", recordó Brügge. Además, criticó al gobierno de La Libertad Avanza, al que acusó de "oportunismo" por su apuro en aprobar una suspensión de las primarias con plazos "prácticamente imposibles de cumplir para la Justicia Electoral".

Tanto al momento de iniciar la sesión como de aprobar la reforma, el gobierno tendrá que juntar 129 diputados, la mitad más uno de la Cámara.