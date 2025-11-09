El Superclásico entre Boca y River, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, es uno de los más determinantes de los últimos años, ya que ambos equipos se juegan gran parte de su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
El partido se disputa en La Bombonera, con televisación de TNT Sports Premium y ESPN Premium, y con Nicolás Ramírez como árbitro principal, acompañado por Héctor Paletta en el VAR.
Terminó el partido
Ramírez marcó el final del encuentro. Boca se quedó con el superclásico y selló su boleto a la próxima Copa Libertadores.
Merentiel anota pero no vale porque estaba adelantado
Podría haber sido el tercero pero no. Tras un centro de Paredes en la ejecución de un tiro libre desde la izquierda, Merentiel anota pero Ramírez marca fuera de juego.
Montiel, también amonestado en River
El lateral campeón del Mundo golpeó de atrás a Zeballos. Recibe tarjeta amarilla.
Ingresan Borja y Galoppo
Gallardo mueve el banco en busca de respuestas. Borja y Galoppo entran a la cancha. Se suman al cambio que el técnico de River había hecho en el entretiempo, cuando mandó a Juanfer Quinteros al campo de juego.
Empezó el segundo tiempo y Boca metió el segundo
Merentiel anota el segundo de Boca. Tras un desborde del Chango Zeballos por izquierda, el delantero xeneize entra al primer palo y vence Armani.
Gol de Boca
El chango Zeballos, en la última jugada del primer tiempo, marca el primer tiempo. La jugada arranca con un pase largo. Paulo Díaz pierde en el anticipo de cabeza ante Giménez. Zeballos no llega a cerrar a Zeballos. Armani tapa el primer disparo, pero el jugador de Boca convierte en el rebote.
Di Lolo amonestado
El central de Boca le comete una dura infracción a Salas. Ramírez le saca tarjeta amarilla. Es el primer amonestado del equipo local.
Entra Galarza Fonda
Cambio obligado en River. Ante la lesión de Meza, Gallardo dispuso el ingreso de Galarza Fonda.
Se lesionó Maxi Meza
El volante de River picó a buscar una pelota y se lesionó. Salió de la cancha en camilla tomándose la cabeza. La lesión es en la rodilla izquierda.
Otro corner para Boca
Segundo corner para el xeneize. El centro de Paredes, ahora desde la derecha, cruza el área y no genera mayor peligro.