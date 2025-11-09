El Superclásico entre Boca y River, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, es uno de los más determinantes de los últimos años, ya que ambos equipos se juegan gran parte de su clasificación a la Copa Libertadores 2026.





El partido se disputa en La Bombonera, con televisación de TNT Sports Premium y ESPN Premium, y con Nicolás Ramírez como árbitro principal, acompañado por Héctor Paletta en el VAR.