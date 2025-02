El gobierno de Israel ordenó este jueves a su ejército preparar un plan para la salida voluntaria de los habitantes de la Franja de Gaza, en línea con la idea del presidente estadounidense, Donald Trump, de desplazar la población del enclave palestino.

"Se debe permitir que la gente de Gaza disfrute de la libertad de movimiento y la libertad de inmigrar, como es costumbre en todo el mundo", informó la oficina del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado. De momento, los únicos detalles que han trascendido de este plan es que Israel habilitará varias opciones de salida para los gazatíes, entre ellos los cruces terrestres, pero también por mar y aire a través de acuerdo especiales.

En la nota, Katz también indicó de que están trabajando en otra propuesta que tardará muchos años en completarse para la reconstrucción de una "Gaza desmilitarizada, libre de amenazas en la era posterior a Hamas". "Hamas utilizó a los residentes de Gaza como escudos humanos y construyó infraestructura terrorista en el corazón de la población, y ahora los tiene como rehenes, extorsionándolos con dinero mediante el uso de ayuda humanitaria y evitando que abandonen Gaza", denunció el titular de Defensa.

Aplausos ultraderechistas

Referentes de la ultraderecha israelí como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, o el extitular de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, celebraron el anuncio del Ministerio de Defensa. "Como hemos dicho durante muchos años, y más desde el inicio de la guerra, no hay otra solución realista que garantice la paz y seguridad de Israel y el bienestar personal de los residentes de Gaza", aseguró en un comunicado Smotrich.

Gvir, que durante meses conformaba junto a Smotrich el ala más radical del Gobierno (abandonó la coalición cuando Israel aprobó el acuerdo de alto el fuego en Gaza), aseguró que la posibilidad de la salida voluntaria es un paso necesario para asegurar la seguridad de los ciudadanos israelíes, en declaraciones recogidas por el diario The Times of Israel. "Es hora de que el mundo lo entienda: Gaza no puede seguir siendo una fuente de terrorismo, y la responsabilidad de ello no recae en Israel, sino en quienes eligieron el terrorismo", sostuvo.

La palabra de Trump y Netanyahu

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, definió como extraordinaria la idea de Trump en una entrevista con la cadena Fox News. "¿Qué hay de malo en permitir a los gazatíes que quieran irse que se vayan? Pueden irse, pueden después regresar, pero hay que reconstruir Gaza", dijo Netanyahu.

En su red Truth Social, Trump volvió a referirse a su plan de desplazar a los palestinos de su territorio. "La Franja de Gaza debería ser entregada por Israel a Estados Unidos al concluir los combates. Los palestinos, gente como Chuck Schumer (el líder de la minoría demócrata en el Senado) ya habrían sido reasentados en comunidades mucho más seguras y hermosas, con casas nuevas y modernas, en la región", afirmó.

El presidente también reiteró su idea de que EE.UU. debe ocuparse de la reconstrucción de Gaza. "Estados Unidos, trabajando con grandes equipos de desarrollo de todo el mundo, comenzaría lenta y cuidadosamente la construcción de lo que se convertiría en uno de los desarrollos más grandes y espectaculares de su tipo en la Tierra", mencionó, además de decir que si sus planes se cumplieran, no habría necesidad de soldados de Estados Unidos en Oriente Medio. "¡No se necesitarían soldados por parte de Estados Unidos! ¡Reinaría la estabilidad en la región!", añadió.

"Palestina no está a la venta"

Aunque el magnate no dio plazos ni detalles de su propuesta al anunciarla, provocó una ola de indignación internacional, comenzando por Jordania y Egipto, que se niegan a recibir a la población gazatí que podría ser desplazada, y generó advertencias de la ONU contra lo que considera una "limpieza étnica".

Egipto advirtió este jueves que la propuesta del estadounidense debilita las negociaciones del alto el fuego entre Israel y Hamas y puede ocasionar consecuencias catastróficas para la región. "Egipto advierte de las consecuencias de las declaraciones hoy de un número de miembros del Gobierno israelí sobre el inicio de implementar el plan de desplazar al pueblo palestino de su territorio y lo que es una violación flagrante y descarada de la ley internacional y humanitaria", alertó el Ministerio de Exteriores egipcio en un comunicado.

El gobierno egipcio también hizo un llamado a la comunidad internacional para poner en marcha un plan de recuperación para sacar los escombros del enclave palestino e iniciar la reconstrucción en un margen de tiempo determinado sin que los palestinos salgan de la Franja de Gaza.

El portavoz de la Presidencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Nabil Abu Rudeina, también reprochó la idea de Trump. "Palestina, con su tierra, su historia y sus lugares sagrados, no está a la venta, y no es un proyecto de inversión", subrayó Abu Rudeina en un comunicado. "El pueblo palestino y sus líderes no permitirán que se repitan las catástrofes de 1948 y 1967", aseguró el portavoz, en referencia a las guerras árabe-israelíes que vieron el nacimiento del Estado de Israel y la ocupación de Jerusalén Este, respectivamente.

La propuesta de el mandatario estadounidense es "una declaración de intención de ocupar el territorio" palestino, afirmó, por su parte, el portavoz de Hamas, Hazem Qasem. El movimiento islamista palestino hizo un llamado para que se realice una "cumbre árabe" de emergencia para responder a la iniciativa de Trump. "No necesitamos de ningún país para que dirija Gaza y rechazamos que se reemplace una ocupación por otra", agregó en un comunicado, al reafirmar que Gaza pertenece a su pueblo y ellos no se irán.