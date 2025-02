Eran alrededor de las 18.30 horas, y las jóvenes paseaban tranquilamente como todos los días por la calle Ecuador cuando al llegar a Av. Córdoba, un desconocido que venía en bicicleta, de aproximadamente 30 años, las amedrentó con su vehículo impidiéndoles el paso y ahí las atacó.

“Yo iba caminando con mi novia de la mano, tenía turno en el dentista y decidimos caminar. Se acercó el hombre, nos cruzó su bicicleta y me dice te puedo hacer una pregunta: ‘¿Por qué te vestís como hombre si sos mujer’ y no me dejó reaccionar ni nada, me pegó un puñetazo que me hizo caer al y piso vi todo negro” cuenta Y.Q.

El golpe la dejó inconsciente y le provocó fractura nasal, fractura de un diente, contusiones en la cabeza y lesiones en la nuca. Mientras que su pareja fue golpeada cuando el agresor intentaba huir dejándole heridas en su mano.

El atacante se encuentra preso al momento, imputado por lesiones graves. Lo que ocurrió luego fue que si bien el susodicho intentó escapar, otro transeúnte que presenció la escena logró capturar y retener al delincuente hasta que se acercó la policía al lugar de los hechos.

“Siento miedo, ahora me deja una inseguridad tremenda caminar por la calle incluso de día, aunque esté llena de gente. Me preocupa que llegue otro loco por detrás y me pueda hacer daño. Yo llevo 3 años acá y es la primera vez que veo algo así, un ataque semejante ni hacía mi, otra persona, ni nadie. Fue un horror”

La denuncia sigue su curso legal, las víctimas agradecieron la rápida actuación de la policía asi como la intervención del Observatorio de Crímenes de Odio del Intituto contra la discriminación de la Defensoría del Pueblo.

Van Calderon, coordinadora del Observatorio de Crímenes de Odio reflexiona: “Desde la asunción de Milei, la FALGBT, junto al Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ Y diversas organizaciones de derechos humanos venimos denunciando un incremento de ataques en la vía pública contra personas LGBT+. El discurso de odio promovido desde el gobierno ha generado un efecto legitimador en sectores de la sociedad, donde la violencia es vista como una respuesta válida frente a la existencia de la comunidad LGBT+”

Al momento se encuentra actuando la Federación Argentina de Lesbianas, Gays Bisexuales y Transexuales quienes junto al Observatorio pidieron una reunión con el fiscal Santiago Almeida y está acompañando a las víctimas.

Por último Y.Q: afirma: “La verdad es que veo una escalada de la violencia. Siento que cada día se están viendo más ataques y más incidentes y a plena luz del día, que por más que uno esté atento siempre son situaciones que uno no puede controlar. Todo comentario de odio hoy en día influye y solo incentiva más odio”

En una primicia para SOY, el Observatorio revela información trascendental para el análisis de crímenes de odio. Un 88,72% de los crímenes y delitos son dirigidos a mujeres trans, mientras que un 7% gays, 3% otras identidades.

Por otro lado el 68% de los casos corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir a asesinatos, muertes por violencia estructural y suicidios; mientras que el 32% restante de los casos corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte.