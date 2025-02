Los sindicatos que nuclean a trabajadores de la administración pública salteña se reunieron nuevamente el miércoles último con representantes de la provincia. Para el área de salud, el gobierno propuso el pase a planta transitoria en este mes -de una sola vez, ya no por tandas- de cerca de 1400 trabajadores y trabajadoras contratadas durante la pandemia de la covid-19. A los gremios de educación, les aseguró que hasta diciembre de 2025 percibirán el Fondo Compensador Docente, pago que sustituye el Incentivo Docente descontinuado por la Nación el año pasado.

Las negociaciones continuarán el miércoles próximo, día en que se concretará el cuarto encuentro en el marco de las paritarias que abrió la provincia a finales de enero. Anteayer, en la tercera jornada de negociaciones, estuvieron en la sede del Poder Ejecutivo salteño los secretarios y secretarias generales de los gremios que nuclean a educadores, como ADP y SITEPSA, las filiales locales de sindicatos nacionales de representación docente como AMET, UDA y SADOP; miembros de los gremios de la salud como ATSA, APSADES y los enfermeros nucleados en UPES. Cerraron filas Vialidad Provincial, los trabajadores del IPV y referentes de las seccionales salteñas de UPCN y ATE.

Horas antes de esa ronda que se desarrolló desde pasadas las 15, el gobierno salteño difundió una nueva oferta salarial. Informó que incluiría además "un aumento del 6% para el semestre, dividido en tres tramos", con los sueldos de febrero, abril y junio. En ese orden remarcó que con el porcentual de actualización salarial, mejoraba "en un 50% la propuesta original". FInalmente, recordó que los recursos ya están contemplados en la ley de Presupuesto para el actual ejercicio, que aprobó la Legislatura provincial sobre el cierre del año legislativo 2024.

Victor Gómez, de los educadores privados nucleados en SADOP, dijo a este diario que la propuesta si bien fue superadora respecto al 4% que ofertó en el segundo encuentro paritario, todavía es insuficiente para mejorar el poder adquisitivo de los educadores salteños. "El miércoles próximo llevaremos una contrapropuesta que saldrá del consenso de la mayoría", explicó Gómez.



Al analizar la propuesta salarial del gobierno, razonó que como los sueldos de enero no tuvieron incremento salarial, la falta de una actualización "afectó aún más" su poder adquisitivo. "En 2024 la inflación anual fue del 117,8% y Provincia otorgó un 77% de aumento" en el mismo período, sostuvo. Afirmó que por este motivo, el colectivo docente en general perdió poco más de 40 puntos solo el año pasado. "Le planteamos al ministro de Economía (Roberto Dib Ashur) y al coordinador de Enlace y Relaciones Políticas (Sergio Camacho, que es también ministro de Infraestructura) el pago de un bono, pero tuvimos una respuesta negativa", informó. "Seguiremos negociando", dijo luego.



Desde la Unión de Docentes Argentinos filial Salta, Daniel Amidei también opinó que la propuesta del gobierno salteño fue a la baja. "El porcentaje está por debajo de la inflación", dijo. Detalló que el gobierno insistió en explicar que "el eje del ofrecimiento es la eficiencia" y que se mantienen "en línea con el Presupuesto 2025 aprobado por ley". También cotnó que en el encuentro los ministros les informaron que el gobernador Gustavo Sáenz le reclamó al ministro de Economía de Nación, Luis Caputo, el pago al Estado salteño de los fondos no automáticos que corresponden a Salta por coparticipación, cifra que ronda los 750 mil millones de pesos.



Oscar Ibarra, secretario del Interior de la UPCN Salta, también consideró baja la propuesta del gobierno. "Si bien aumentaron un 2% en relación a la propuesta anterior, la actualización está muy lejos de recomponer el poder adquisitivo que perdieron los trabajadores", aseveró. "Para un ordenanza, la mejora implica entre 6 y 7 mil pesos; para un empleado municipal, 4 mil pesos", ejemplificó.

"Hablamos con el secretario general (Gustavo Soto) para proponer al gobierno el pago de monto fijo que quede en el recibo de sueldo, no un bono, como fue en el mes de enero, que pagaron cien mil pesos y fue pan para hoy hambre para mañana", sosuvo Ibarra. Agregó que el gobierno de Salta debe abonar actualizaciones del orden de los 30 mil pesos y en tres pagos hasta sumar 100 mil y así "recomponer nuestros salarios hasta el final del semestre".



Por otro lado, insistió en reclamar una recomposición salarial para los trabajadores municipales de toda la provincia. "Dentro de la reunión paritaria del interior provincial, desde UPCN vamos a pedir que todo los ítems que no figuran como remunerativos cambien de condición porque es lo que corresponde", anticipó, en referencia al esquema de liquidación de sueldos que mantiene Provincia, con 50 % de ítems categorizados como remunerativos y 50% como no remunerativos. "No se olviden que hay una deuda grandísima con los empleados públicos del gobierno de la provincia", manifestó Ibarra. "Nosotros no olvidamos porque es plata nuestra", afirmó.

Desde el sector salud, y en relación al pase a planta transitoria de cerca de 1400 trabajadores y trabajadoras contratadas, Federico Ocaranza, de APSADES, recordó que fue un pedido que el gremio mantiene desde el año pasado y que el gobierno de Salta debía concretar en diciembre pasado. "Fue una muy buena noticia porque representa una mejora para esos los trabajadores de la salud", opinó. Y acerca de la actualización salarial que ofertó el gobierno, fue cauto y solamente anticipó que durante la reunión de hoy los gremios acordarán una contraoferta para elevar el miércoles próximo en la reunión programada con el gobierno de Salta.

Finalmente, el secretario general de la Asociación Empleados del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de Salta, José Chaile, anticipó que el gobierno los recibirá el lunes venidero para analizar los pedidos específicos del sector que representa. Sobre el encuentro de ayer, solamente compartió que los funcionarios presentes en la mesa de negociación "nos explicaron que no hay dinero" para mejorar el porcentaje de actualización salarial.

Además de Dib Ashur y Camacho, participaron en la mesa paritaria la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, y el ministro de Salud, y Federico Mangione.