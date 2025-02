El oficialismo consiguió en la tarde de ayer la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación para suspender –por única vez- las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que deberían realizarse en agosto. Con 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones, el proyecto irá ahora al Senado, que deberá tratarlo antes del 21 de febrero, cuando termina el periodo de sesiones extraordinarias.

De los siete legisladores por Salta, seis votaron a favor: Emilia Orozco, Carlos Zapata y Julio Moreno, de La Libertad Avanza (LLA), y Pamela Calletti, Yolanda Vega y Pablo Outes, de Innovación Federal (IF), que responden al gobernador Gustavo Sáenz, muy cercano al oficialismo nacional. El diputado de Unión por la Patria (UxP) Emiliano Estrada finalmente votó en contra, a pesar del quiebre que el oficialismo logró en el bloque opositor, que cosechó votos a favor, abstenciones y ausencias.

No resultó extraña la votación de los legisladores de IF, dado que sistemáticamente vienen acompañando al Ejecutivo nacional. En cambio, se hizo evidente el simbronazo que generó el debate sobre la eliminación de las PASO en el peronismo y el radicalismo, que primero se negaron rotundamente a debatir eliminar las Primarias. Eso llevó a que el oficialismo modificara su proyecto original y propusiera la suspensión por este año. Es el principio de una reforma política que propone el presidente Javier Milei.

En cuanto a la participación de la representación salteña durante el tratamiento, el diputado Pablo Outes fue el responsable de adelantar el voto a favor de los ocho integrantes que conforman el bloque de Innovación Federal. “Estamos de acuerdo con el proceso de suspensión de las PASO”, expresó. Si bien tomó el factor económico como uno de los motivos para la suspensión, quiso “ir más allá” al sostener que desde su bloque “hace un tiempo” tomaron la decisión política de “generar una mesa de concertación y diálogo con el gobierno que había ganado las elecciones”.

Outes calificó es posicionamiento como una expresión de “madurez” política que prioriza no tener posiciones inflexibles ni razonamientos estrictamente partidarios. “Creíamos que en la Argentina sí era necesario reorganizar el gasto y sí era necesario marcar nuevas prioridades, o prioridades más efectivas”, sostuvo. Con ese argumento Outes defendió el apoyo que el bloque le dio al Ejecutivo nacional en varias oportunidades, y dijo que se hizo “siempre entendiendo que la Argentina necesitaba de un proceso de reorganización, de ser más eficiente y de buscar resultados efectivos para un pueblo”.

El diputado afirmó que “nuevamente” iban a acompañar al gobierno nacional en la suspensión de las PASO. “Entendemos que el gasto del Estado argentino se tiene que reducir, pero también tiene que ser efectivo. Veo fundamental que se interprete la realidad que tenemos en las provincias”, agregó. Mencionó los altos niveles de pobreza que alcanzan principalmente las jurisdicciones del norte argentino, como Salta, que “tiene uno de los números más grandes de pueblos originarios y todos lo sabemos acá los números de pobreza y de destrucción que existen ahí. El mal funcionamiento del Estado ha llevado a la situación que se vive ahí”.

Outes puso énfasis en que el éxito del país no se basa solo en eliminar el déficit, sino en la implementación de políticas que generen bienestar y oportunidades. También hizo un llamado al gobierno nacional para que visiten la provincia y comprendan sus necesidades y problemáticas.

Por su parte, Emilia Orozco dijo que el debate en torno las Primarias era muy esperado, por lo que se ofuscó al “escuchar tantos discursos vacíos de gente que quizás viene viviendo de la política hace tantos años y que ya se olvidó lo que es ir a votar como un ciudadano común”. La diputada libertaria se preguntó cuál era la necesidad de sobrecargar a la ciudadanía con las internas en el interior de los partidos políticos.

Aseguró que ocho de diez argentinos afirmaron no querer ir a votar “otra vez”, en referencia a las PASO. “Hay provincias que han llegado a votar más de seis veces por una cuestión de obligación, no porque tengan amor a un partido político sino porque después eso les genera una traba para algún trámite”, agregó.

La legisladora subrayó que la suspensión de las Primarias significaría un ahorro de 150 millones de dólares. El ciudadano, la ciudadana, “lo que quiere es que hagamos una eliminación de un gasto multimillonario”, dijo antes de instar: “Nos pongamos las pilas y acompañemos este proyecto”. Orozco sostuvo que 17 provincias han eliminado las PASO, Salta es una de ellas, y abogó por hacer lo mismo a nivel nacional.

Fake news

Por otro lado, la política local se mostró ayer en la Cámara Baja nacional en la voz de tres legisladores salteños que mocionaron una cuestión de privilegio para referirse a la investigación penal por intimidación pública que se lleva a cabo en la provincia, a raíz de publicaciones y videos anónimos en la red social Tik Tok contra el gobernador Gustavo Sáenz, y que tiene entre los imputados a Emiliano Estrada.

Ayer mismo la fiscal Sofía Cornejo sumó otra imputación, al empresario Federico Mena Saravia, como autor mediato de intimidación pública. Además de Estrada, hay otros tres imputados, dos de ellos con contratos en la Cámara de Diputados de la Nación como asesores del diputado.

Estrada planteó una cuestión de privilegio contra el procurador General de la provincia, Pedro García Castilla, y contra la fiscal Cornejo. Denunció persecución política de la justicia salteña hacia dirigentes opositores.

Tras leer la acusación, que reprocha el uso sistemático de redes sociales para "difundir publicaciones orientadas a vincular al titular del Poder Ejecutivo Provincial con organizaciones criminales, procurando infundir temor general en la población o riesgo común de posible desestabilización de las instituciones democráticas", aseguró que es una acusación falsa. Recordó que ya el año señaló en este recinto que el gobierno de Salta, a través de sus funcionarios, tiene vínculos con el narcotráfico. Como ejemplo, mencionó la causa por tráfico de influencias contra el ex secretario de Seguridad, Benjamín Cruz.

Pablo Outes le respondió. Le cuestionó que se atribuya el carácter de perseguido político, "dando a entender que en la provincia de Salta no se puede opinar, no se puede cuestionar al gobierno de turno" y aseguró que Estrada terminó imputado luego de un proceso de investigación de varios meses.

"Acá existió un fiscal, un proceso de investigación, un llamado a declaración, existieron empleados del mismo diputado que manifestaron que él era la persona que le daba las instrucciones para la creación de las fakes news", expresó Outes.

La diputada Calletti también planteó una cuestión de privilegio. Dijo que se vio en la necesidad de expresarse porque fue damnificada por la usina de fake news, y por la cual ya inició acciones legales. "Quienes me conocen saben que yo no me presto a TikTok berretas, no hago acting en esta Cámara simulando descompostura para evitar dar quórum (en referencia a Emilia Orozco durante el tratamiento de Ficha Limpia) o invento persecuciones criminales para no responsabilizarme", manifestó.

"No todo vale en política", aseguró. Sobre la investigación, recordó que dos personas confesaron ante la justicia y señalaron a Estrada como el ideólogo de las publicaciones. Tras afirmar que el gobernador Gustavo Sáenz lleva adelante una "lucha a brazo partido en contra del narcotráfico", cuestionó que esa usina de fake news apareciera para despretigiar ese trabajo. E igual que Outes, pidió que se investigue a los dos empleados de la Cámara que declararon por escrito ante la justicia.