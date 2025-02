Uno de los puntos destacados que dejó la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados, donde se dio media sanción a la suspensión de las PASO, tuvo que ver con la actitud de Unión por la Patria. El espacio, que hasta ahora había marcado en gran medida una oposición sólida frente al Gobierno de Javier Milei, con pérdida de votos muy particulares, pero no con una actitud generalizada, tuvo opiniones de todos los colores.

De este modo, 25 diputados de Unión por la Patria votaron a favor de la suspensión de las PASO; 43 los hicieron en contra; y, finalmente, 24 abstenciones. Esto sumado a algunas ausencias menores que se dieron en el bloque.

Ante la pregunta de la 750 sobre si esto representa un quiebre en el bloque, el diputado Daniel Arroyo explicó que “no hay que tener una mirada fatalista. No hay una ruptura de bloque”. “Decidimos como bloque no firmar el dictamen y no dar quorum. Ahí cada uno planteó su postura. Y tiene que ver con la situación de cada provincia. En este punto había miradas distintas dentro del peronismo”, argumentó.

Es más, dijo que hacia adelante la situación será como venía hasta ahora: “La semana que viene tenemos sesión por ficha limpia y el conjunto vamos a votar en contra. Creemos que tiene que ser con condena definitiva”.

“Entiendo que todos vamos a votar en contra del proyecto que envía el Gobierno. No creo que vayamos a una ruptura. Sí que hay miradas distintas. Y quedó claro que si había quorum íbamos a tener libertad de acción”, afirmó.

Finalmente, explicó sobre su postura en la sesión de ayer: “Yo voté a favor. En mi opinión había que ser un cambio más grande, tenían que ser optativas y solo para los partidos donde hay más de un candidato”.