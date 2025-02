La Brigada Andina es un grupo de vecinos autoconvocados que le hace frente al fuego en la Patagonia. Ahora, necesita la ayuda de toda la comunidad. Por esta razón están lanzando una colecta para que su trabajo en el combate contra los incendios en El Blasón pueda continuar.

En diálogo con la 750, el integrante de la brigada, Simón Manuel, explicó lo que está sucediendo en la localidad de El Bolsón y cuáles son los materiales que necesitan para continuar con la tarea..

“El fuego está concentrado en la ladera de Hielo Azul, que es uno de los cerros que está en la cordillera. En Mallín Ahogado la gente está manteniendo lo que se conoce como guardia de cenizas, ya que el calor, el fuego, se encuentra concentrado en el suelo por donde ha pasado el incendio. Estamos muy alertas porque está subiendo la temperatura y también se esperan vientos para el fin de semana”, relató.

En este contexto, enumeró los materiales que necesitan para seguir con el trabajo en El Bolsón. “Se está necesitando equipamiento concreto en lo que es movimiento de agua, motobombas que funcionan a dos o cuatro tiempos. Son herramientas que van con las mangas de bomberos. De los insumos más caros que necesitamos. También motosierras y mangas de bombero”, dijo.

Asimismo, expresó que “la gran mayoría de las donaciones es de la misma gente”. “La misma población está bancando el combate contra el fuego”, remarcó.

Para quienes quieran aportar con una suma de dinero, el alias es abaco.blonda.caoba. Según Simón, las donaciones van hacia la Fundación Mano de Luz, que a su vez se redirigen hacia la Brigada Andina, conformada por alrededor de 20 personas que en su mayoría se crió y vive en la zona.



Asimismo, Simón recordó que la Brigada Andina es un grupo de vecinos que vienen trabajando desde hace varios años.

“Viendo que esto no se termina, que aumenta con más envergadura, no quedó otra que organizarnos para empezar a cobrar un poquito de presencia y dar seguridad a la gente de que podemos dar una mano. Hay brigadas por todos los territorios de la Patagonia. Esto no es más que un episodio más de una larga historia que lleva El Bolsón de largos conflictos con el territorio. Hay muchos intereses en lo que está sucediendo”, alertó.