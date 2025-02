En Santa Fe habrá PASO el próximo 13 de abril para la elección de los convencionales constituyentes, que estarán a cargo del debate de la carta magna provincial. En ese marco, La Libertad Avanza sumó una figura televisiva para la disputa electoral. Se trata del conductor Juan Pedro Aleart, quien hasta hoy llevó adelante el noticiero "De 12 a 14" en el Canal 3 de Rosario, uno de los programas más vistos en la ciudad santafesina.

"Lo voy a hacer desde la fuerza política con la que me siento identificado por la forma de pensar y actuar, que es la fuerza del presidente (Javier Milei)", dijo Aleart al lanzarse a la política desde el estudio de Canal 3. El anuncio fue hecho este mediodía en el cierre del noticiero.

El periodista reconoció, de todas formas, que la idea llegó desde la Casa Rosada. "Me ha encomendado una tarea tan importante y que a desarrollar con mucha responsabilidad, compromiso y trabajo, como lo hecho hasta acá en mi profesión en el periodismo", confió.



Aleart, de 36 años, compertirá, en principio, como candidato de La Libertad Avanza para alzarse como convencional constituyente; pero la carrera podría seguir rumbo a las legislativas provinciales en las que esté se votarán diputados nacionales.

El nombre de la nueva figura de La Libertad Avanza alcanzó trascendencia nacional e internacional cuando, en abril de 2024, reveló que había sufrido abuso por parte de su padre y de su tío durante la infancia y hasta la adolescencia. Aquel día, al inicio del noticiero, Aleart reveló que su padre, portador de VIH, abusó sexualmente también de su hermana desde que tenía 3 años, y que tras la denuncia penal que le presentaron, el hombre se había quitado la vida.

La situación de abuso que expuso públicamente se transformó en una causa para el conductor televisivo, quien fue hasta la Corte Suprema de la provincia para reclamar que se levantara la proscripción de la causa contra su padre y su tío. En noviembre del año pasado, el máximo tribunal provincial revocó la prescripción dictada contra su tío en primera y segunda instancia y ordenó que se avance en la investigación.

"Estoy contento porque es histórico. Sé que falta un camino por recorrer hasta que mi tío esté donde tiene que estar, que es preso. Siento gratificación porque este fallo puede sentar un precedente y ayudar a mucha gente, que ya me hizo saber que animé a gente a denunciar", sostuvo Aleart, quien denunció sufrir abusos sexuales por parte de su tío entre agosto de 1995 hasta 2005.

Además del reconocimiento local de Aleart, la elección de La Libertad Avanza va a tono con las figuras más resonantes de la política santafesina en los últimos tiempos, dadas por el salto de la pantalla a las bancas legislativas provinciales o nacionales.

La modelo y panelista Amalia Granata fue elegida diputada de Santa Fe en diciembre de 2019, con el 10 por ciento de los votos, llegando como independientes luego de encabezar la campaña "provida" en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Tras un paso por el PRO, la ex panelista reeligió su cargo como legisladora provincial a través del sello Unite.

También en 2019 se sumó a la política santafesina el periodista deportivo Marcelo Lewandowski, quien compitió dentro del Frente Progresista Cívico y Social para llegar a ser senador provincial. En 2021, ya desde el Partido Jusiticialista, fue electo como senador nacional y ocupa su silla en la Cámara alta, con vigencia hasta 2027. En 2023, intentó llegar a la Casa Gris y ganó las internas del frente peronista Juntos Avancemos, pero perdió en las generales frente al actual gobernador radical Maximiliano Pullaro.

Pullaro, Lewandowski y Granata estarán entre los candidatos a convencionales en la PASO que marcará el debut de Aleart. Quien no se anotó para participar en esa competencia es la ex periodista y panelista de América que compitió en las últimas internas para la gobernación con Pullaro, Carolina Losada. La ex panelista de Intratables se lanzó a la política en 2021 y consiguió en su primera participación ser electa como senadora nacional, rol en el que ahora ocupa la vicepresidencia primera de la Cámara alta.