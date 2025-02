Un hombre de 45 años fue detenido en Laprida y Pellegrini por abusar de una chica ayer al mediodía en inmediaciones de la Plaza López. De acuerdo a lo que contó la víctima, de 35 años, este hombre se le puso delante y comenzó a tocarle sus partes íntimas. En ese momento, el agresor quiso escapar corriendo. Fue ahí, cuando la joven llamó a la policía y corrió al abusador. La persecución terminó una cuadra después, en Laprida y Cochabamba, donde fue detenido.

Un testigo contó: “La chica me dijo que la venía acosando desde hacía una cuadra. El hombre dijo: 'Disculpame, no sé qué me pasó en ese momento'”. A su vez, el testigo señaló que “cuando lo agarraron, se resistió”. Luego, fue trasladado a la comisaría 2ª y la joven debió ser asistida por una ambulancia del Sies.

La semana pasada ocurrió un hecho muy parecido: una joven de 18 años fue manoseada, también al mediodía, mientras caminaba junto con su hermana, su madre y su abuela en San Luis entre Mitre y Sarmiento. El aprehendido tiene 51 años y fue demorado en la comisaría 2ª.