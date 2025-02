Hace tres meses, el Gobierno de la provincia envió un paquete de leyes a la Legislatura que incluyó el Presupuesto 2025, la Ley Fiscal y el pedido de endeudamiento por 1200 millones de dólares. La discusión naufragó en el cierre del año par y las posibilidades de retomar el debate se truncaron en el comienzo del período electoral. Sin embargo, a semanas del inicio formal de la actividad parlamentaria, Unión por la Patria hará un nuevo intento para que Axel Kicillof cuente con su hoja de ruta anual.

Como marcó este medio, la traba principal está en el endeudamiento, dado que requiere de los dos tercios de los votos y para eso el oficialismo debe negociar con los bloques opositores. La atomización de esos espacios, señalan desde el peronismo, es uno de los principales problemas para poder contentar a todos dado que hay multiplicidad de pedidos, pero también de disputa por ver qué espacio tiene más peso.

“Vamos a tratar de aprobar el Presupuesto antes de fin de mes. Ya hubo charlas informales”, reconoció a Buenos Aires/12 una poderosa voz del oficialismo. Así, se prevé que pueda haber una nueva sesión en el marco del periodo extraordinario que se abrió en diciembre. Si bien no hay una fecha, sí se estipula que pueda ocurrir en la semana del 17.

Lo cierto es que el reloj corre y la administración bonaerense deberá hacer frente a los pagos de deuda en sólo algunas semanas. Por eso aparece como central la aprobación del pedido de endeudamiento por 1.045 millones de dólares y la emisión de Letras del Tesoro por otros 250 millones en moneda extranjera. Según está previsto, los pagos por la deuda deberán realizarse en marzo y en septiembre, por un total de 1.100 millones de dólares.

Las conversaciones

Luego de los tropiezos que dejaron a la Provincia sin Presupuesto para el ejercicio 2025, la primera semana de enero hubo una reunión en la que participaron el presidente de la Cámara de Diputados, el massista Alexis Guerrera; y los titulares de los bloques que supieron formar parte de Juntos por el Cambio: Matías Ranzini (PRO), Diego Garciarena (UCR Cambio Federal) y Maricel Etchecoin (Coalición Cívica). Por el oficialismo, estuvo sentado el diputado Juan Pablo de Jesús. La idea fue exponer las ideas y propuestas de cada espacio.

Un importante pope peronista señaló a este medio que en las diversas tribus opositoras hay “autopercepciones que no se condicen con la realidad” y que los espacios del ex Juntos por el Cambio “creen que valen lo que valían hace un año, pero ya no es así”.

Por eso, entienden que, a corto plazo, hay que “rediscutir cómo se reparten los cargos para la oposición” y aseguran que, en estos días, el que más problemas trae es el Directorio del Banco Provincia. Ahí tiene una silla Santiago Nardelli, exlegislador PRO línea Patricia Bullrich. En el sector de Mauricio Macri reclaman que el lugar le pertenece al partido y que el bahiense ya no lo integra por haber dado el salto a La Libertad Avanza. Así de complejas son las discusiones que exponen las internas de los partidos que componen el arco opositor.

Qué implica el endeudamiento

En diálogo con Buenos Aires/12, el diputado de Unión por la Patria e integrante de la comisión de Presupuesto e Impuestos, Gustavo Pulti, explica que “Milei emitió bonos en 2024 que generaron una rentabilidad del 50 por ciento en dólares para los especuladores". "Eso fue un endeudamiento que no tenía contrapartida en ninguna cosa visible para los argentinos, no es lo mismo que un crédito para seguir trabajando en rutas, centros de salud, universidades y pagar la deuda que tomó Vidal”, señala apuntando a quienes se alinearon con el Presidente pero toman distancia de los pedidos en la provincia.

En ese plano, destacó que el pedido no se basa en “deuda por la deuda misma porque Kicillof no está en la bicicleta financiera”, sino que “el acceso al crédito que está pidiendo para seguir invirtiendo representa el 47 por ciento de lo que no le mandó Milei, incumpliendo leyes, durante el año pasado”, cuando “la Provincia fue la más perjudicada en la caída de los impuestos coparticipables por la caída de la actividad económica”.

“Lo que pide Axel es 53 veces menos que el endeudamiento en dólares que significó la toma de deuda de Milei en el primer semestre del año pasado”, sentenció Pulti.

En su evaluación, “los bonaerenses, más allá del gobernador, están sufriendo una política económica que restringe el acceso a los medicamentos, sufren la caída de la actividad económica, industrial, de la construcción y también el destrato y la arbitrariedad del envío de los fondos de la Nación, si además de eso la Legislatura va a regatear el acceso al crédito, en alguna parte indudablemente se va afectar el interés de los vecinos”.

“Lo único que le falta a la Provincia es que la sitien. El gobernador está siendo destratado por Milei y, evidentemente, hay una suerte de bloqueo para contar con herramientas legítimas como el acceso al crédito. Si no le van a dar ninguna de las tres, que sean honestos y digan que es porque gobierna un gobernador con un programa que es ejemplo de lo alternativo a la propuesta de Milei. Hay sectores como el PRO y la UCR que gobernaron y saben lo que significa este endeudamiento, entonces es inexplicable que no lo voten”, disparó.

Atentos al teléfono

Si bien todavía no hubo comunicación entre los referentes de la oposición y representantes del Ejecutivo, ya empezaron los encuentros legislativos. Según pudo conocer este medio, entre UxP y los actores del viejo JxC ya empezaron a planificar una sesión para tratar los temas pendientes del orden del día aunque, advierten, “sin avanzar en el paquete de Presupuesto ya que al Ejecutivo parece no interesarle”.

En los bloques opositores esperan poder aprovechar la instancia para concretar las demandas que expusieron el año pasado. Entre ellas, la cobertura de algunos cargos en diversos organismos y fondos para los intendentes entre los que destacan los pagos atrasados de parte del Instituto de Obras Médico Asistencial (IOMA) y del Instituto de Previsión Social (IPS).

Desde una bancada opositora, en tanto, consideran que “lo lógico sería que avancen con una sesión recién cuando el Congreso de sanción definitiva a suspender las PASO de este año”. Sucede que a fines de noviembre, el diputado y dirigente del Frente Renovador, Ruben Eslaiman, presentó un proyecto que habilita a la suspensión de las PASO en territorio bonaerense.

Atadas a la convocatoria nacional, si el Congreso termina confirmando la suspención de la instancia, la Legislatura podría hacer lo propio y encontrar otro elemento para justificar una convocatoria para debatir un paquete amplio de temas que conforme, relativamente, a todos los sectores.

La propuesta del massista, que tuvo el aval del Gobierno bonaerense, encontraría respaldo también en los bloques del PRO, en Unión Renovación y Fe, como también en buena parte de las dos bancadas de la Unión Cívica Radical para avanzar.

Las dudas surgen al interior de la propia bancada peronista, dado que hay sectores que no comulgan con la idea de la suspensión. Una muestra de ello se reveló a nivel nacional con la votación de este miércoles en Diputados, donde hubo apoyos, rechazos y abstenciones.