Newell's agoniza en el torneo Apertura y la semana que viene juega el clásico en el Coloso del Parque. La Lepra volvió a ser claramente superado por el rival y anoche en Santiago del Estero encontró ante Central Córdoba su tercera derrota en la cuarta fecha. El equipo no encuentra respuestas y si el fin de semana la dirigencia ratifica a Mariano Soso es solo porque el miércoles recibe a Defensa y Justicia y el domingo siguiente a Central.

En el mejor de los casos, Newell’s es un equipo en formación. El problema es que lo hace en plena competencia. Y así las consecuencias son graves. Anoche el equipo de Soso volvió a mostrar que quiere jugar a un fútbol de pases y pelota al pie al que no está en condiciones de hacer. Porque carece de jugadores con la técnica necesaria y ni siquiera tiene disciplina táctica.

Central Córdoba controló el juego y el terreno a voluntad. No había disputa por la pelota en el mediocampo. La Lepra perdía el control de la pelota y la jugada del rival terminaba bien cerca de Navas. Angulo, con gambetas, fue siempre profundo. Cuando pasó a jugar por derecha lastimó más porque en esa posición Herrera no marcaba y así el colombiano quedó siempre mano a mano con Salcedo.

Los intentos de Newell’s fueron con Silvetti, como ocurre ya hace tiempo. El juvenil es el único recurso ofensivo y probó en dos ocasiones con remates de larga distancia que no le generaron mayor riesgo a Aguerre. Y nada más. Porque Funez no impone presencia en el área y en general jugó lejos del arco, Herrera no fue punzante por izquierda, Cardozo siempre es intrascendente, Banega jugó en su propio campo y Maroni fue muy intermitente en sus apariciones.

El calor en Santiago del Estero agobió a los jugadores. Pero el local se mostró con mejor ritmo y se puso en ventaja con una gran jugada. Es que la defensa de Newell’s juega mal, defiende muy cerca de su arco y el gol de Central Córdoba fue un ejemplo de sus debilidades. Angulo tiró amagues en el área chica ante Salcedo y cuando quiso sacó un centro corto que tomó Heredia sin marca para superar a Navas con una espectacular volea al ángulo izquierdo.

Newell’s tuvo una oportunidad de llegar el empate en el inicio del segundo tiempo. Funez tocó corto en el área y dejó a Silvetti frente al arco y Aguerre con el pie despejó el remate. Pero fue una jugada aislada. Porque Central Córdoba fue más dominante que en la primera parte y Navas evitó con una gran atajada el segundo gol local. El arquero leproso sacó un remate de Angulo, quien ingresó en soledad por izquierda, y en el rebote despejó en la línea la pelota que empujó Heredia. Antes Angulo estrelló un remate en el travesaño. Por momentos parecía que Central Córdoba era el cómodo líder del campeonato por las diferencias que impuso con Newell’s. Pero nada de eso. Fue tan malo lo del equipo de Soso, otra vez, que agrandó la imagen del rival.

El final fue con polémica porque a Newell's no le convalidaron un gol de Plaza por infracción de García en el inicio de la jugada y el delantero vio la roja por su protesta. Y el local festejó el cierre del partido con el grito del segundo gol, en insólita salida de un corner por abajo que empujó Florentín sobre la línea.

2 Central Córdoba

Aguerre

Moyano

Galván

Rivero

Marchi

Iván Gómez

Florentín

Angulo

Barrera

Verón

Heredia

DT: Omar de Felippe

0 Newell’s

Navas

Jacob

Lollo

Salcedo

Cardozo

Banega

Regiardo

Herrera

Silvetti

Maroni

Funez

DT: Mariano Soso

Goles: PT: 35m Heredia (CC). ST: 51m Florentín (CC)

Cambios: ST: Desde el inicio Luciano por Cardozo (N), 14m Cristóforo y Alfonso por Barrera y Verón (CC), 17m García, Montero y Plaza por Lollo, Herrera y Funez (N), 25m Cufre y Abascia por Marchi y Angulo (CC), 30m Altamirano por Maroni (N), 35m Glaby por Gómez (CC).

Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

Expulsado: ST: 40: García (N)