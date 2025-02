El director ejecutivo de Quantum, presidente de Edenor y exsecretario de Finanzas, Daniel Marx, afirmó hoy que el Gobierno nacional no tiene las suficientes reservas en dólares para "enfrentar una corrida cambiaria", pero que estamos en una zona gris en la que la gente no sabe si quedarse con la divisa verde o con el peso, por el estado de situación de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el atraso cambiario y el cepo.

En diálogo con la 750, Marx sostuvo que “el FMI reconoce que Argentina ha hecho mucho esfuerzo en corregir los números fiscales, bajar la inflación y corregir algunos precios de los servicios públicos, pero también sabe que ya hay mucha plata prestada a Argentina, entonces para qué darle más dinero a un país que también tiene pendiente de como va a salir del cepo y Argentina dice que para salir necesita dólares”, por lo que para él, esto sería “el punto más complicado en esta negociación” para un próximo préstamo al país.

No obstante, según el presidente de Edenor, “en economía no todo es blanco y negro, hay procesos”. “Si uno trata de hacer en un día lo que se tiene que hacer en unos meses se producen efectos negativos. No necesariamente el FMI pide una devaluación el primer día, y el Gobierno no quiere que haya ninguna devaluación. El cepo está mucho más liberalizado que lo que estuvo un año atrás”, dijo.

¿Existe un atraso cambiario?

Por otra parte, ante la consulta de si existe un atraso cambiario, Marx aclaró que “en este momento se están comprando reservas, lo que significa que la oferta supera a la demanda. Se debería incrementar el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central y con eso mantener alguna línea de competitividad de determinados sectores”.

“Aunque esto no es para todos, porque hay precios en Argentina que reflejan costos de producción que son más elevados que en otros lados y otros que están por debajo y podrían generar ingresos por importaciones”, explicó.

Asimismo, aseguró que “no hay una dolarización endógena”, sino que los argentinos están usando “las dos monedas”.

“Apareció una cantidad de dólares que estaban en los colchones, fuera de los circuitos de circulación oficial, con el blanqueo. Eso significa que estaban, pero no se mostraban. Después aparece el peso ahora que está un poco más reforzado que lo que estaba antes, porque la gente no sale corriendo del peso como lo hacía antes. La tasa de interés acompaña la inflación esperada”, señaló.



“No hay una dolarización endógena pensando que el dólar va a reemplazar el peso, sino que se están utilizando cada vez más oficialmente las dos monedas”, subrayó.

Por último, aseguró que “no es un buen momento para levantar el cepo porque siguen las restricciones y el Gobierno evalúa que si las levantan, se les van muchas de las reservas que tienen acumuladas”.

“Como está el mercado hoy, sobran dólares, y si la gente se mantiene en el peso, también sobrarían, pero eso no está probado todavía. Los atrasos cambiarios son percepciones que hacen cada uno que depende de la competitividad y en parte de los riesgos y las remuneraciones que uno ve”, remarcó.

“Estamos en una situación donde es cierto que el Banco Central compra y vende reservas. En el medio se fue quedando con algo, alguno podrá decir, no lo suficiente. Hoy el Gobierno considera que no hay dólares suficientes para enfrentar una corrida. Estamos en esta zona gris, llamémoslo”, cerró