Boca se fue de Avellaneda sin puntos y con mucha bronca. El polémico arbitraje de Yael Falcón Pérez motivó que Alfredo Cascini, integrante del Consejo de Fútbol xeneize, asegurara que cada vez que el equipo se presenta en el estadio de Racing, los jueces lo perjudiquen. Más mesurado se mostró el entrenador Fernando Gago, aunque también cuestionó un fallo puntual del árbitro, que no marcó que el lateral hecho por Gastón Martirena que derivó en el primer gol de la Academia se hizo 15 metros adelante de lo que correspondía.

“Parece que cada vez que venimos a esta cancha nos roban, la palabra es esa. Debe tener buena relación Racing con la AFA. No sé qué más decirte", disparó Cascini, que se quedó de tres fallos puntuales: el lateral de Martirena, una falta del lateral de Racing sobre Marcelo Saracchi que podría haber sido su segunda amarilla y una mano de Juan Ignacio Nardonu en el área, que el Falcón Pérez no consideró penal después de ser llamado por el VAR para que la revise.

"Vos me preguntas de arbitraje, yo creo y veo lo mismo que ustedes. ¿Se acuerdan ustedes de la mano de Jonathan Gómez en esta cancha? La vio el país. Después el árbitro en un momento cuando lo agarramos en un viaje nos reconoció que había sido penal, mirá vos”, destacó Cascini para justificar su bronca. “El árbitro se equivoca, otra vez más en contra de nosotros. Lo que más duele es que cada vez que estamos en la cancha de Boca miran todas las jugadas para ver qué nos anulan. Muchachos, ya estamos cansados de todo esto. La verdad, estamos cansados. Miren que nosotros no hablamos nunca. Tratamos de mantener un perfil bajo y nada más. Pero esto ya es demasiado”, explicó Cascini ya bien entrada la madrugada en Avellaneda.

La queja del exmediocampista central tiene que ver con la diferente vara con la que se manejó el árbitro, según su criterio. "Te vas con ese sabor amargo porque las cosas son diferentes, tienen que ser parejas. Realmente sentimos que ya no son parejas hace rato. Saber qué hace la gente del VAR en Ezeiza, la verdad eh. Te digo de verdad. Fue la misma patada que pega Barinaga, la misma que pega Martirena. La de Barinaga es absolutamente amarilla, está muy bien, la otra también es amarilla, muchachos. Que no se asusten, no pasa nada. Si tienen que echar, echen”, cuestionó Cascini.



Mientras Cascini protestaba en la puerta del vestuario, el entrenador Fernando Gago lo hacía en la rueda de prensa, aunque su reclamo tenía un foco puntual: el lateral previo al primer gol. “El penal todavía no lo ví, la jugada de Martirena tampoco, pero sí vi la del lateral. Yo creo que se hace 15 metros más adelante de donde se fue. Y eso le pedía en la acción del juego por una cuestión lógica porque hay una ventaja de casi 15 metros del rival. He visto muchas veces que frenan los laterales o faltas y las hacen más atrás. Por ahí estaba equivocado yo, pero cuando vi la imagen había 15 metros”, comentó Gago sobre la jugada que terminó en el primer gol de Racing y de la que fue testigo privilegiado, ya que la pelota salió un par de metros a su izquierda y Martirena hizo el lateral diez metros a su derecha.

“No me gusta hablar de los árbitros, sí de acciones en las que hay algo estipulado con un reglamento. Si hay un lateral, me enseñaron de chiquito, donde se va la pelota hay que sacarlo desde ese lugar y no desde otra altura. Eso sí lo puedo hablar. Después, la interpretación sobre si es amarilla o penal... Te digo la verdad: no se puede decir nada”, explicó Gago.