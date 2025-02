En Casa Rosada se muestran optimistas y esperan lograr la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se votará en el Senado dentro de unos diez días. Confían que, tal como ocurrió en la Cámara de Diputados, el bloque de Unión por la Patria les aportará votos y, si bien ya no alcanzarán el objetivo inicial del presidente Javier Milei, que era eliminarlas, están conformes con al menos la suspensión por este año de las mismas. Este miércoles a las 15 habrá reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y habrá que ver quiénes finalmente estampan sus firmas en el dictamen.

Desde Unión por la Patria, en tanto, dicen que no quieren adelantar escenarios y que entre el martes y el miércoles habrá reunión de bloque para definir los pasos a seguir e intentar que no haya una nueva fractura --escenario que anticipan complejo--. La idea original de La Libertad Avanza es poder llegar al recinto de la Cámara Alta antes de que termine el periodo de sesiones extraordinarias, que fue fijado en la convocatoria para el 21 de febrero.

Con la mira en el 1 de marzo

Milei viajará a Estados Unidos entre el 17 y 22 de febrero para participar, otra vez, de un encuentro de la CEPAC e intentar reunirse con el presidente Donald Trump en Washington. Es decir, no estaría en el país cuando sea la votación en el Senado para la suspensión de las PASO. En su entorno, mientras tanto, ya están pensando --y hasta hubo reuniones en Casa Rosada de su mesa chica-- en definir qué dirá el mandatario durante su discurso del primero de marzo, con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias 2025.

Más allá de los temas y proyectos de los que se espera que hable un Presidente en un discurso para esa fecha, en el oficialismo están preocupados por la audiencia. Sucede que el primero de marzo caerá sábado y tanto lunes como martes de la semana siguiente serán los feriados por carnaval. Es decir, temen que nadie prenda la televisión y haya poco rating.

El poroteo

En el Senado, en tanto, la sesión para suspender las PASO sería el miércoles 19 ya que este miércoles buscarán tener dictamen y después de eso, por reglamento de la cámara, se debe esperar que pase una semana. En cuánto a las firmas que podría tener el dictamen, en Casa Rosada dicen que esperan tener el apoyo, tal como ocurrió en Diputados, de los gobernadores.

En la cámara Baja no solo acompañaron los gobernadores más cercanos, sino también de otros de Unión por la Patria como Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, cuyos diputados votaron a favor de suspender las primarias. Raúl Jalil, de Catamarca, logró que sus diputados también hagan lo mismo. Finalmente, con la primera fractura en una votación del bloque del peronismo, el gobierno logró que el texto salga aprobado en la cámara baja con 162 votos a favor.

"No hubo reunión de bloque todavía y no hay fecha. Normalmente son el miércoles, día anterior a la sesión. A lo sumo martes, por ende, cualquier cosa que digan sobre posibles definiciones sería mentira", dicen desde el bloque de Unión por la Patria. En Diputados la estrategia que utilizó el bloque opositor fue no bajar al recinto para que la Casa Rosada consiga por sí sola el quórum. Una vez que lograron juntar las voluntades sin UxP, 43 diputados del bloque votaron en contra, 25 a favor, 24 se abstuvieron y 6 se ausentaron.

Quienes votaron a favor, en su gran mayoría, fueron legisladores que responden al Frente Renovador y a los gobernadores de Santiago del Estero y Catamarca. En el grupo de los que se abstuvieron figuraron, en su gran mayoría, quienes se referencian en gobernadores como Gildo Insfran de Formosa, Ricardo Quintela de La Rioja y Sergio Zillioto de La Pampa entre otros. Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, si bien estaría a favor de la eliminación de las primarias, se mantiene en silencio y no hizo declaraciones al respecto.

En la cámara Alta el escenario será un poco más complejo porque hay radicales que no están de acuerdo con la suspensión de esa herramienta electoral. Uno de ellos es Pablo Blanco, de Tierra del Fuego, otra es la Senadora de Santa Fe, Carolina Losada y también Maximiliano Abad, de provincia de Buenos Aires habría expresado estar en contra. Habrá que ver si, finalmente, sostienen su postura a la hora de la votación.

En cuanto al oficialismo, el senador Francisco Paoltroni --que fue eyectado del bloque de LLA y armó su espacio llamado Libertad, Trabajo y Progreso-- también realizó declaraciones en las que dijo estar en contra de la suspensión de las mismas. Por ahora, en el poroteo que hacen desde el oficialismo, tendrían asegurado el voto de unos 24 senadores.

Los otros proyectos

Además de lo que pase en el Senado en la sesión para la suspensión de las PASO, en la Cámara de Diputados quedaron temas sin tratar como el proyecto de Ficha Limpia con el que el PRO y La Libertad Avanza buscarán proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. El viernes el oficialismo realizó el llamado para debatirlo en la cámara Baja y la sesión será el miércoles a las 10 de la mañana.

En el caso de Ficha Limpia, en Casa Rosada son menos optimistas que con la suspensión de las PASO. Tendrían el número para lograr el quórum y que se pueda tratar, pero llegarán al recinto con cinco dictámenes y posturas muy divididas. Eso hará compleja la votación y el final aún es incierto.