La historietista surcoreana Keum Suk Gendry-Kim escribió Hierba en una situación complicada de su vida. Ella sabía que si no tomaba ese camino –por doloroso que fuera– probablemente no podría hacerlo luego. "Hierba me dio la oportunidad de acercarme a la vida como concepto global y a la vida de las mujeres como idea particular", confesó.

Esta novela gráfica que llega a la Argentina de la mano de Reservoir Books tiene el prestigio de obras maestras del género como Maus o Persépolis y narra la historia real de Lee Ok-Sun, una joven coreana que durante la guerra del Pacífico fue explotada como "mujer de consuelo", el eufemismo utilizado por el ejército imperial japonés para referirse a sus esclavas sexuales.

Keum Suk Gendry-Kim estudió Artes Decorativas en Estrasburgo y vivió en París 17 años: ese choque cultural hace que en su obra convivan varias influencias: por un lado, el trazo preciosista heredero del estilo conocido como manhwa y, por otro, el modo de narrar del cómic de autor europeo. En ese cruce descansan sus fortalezas.