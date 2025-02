Neil Young está harto de la fiebre del oro. El cantante y compositor canadiense, de 79 años, era uno de los favoritos para encabezar el Festival de Glastonbury este año, su primera aparición desde 2009. En un comunicado publicado la semana pasada en su página web, Young confirmó que los rumores eran ciertos, antes de frustrar las esperanzas de los fans. "Nos dijeron que la BBC era ahora socia de Glastonbury y quería que hiciéramos muchas cosas que no nos interesaban", escribió. "Parece que Glastonbury está ahora bajo control corporativo y no es como yo lo recordaba".

Aunque el músico de "Heart of Gold" no especificó qué demandas había hecho la BBC, muchos supusieron que la disputa tenía que ver con la televisación del set de Young (para su actuación de 2009, Young negoció un acuerdo por el que sólo cinco de sus canciones se emitirían por televisión, "conservando así el misterio" del directo). Otros artistas, como David Bowie y Elvis Costello, habían insistido anteriormente en acuerdos similares). Dos días más tarde, Young dio marcha atrás y publicó otro comunicado en el que afirmaba que se había producido "un error en la información recibida" y que su actuación de 2025 en Glastonbury seguiría adelante. Es una buena noticia para los fans de Young y para los asistentes al festival en general. Pero es posible que el impacto de las críticas (ciertamente vagas) que hizo no se disipe tan rápidamente.

El hecho es que, hasta cierto punto, el Glastonbury actual está bajo el control de las empresas. Pero eso es inevitable. Sería imposible organizar un festival de la envergadura de Glastonbury sin la participación de las empresas. Se necesita demasiado dinero y demasiada infraestructura. La amplia cobertura del festival por parte de la BBC (el año pasado la cadena emitió más de 90 horas de grabaciones de actuaciones en canales terrestres y en iPlayer) es obviamente en beneficio propio, ya que proporciona una programación de alto nivel para la BBC y una publicidad exuberante y persuasiva para el festival del año que viene. Pero es algo que también sirve a los aficionados a la música, ya que ofrece a quienes no pueden asistir al festival la oportunidad de hacerse una idea de lo que se pierden. Cada año, más de 20 millones de personas sintonizan la cobertura de Glastonbury en la BBC. Después de casi 30 años en la emisora, es algo que la gente espera ver en televisión. Todos salen ganando.

Puede que Glastonbury sea más corporativo que nunca, pero también es -en este sentido- más accesible. Algunos, por supuesto, argumentarían que el aumento del precio de las entradas ha hecho que el festival sea menos accesible para muchos. A este respecto, se diría que los organizadores de Glastonbury no pueden cargar con toda la culpa: los precios de las entradas se han disparado en todo el sector y son, en parte, una respuesta inevitable a la evolución de las expectativas y exigencias de los asistentes a los festivales en lo que se refiere a infraestructuras y servicios. Y de todos los posibles socios de retransmisión que podría tener el festival, la BBC es al menos de propiedad estatal y no se aferra a los anunciantes. Si Glastonbury se emitiera en Channel 4 -como ocurrió entre 1994 y 1997, antes de que los derechos pasaran a manos de la Beeb-, habría que tener en cuenta otra serie de consideraciones corporativas; lo mismo ocurriría si los derechos fueran adquiridos por Amazon o Netflix.

La preocupación por el riesgo de que la cobertura televisiva de Glastonbury comprometa la integridad de la experiencia musical en vivo no carece de fundamento. Hay algo que decir sobre la inmediatez de un concierto en directo y la incapacidad de la televisión para captarla o reproducirla. Pero no se trata de eso: nadie va a renunciar a su entrada para Glastonbury porque lo transmitan por televisión, y nadie en el festival va a vivir una experiencia materialmente peor porque haya cámaras. Además, esto es 2025, y una actuación de Neil Young en Glastonbury siempre va a ser grabada y publicada en Internet, le guste a él o no: incluso si la BBC no lo cubriera, sin duda sería filmado, grabado y subido a YouTube por sus fans de todos modos. Permitir un equipo de cámara adecuado sólo mejora la experiencia para las personas que aman su música.

No es de extrañar que Young se muestre susceptible con este tema: después de todo, él formó parte del movimiento hippie y del idealismo moral que lo acompañaba. Glastonbury nació de este mismo espíritu y estaba arraigado en el radicalismo sociopolítico, el tipo de pensamiento anticomercial que seguramente habría rechazado la participación de la BBC en la organización. Pero eso fue hace mucho tiempo, y la revolución hippie hace tiempo que murió. Glastonbury sigue haciendo honor a sus inicios contraculturales, pero el festival en general ha sido moldeado y alterado por el compromiso.

Esta resaca de idealismo hippie también podría ser lo que llevó a Young a retirar toda su música de Spotify en 2022, en oposición a la plataforma del servicio de streaming del controvertido podcast de Joe Rogan sobre la conspiración de Covid. Dos años después, Young puso fin al boicot. No había ganado; Rogan simplemente había ampliado su acuerdo de podcasting a otras plataformas, por lo que continuar con el boicot habría implicado que Young retirara su música de todos los mayores streamers. "Como no puedo abandonar todos esos servicios como hice con Spotify, porque mi música no tendría ninguna salida de streaming para los amantes de la música, he vuelto", escribió Young. No es una medida moralmente coherente, pero sí pragmática, una decisión que tiene en cuenta los aspectos prácticos de la distribución musical contemporánea y la importancia de hacer accesible su catálogo.

Esta es la actitud que Young -y otros artistas incómodos con los fundamentos corporativos de Glastonbury- deberían adoptar cuando se trata del mayor festival del Reino Unido: pragmatismo y adaptabilidad. El Glastonbury de antaño ya no existe y nunca volverá. Pero eso no significa que lo que ha surgido de él no pueda ser también especial.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.