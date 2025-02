Durante la primera semana de febrero, el dato de inflación en alimentos y bebidas se movió hacia arriba principalmente por el impacto de la suba de la carne y derivados luego del alza de precios en el Mercado de Cañuelas. Este jueves, el Gobierno nacional publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero.

“La suba estacional de la carne vacuna ya se siente en el mercado minorista: en la semana, el rubro ‘Carnes y otros derivados’ trepó 2,6% (carne vacuna: 3,7%), llevando a los Alimentos y bebidas sin estacionales y al Nivel General a 1,1% semanal. En la medición 4 semanas móvil, el Nivel General trepó 2,0% y el IPC Núcleo 1,9%”, detalló el informe de la consultora Equilibra, que proyecta 2 por ciento de inflación para el segundo mes del año.

La semana pasada, el precio de la carne en el Mercado Agroganadero de Cañuelas escaló 15 por ciento y la suba se trasladó a las carnicerías con incrementos promedios del 9,02 por ciento.

Inflación

De acuerdo con la consultora Analytica, 1.3 de los 1.5 puntos porcentuales del aumento total en el rubro Alimentos y Bebidas está explicado por el incremento de la carne que rondó el 4,2 por ciento.

Para LCG la inflación semanal de febrero fue del 2,3 por ciento, la más alta desde la segunda semana de marzo de 2424. Con las carnes y bebidas promediando el 80 por ciento del aumento global del indicador: “en comparación con la semana anterior, la primera semana de febrero mostró un notable incremento en la cantidad de productos con aumentos de precios, pasando del 11% al 21% de la canasta relevada”.

“Se sostiene la estacionalidad de las primeras semanas de cada mes con subas por encima de las semanas previas. La inflación promedio en enero arrojó una suba del 2,2% mensual sumando la cuarta semana en ascenso”, estimó la medición.

La consultora PxQ, por su parte, anticipó que en enero la inflación de Alimentos y Bebidas no alcohólicas fue de 1,9 por ciento mensual, con una suba de 2,5 por ciento en carne bovina. Por la misma razón, Libertad y Progreso consideró que a finales de enero la inflación aceleró hasta un ritmo del 0,5 por ciento.

En el Gran Buenos Aires el valor de la carne representa el 7 por ciento del total de la canasta de alimentos, mientras en otras regiones como Noreste y Noroeste llega al 13 por ciento.

Crisis

Según especialistas del sector, la suba en el precio de la carne que luego se trasladó a los mostradores está vinculada a la disminución de la oferta por factores climáticos "típicos de la época", por problemas de competitividad ante el encarecimiento de la producción y los "precios bajos" y una demanda que "se reactivó" en un momento donde "no suele ocurrir porque la gente está de vacaciones".

Las dificultades del sector cárnico porque no alcanzan la rentabilidad que les permita sostener el negocio tienen como contracara y complemento otra realidad: la caída brutal del consumo de carne de vaca a promedios históricos para Argentina.

El año pasado, el promedio per cápita fue el más bajo en un siglo: 47,7 kilos. Así, 2024 quedó como segundo en el ranking de años en los que en el país la población no pudo acceder a la carne de vaca porque "no hay plata".

Precios

La carne es uno de los principales factores en el número de inflación, un producto escencial en la dieta de los argentinos que cada vez se consume menos.

Entre los cortes que más subieron se encuentran el cuadril que trepó 20,5 por ciento; la nalga, fundamental para las milanesas, que subió 14,6 por ciento y el roast feef cuyo precio escaló 13,5 por ciento. La imposibilidad de acceder a estos cortes obligó a modificar costumbres y a optar por productos más económicos con el pollo.

"Llegamos casi a un límite en nuestra producción. No hay posibilidades, ya sea ahora como para todo el 2025, de ofrecer más kilos", afirmó hace pocos Alejandro Coianiz, presidente de la Cámara Avícola Santafesina. La venta de carne de pollo está en cifras récord.

Según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el consumo de carne de pollo superó por primera vez al de carne vacuna, con 49,3 kilos per cápita.

Este jueves, el Indec dará a conocer el IPC de enero. Los datos de las consultoras privadas son dispares. Algunas proyectan la desaceleración de la inflación respecto a diciembre y otras mostraron variaciones hacia arriba empujadas por la suba en los precios de los alimentos, centralmente de las carnes rojas.