El músico británico Rod Stewart vuelve a la Argentina para ofrecer tres shows en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires, el 22, 23 y 24 de octubre. El legendario cantautor y dos veces miembro del Rock & Roll Hall of Fame agotó las entradas para sus primeros dos conciertos, pero todavía se consiguen tickets para la tercera fecha, desde los $90.000.

El consagrado artista traerá su esperada gira “One Last Time” a Sudamérica este año, y Argentina no se iba a quedar afuera. Se trata de uno de los tours más aclamados en Europa, Asia y Estados Unidos.

De esta manera, a dos años de su última visita, los fanáticos argentinos se reencontrarán con Sir Rod y entonarán éxitos como “Maggie May,” “Da Ya Think I’m Sexy,” “Have I Told You Lately That I Love You,” y muchos más.

Rod Stewart anunció una tercera fecha en Argentina.

En 2024, el británico lanzó su 33º álbum de estudio, Swing Fever, en colaboración con Jools Holland, recorrió Asia y Europa, y cerró una residencia histórica de 13 años en Las Vegas. En 2025, volverá a The Colosseum at Caesars Palace con “The Encore Shows”.



Cómo comprar las entradas para Rod Stewart en Buenos Aires

Los seguidores del músico tendrán que visitar el sitio web oficial del estadio Movistar Arena, registrarse en la página o ingresar con un usuario ya creado.

Luego, al hacer clic en la propuesta de Stewart, podrán seleccionar la fecha del viernes 24 de octubre de este año —el resto de los shows están agotados—.

Una vez allí, resta elegir la cantidad de entradas y las ubicaciones preferidas. Finalmente, se elige el método de pago. Finalmente, al correo electrónico provisto se recibirá el E-Ticket que habrá que presentar en la entrada al estadio.

Se podrán adquirir un máximo de 6 entradas por transacción. El estadio prohíbe el ingreso a menores de 4 años, y a partir de esa edad se abona el ticket. Por otro lado, los más chicos de 14 años deben ingresar acompañados por un adulto mayor de 18 años.