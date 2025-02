Tras conocerse el cierre por decreto de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la Nación, el extitular del área Santiago Maggiotti apuntó contra Federico Sturzenegger, quien a través de sus redes sociales acusó sin pruebas a intendentes y gobernadores de “desviar recursos” y se jactó de que la medida permitirá “importantes ahorros”.

"No coincido en nada con Sturzenegger. El ministerio dio respuesta a muchísimas familias. En el Gobierno anterior fueron 141.620 familias las que recibieron las llaves de su casa con diferentes programas, entre el Procrear, los créditos de construcción, el Casa Propia y el financiamiento del Fonavi. En definitiva, fue dar una respuesta a la necesidad de la gente y sobre todo cumpliendo con el artículo 14 de la Constitución, que dice que el Estado garantizará el acceso a la vivienda. Esto es como si un hijo tiene una uña encarnada y la solución es cortarle la pierna", remarcó Maggiotti en la 750.

En esa línea, se refirió concretamente al programa Procrear, una insignia de la política estatal del kirchnerismo, creado en 2012, discontinuado en 2018 con Mauricio Macri y retomado en 2020 con Alberto Fernández.

"El Procrear en realidad tenía un fideicomiso manejado por el Banco Hipotecario, de Eduardo Elsztain. La administración del plan lo hacían ellos. Desde el comienzo fue así, con el gobierno de Cristina Kirchner", explicó el exministro de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.

"Además, toda la plata que les están sacando a los programas de financiación de obra pública no es para la mejorar de la vida de las familias, sino para pagar los intereses de deuda, como hicieron en toda la historia", agregó Maggiotti en Escuchá Página/12.



Por último, consultado por el déficit habitacional en Argentina y la importancia de la construcción de viviendas por parte del sector privado, destacó: "Claro que es importante que el sector privado también construya vivienda y que haya créditos que sean pagables, no los UVA. Pero hasta muchos asalariados en blanco no pueden acceder porque no les da la calificación, y ahí es donde tiene que estar el Estado".

"Hoy cerca de 3 millones de personas necesitan una vivienda por el déficit habitacional. Y en muchos casos no es cuantitativo, sino déficit cualitativo, es decir que por ahí se necesita una ampliación porque viven muchas personas en una casa. Eso es lo que se hacía el ministerio, con créditos de ampliación, refacción y construcción", cerró.