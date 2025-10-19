“Ojo con lo que contás”, le dice en broma Silvia Crespo Copello a Roxana Mayeyoshimoto mientras repasan algunos puntos de su historia en común. Platenses, artistas plásticas y amigas desde hace muchos años, las pintoras exponen juntas sus trabajos en “Confluencia”, la muestra que las encuentra en la galería “Hoy en el Arte” de Buenos Aires, disponible para ser visitada hasta el 29 de este mes.

Si bien Crespo Copello y Mayeyoshimoto tienen estilos que pueden ser leídos como antagónicos, las artistas encuentran una unión en otro gran amigo: el color. Una con un estilo figurativo (Crespo Copello), y otra con una búsqueda decididamente abstracta (Mayeyoshimoto), ambas coinciden en que el color es la herramienta (¿o la pulsión?) que guía de forma intuitiva sus formas de pensar y ejecutar la pintura.

Esta no es la primera vez que trabajan juntas. En el 2023 montaron una muestra que llamaron “El color, punto de encuentro” en el Centro Cultural Malvinas de La Plata, que contó con más de treinta obras de cada una (más de sesenta en total). Hoy decidieron retomar ese diálogo y así nació “Confluencia”, la muestra que las llevó a Buenos Aires. Si hay algo que salta a la vista al dialogar con ellas es el deseo que ambas tienen de trabajar en conjunto, y de ser espejo y contrapunto de la otra. “Nos une la relación que tenemos con el color. En el caso de Sil, el color está acompañado nada más y nada menos que con la figura humana, como la trabaja ella, preponderando el desnudo femenino. Y en mi caso, también el color es el protagonista, en la mancha”, explica Roxana.

En el caso de Mayeyoshimoto, el color se convierte en protagonista desde el inicio de cada obra. Su trabajo nace desde un lugar profundamente interior e intimista: de aquello que la sacude, la hiere, la hace sufrir o alegrarse. Ese es el impulso que la lleva a “necesitar pintar”. Cuando reflexiona sobre su obra, la artista nombra una y otra vez la palabra “transformación”, seguramente porque en su trabajo no hay una referencia real, del mundo figurativo, sino que aquello que se ve es la emoción plasmada en la forma en que el cuerpo de Roxana y su técnica lograron catalizarla, incluso exorcizarla. En este sentido, la artista explica que a ella le interesa particularmente la “libertad del espectador”, que la obra tenga la capacidad de alojar la subjetividad de quien la observe, sugiriendo algunos puntos que puedan poner a la imaginación del otro en movimiento y, así, establecer un diálogo con quien se enfrente a la obra. “Una vez me dijeron ‘qué hermoso el caballo’, y no había un caballo. Eso es maravilloso: el poder de la mancha, de la abstracción, de lo que se le produce al otro como poesía, o incluso como rechazo”, señala, y añade que lo que quiere ofrecer es una pintura simbólica, que encarne un objeto real o “algo que quiero expresar en una mancha, un gesto, una pincelada, una cuchillada”.

Lo de “una cuchillada” no es una licencia poética, sino un sintagma literal. Mayeyoshimoto, nieta de los primeros japoneses que llegaron de Okinawa a la capital provincial, cuenta que cuando su mamá falleció ella decidió tomar la cuchilla con la que cortaba la carne, y utilizarla como herramienta para moldear la pintura y así producir textura. “La abstracción te llama a buscar elementos, herramientas para lograr la mancha. La cuchilla de mi mamá se fue gastando con el tiempo y quedó con la forma de una gran espátula. La uso para grandes texturas, para zonas amplias donde arrastro el color. Siempre la tengo entre mis cosas”, recuerda. Afuera hay sol, es el día de la madre en Argentina y esa calidez parece teñir la escena, que no se vuelve melancólica, porque Mayeyoshimoto tiene una forma fresca y desfachatada de hablar, y se le viene a la mente otro gran aliado: el clásico cuchillo Tramontina, “el que todos tenemos en casa. Te da un rayado divino, perfecto. También se puede hacer con peine o con cualquier cosa con dientitos, pero el Tramontina es lo más, me encanta jugar con esas herramientas”, puntualiza.

Al ser consultadas sobre la relación que ambas establecen con el color a la hora de pintar, las artistas debaten, reflexionan, desempolvan anécdotas y se arrojan preguntas. Es una charla entre amigas de hace mucho tiempo que se conocen los yeites de la otra, los gustos, el humor, los vericuetos, el pulso. Crespo Copello explica que a diferencia de su amiga ella “nunca podría ser abstracta”, ya que además del color, también le interesa la forma. “En mi caso compiten, pero siempre gana el color. No quiero que la forma se pierda, porque me gusta destacarla, pero tiene que estar el color. Mis obras tienen mucha saturación. Me gusta el color vibrante, el contraste. Con el color se dice todo: lo lindo, lo feo, lo triste, lo alegre”, explica, y reflexiona sobre algunas discusiones más contemporáneas, que señalan que hablar de figuración o abstracción es inexacto. “Porque la figuración también es abstracción: si uno mira detalles de la obra, cada parte es una abstracción en sí misma. Pero bueno, mirándola en su completitud, no”, puntualiza.

Crespo Copello y Mayeyoshimoto se conocieron cuando la primera tenía veintipocos y la segunda era adolescente, en un taller de arte de La Plata. En ese momento no se hicieron amigas, tal vez por la diferencia de edad. Años más tarde, volvieron a encontrarse en el mismo taller, y no se separaron. Las coordenadas no son precisas: las amigas debaten y no recuerdan si se vieron por primera vez en el espacio de la calle 45, o si el reencuentro fue cuando el taller se mudó a una casa sobre la diagonal 73. “¿Cuento yo o contás vos?”, le pregunta entre risas Crespo Copello a Mayeyoshimoto. Silvia empieza a recordar buenos momentos cuando Roxana la interrumpe y, siempre en chiste, un poco le reclama que antes no le daba “mucha bola”. Se acomoda en su silla y abre los ojos, pone cara seria. “Yo la admiraba, porque ella estaba en un sector con otras amigas que ya eran pintoras. Había una parte del taller donde estaban los más importantes, los pintores, y yo era menos que nada, estaba aprendiendo. Entonces pensaba: ‘Quiero pintar como ella, quiero ir a la techada’ 一el nombre que tenía el sector en donde trabajaban los artistas más experimentados一, yo estaba con los que recién empezábamos”, dice. Silvia lanza una carcajada, no recuerda que en el taller de Alicia Sottile y Oscar Levaggi hubiera existido una especie de “zona vip”, y mucho menos que se llamara “la techada”. Retoma el hilo de la conversación y explica que desde que se hicieron amigas empezaron a preparar juntas todas las postulaciones a salones (afortunadamente, ambas fueron invitadas a participar de varios). “Teníamos ese ritmo y un día dijimos: ‘¿Por qué no nos exponemos juntas?’. Y así fue”, recuerda. “Pensamos que este es un proyecto que puede durar mucho tiempo, porque una va cambiando los cuadros, pero el proyecto siempre es el mismo: ella con la abstracción, yo con la figuración, y la conexión entre ambas en el color. Además, nos complementamos muy bien en cuanto a la organización de las muestras, lo operativo, todo eso que suele ser difícil de convivir”, reflexiona con ternura. “Debemos ser un matrimonio”, lanza Mayeyoshimoto, y ambas estallan en una carcajada.

“Confluencia” puede visitarse hasta el 29 de octubre en la galería “Hoy en el Arte” (Juncal 848, CABA), dirigida por Teresa y Haydee Nachman, de lunes a viernes de 13 a 19 hs. Además, las amigas preparan una nueva muestra, que será en noviembre, en la galería Gauguin de City Bell.