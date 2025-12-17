Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura
Este miércoles, con entrada libre y gratuita
Tres siglos de música sacra para celebrar al Papa Francisco
En la iglesia de la Merced se estrenará una cantata de Pedro Chemes y se escucharán además obras de Domenico Zípoli y Roque Ceruti.
Por
Santiago Giordano
17 de diciembre de 2025 - 3:15
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Pedro Chemes estrenará "Nican Mopohua", compuesta en idioma náhuatl.
(Sin Credito)
Temas en esta nota:
Música en vivo
Últimas Noticias
Quién es y qué hace el sucesor de Mussi en la intendencia de Berazategui
Carlos Balor, el hombre de la continuidad
Por
Marcial Amiel
Denuncia haber sido despedido por anunciar esperaba un hijo junto a su marido
Por
Inés Hayes
Este miércoles, con entrada libre y gratuita
Tres siglos de música sacra para celebrar al Papa Francisco
Por
Santiago Giordano
De Belgrano a Instituto sin escalas
Franco Jara agitó el mercado de pases en Córdoba
Exclusivo para
Usaba el uniforme de la Policía de la Ciudad
Despidieron a la policía que vendía contenido erótico en TikTok: la investigación de la Justicia
Un delito prescripto
Caso Nora Dalmasso: el fiscal pide que el único acusado vaya a juicio
En noviembre, para menores de 1 año fue de 450.355 pesos
La canasta crianza sube mes a mes
Desfinanciamiento del sector
“Visión limitada y empobrecedora”: la carta del CONICET contra el ajuste del Gobierno a la ciencia
El País
Opinión
La propaganda de guerra de Estados Unidos y Venezuela
Por
Juan Francia
Su reemplazo será Martín Porro
Renunció el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica Germán Lavalle
Por
Natalia López Gómez
Un comunicado en unidad
Gobernadores del PJ denunciaron el desfinanciamiento de las provincias
El oficilismo necesita lograr un cronograma exprés
Senado: apuntan a sesionar el 26 de diciembre por la reforma laboral y la Ley de Glaciares
Economía
1,7% del PBI
Superávit fiscal en noviembre
Renunció el presidente
Cambios en el Banco Nación
Economía reconoció que había que comprar reservas
Subió el dólar y bajó el riesgo país
Se ajustarán por IPC
Salarios, dólar, inflación y reservas: ¿qué cambia en 2026 con el nuevo esquema de bandas del Banco Central?
Por
Vardan Bleyan
Sociedad
Estuvo meses en cuidados intensivos
A los 44 años murió Kenya, la última elefanta en cautiverio que tenía la Argentina
Avanza la investigación por la muerte de Bob Reiner y su esposa
Acusado de parricidio, detenido
Habrían estado ebrios
Bajaron a cuatro pasajeros de un vuelo de JetSmart por disturbios
Usaba el uniforme de la Policía de la Ciudad
Despidieron a la policía que vendía contenido erótico en TikTok: la investigación de la Justicia
Deportes
De Belgrano a Instituto sin escalas
Franco Jara agitó el mercado de pases en Córdoba
Este miércoles en el Estadio Ahmad bin Ali de Qatar
Copa Intercontinental: Flamengo y PSG juegan la gran final
El arquero de la Selección reveló anécdotas de Qatar 2022
Dibu Martínez: “El partido contra España puede ser la final del Mundial”
Tras su parate post coronación con Platense
Newell’s: la dupla Orsi-Gómez, muy cerca de asumir