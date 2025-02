“Hay un DNU que se adueñó de los cuerpos, las identidades y también se adueña de un saber médico. El DNU está basado en un estudio que nunca pudimos ver. No existe evidencia. Los equipos no fuimos consultados. Y con una mentira salvaje y cruel se borró la tarea de muchos profesionales que trabajamos en salud trans. En los equipos hoy hay miedo a intervenir”, advirtió Adrián Helien, psiquiatra y coordinador del Grupo de Atención a Personas Transgénero (Gapet) del Hospital Durand, el equipo interdisciplinario que creó en 2005 y se convirtió en el primero de la Argentina y la región en especializarse en la temática. Helien fue uno de los oradores que este martes expusieron en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados contra el DNU del Gobierno de Javier Milei que la semana pasada modificó la Ley de Identidad de Género y prohibió los tratamientos hormonales y cirugías de cambio de género en menores de edad.

La reunión informativa fue convocada por la presidenta de la Comisión, Mónica Macha, de Unión por la Patria, para debatir los decretos presidenciales que atentan contra los derechos de las personas trans y analizar acciones frente a la persecución al colectivo LGBTIQ+ por parte del Gobierno Nacional. Participaron más de un centenar de referentes, activistas, investigadores y militantes de organizaciones de mujeres y la diversidad, y legisladores de todos los bloques, menos de La Libertad Avanza. Diputados y diputadas de la oposición acordaron impulsar la nulidad de los DNU.

Las modificaciones

Uno de los decretos publicados la semana pasada modifica el artículo 11 de la Ley 26.743. El otro, la Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad en relación a las personas trans.

En la apertura del encuentro, Macha expresó: “El mileismo plantea que no se quiere meter con lo que cada uno hace en la cama, pero sí en la vida pública. Un retroceso social aberrante. Lo que queremos es que cada persona pueda vivir con dignidad y con libertad, construyendo su propia felicidad, en la cama, en la escuela, en el trabajo, en la calle, donde sea”.

La historiadora feminista Dora Barrancos reflexionó sobre las configuraciones políticas de la nueva derecha a nivel global y sostuvo: “Estamos muy decididas, decididos, decidides a exponer hasta nuestra última gota de sudor para defender la dignidad humana en su cauce más elemental en la integridad sexogenérica. No vamos a renunciar porque en eso se nos va la vida. No metan a la naturaleza y la biología como parámetro moral”.

Cristina Monserrat Hendricse, abogada, militante trans y funcionaria del fuero del Trabajo bonaerense señaló: “La biología a veces no condice con los lazos de amor, soy mamá trans, soy mamá adoptiva, tengo una hija adoptiva, no biológica, va contra la biología ¿no es mi hija? ¿van a hacer un decreto para que no sea mi hija porque no es mi hija biológica?”.

Gabriela Mansilla de la Asociación Civil Infancias Libres y madre de Luana, la primera niña trans que obtuvo su DNI acorde a su identidad de género a los 6 años, en 2013, destacó que “estamos reclamando derechos, derechos humanos”. Además, señaló el miedo que hay entre las niñeces trans de salir a la calle.

¿Volver a empezar?

“¿Otra vez tenemos que explicar qué es ser trans, qué es la identidad de género y que se construye desde que se nace y que es un proceso que hacemos todas las personas, no solo las trans?”, se preguntó Natalia Bertazzoli de la Agrupación Munay, un vocablo quechua que significa –explicó– “sé como eres, te amo tal cual eres”, y que reúne a familias de niñes y adolescencias trans.

Expusieron también la activista Marlene Wayar; Florencia Guimaraes de Furia Trava; Ese Montenegro, de Columna Mostri; Lautaro Lucas Cruz, de Fundación Trans Argentinxs; Nicolas Jorge Giri, dirigente de la UCR Diversidad y Fundación para el Cambio Social; Sasa Testa, responsable de Géneros y Disidencias Nuevo Encuentro CABA; Clarisa Gambera, de ATE Nacional; María Laura Oliver de la CHA, entre otrxs invitadxs.

A lo largo de la reunión, que se extendió por casi cuatro horas, se habló del ataque a la Ley de Cupo Trans, del aumento de las agresiones hacia personas de la comunidad LGBT+ en un contexto de discursos de odio propalados desde el Gobierno, y de la necesidad de no retroceder en el marco de derechos conquistados.

La fuerza del testimonio

Además, se leyó el testimonio en primera persona de un adolescente trans de 15 años, que está recibiendo bloqueadores hormonales como inicio de su transición. “Yo, antes de mi transición, me sentía incómodo con mi cuerpo, aspectos como mi voz, mi busto o el hecho de menstruar eran algo que no sentía propio de mí, y gracias a la comprensión, amor y cariño de mis padres y mi familia, fue que pude sentirme bien con empezar el tratamiento”. Ahora, siguió el relato, “he tenido cambios que me han hecho sentir mucho mejor de lo que era antes”.

Entre otros diputados y diputadas, estuvieron el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, y sus compañeros de bancada Hugo Yasky, Paula Penacca, Magalí Mastaler, Brenda Vargas, Sabrina Selva, Varinia Marín, Carolina Yutrovic, Gabriela Estévez y Ana María Ianni; el socialista Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica - ARI; María Sotolano, del PRO, Vanina Biasi, Nicolás del Caño y Cristian Castillo del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y Carla Carrizo, Marcela Coli y Natalia Sarapura de la UCR.