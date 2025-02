El gobernador Maximiliano Pullaro brindó detalles de las políticas de seguridad llevadas adelante, de las acciones para enfrentar rebrotes de violencia y de la inversión en infraestructura carcelaria. Lo hizo en el acto de licitación de la primera etapa de la obra de construcción de la Nueva Cárcel de Alto Perfil en Piñero, que se desarrolló en la sede de Gobierno en Rosario.

El mandatario provincial afirmó que “estamos trabajando mucho en las investigaciones para bajar los niveles de violencia que tienen que ver con tres parámetros: homicidios -que es el parámetro más duro-; heridos de arma de fuego; y disparos de arma de fuego sobre domicilios”, y aseguró que “vamos a seguir trabajando de la misma manera, con la misma robustez. Tenemos una mesa operativa con las fuerzas federales, con las fuerzas provinciales y el Servicio Penitenciario. Hoy tenemos una mesa de inteligencia, con un mapeo concreto de lo que sucede en cada uno de los lugares, y podemos actuar de manera rápida e inmediata, y eso nos permite bajar o sofocar rápidamente la violencia”.

Subrayó: "Acá, mientras yo sea gobernador, puedo asegurar que nunca más estos tipos se van a sentir los dueños de la calle. Lo que no podemos evitar es que un violento agarre un arma de fuego y quiera ir a matar a otro, pero ese violento tiene que saber que cada vez va a tener menos chances de salir impune”.

El mandatario se refirió al monitoreo que hace del "policiamiento", y enumeró: “En el día de ayer en Rosario tuvimos en horas pico 250, 260 móviles en calle y 109 binomios de caminantes, es decir, casi 350 unidades operativas. Eso claramente trae aparejada una caída del delito”. “Controlamos el despliegue operativo en calle hora por hora y sabemos todo lo que se hace: en el día de ayer hubo 2.364 cuatro identificaciones en calle”, por ejemplo.

“Y llevamos en lo que va de este mes 33 armas secuestradas en calle, es decir, se para una moto, se para un auto, se para una persona, se la requisa. Se detectó a 33 personas que iban con un arma de fuego de manera ilegal”.

Por otra parte, el mandatario indicó que “en términos generales, a la seguridad uno la mide en dos planos: uno tiene que ver con el delito contra la propiedad, y otro con la violencia. En el plano del delito, del robo, del robo calificado, podemos ver una caída significativa que se mantiene”, y comparó los meses de enero de 2024 y de 2025, con 4.700 y 2.100 delitos contra la propiedad, respectivamente: “Continúa la caída significativa, y eso tiene que tiene que ver con el policiamiento en calle que estamos teniendo”, y agregó al respecto que “yo controlo personalmente todos los días la cantidad de efectivos de la policía y de la fuerza de seguridad federales en calle”.

Mientras, sobre el segundo punto, Pullaro dijo que “uno analiza la circulación de violencia lesiva y podemos ver dos tipos de hechos en este caso, que diría que es 50% y 50%. Un 50% de eventos violentos en estas semanas fueron interpersonales, lo que es imposible evitar, pero son hechos que no se dieron en el contexto de criminalidad organizada o en contexto narco, que es lo que más nos preocupa”. Y sobre el otro 50%, “tiene que ver con dos variables: heridos de armas de fuego -cifra que en 2025 es prácticamente similar al 2024, inferior al 2023, al 2022 y al 2021, pero mayor al período que va de octubre a diciembre pasado- y los disparos sobre domicilios”.

Asimismo, Pullaro destacó la efectividad de “los dispositivos carcelarios, que era desde donde en 2023 se disparaba la mayoría de los conflictos del crimen organizado; y vemos que las detenciones que hubo sobre finales del año pasado trajeron violencia extrema en función del reacomodamiento de algunos barrios”.

Se presentaron 18 ofertas para la primera etapa de la nueva Cárcel de Alto Perfil en Piñero. Con un presupuesto oficial de más de $ 109 mil millones, tendrá capacidad para alojar a 1.152 reclusos. La obra tiene un plazo de ejecución de 18 meses. La cárcel estará compuesta por 4 minipenales, conformados cada uno por 6 pabellones de 48 celdas construidos en 2 plantas, totalizando 288 celdas individuales por pabellón.

Durante el acto, el gobernador manifestó: “Estamos llegando a un punto que nos permite, en la planificación de una política pública de seguridad que tiene diferentes aristas, comenzar con la construcción de una cárcel de alto perfil”. Luego resaltó y agradeció el trabajo de las fuerzas de seguridad, en especial del Servicio Penitenciario que “se esforzó de manera única y significativa para poner límites”.

A continuación, Pullaro recordó que “hace un tiempo los presos tenían teléfonos celulares y, desde allí, mandaban extorsionar, mandaban a matar y se creían que eran los dueños de la vida y de la muerte en la ciudad de Rosario”. “Pero hay una determinación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que nunca va a dar un solo paso atrás. Y esto es la manifestación de una decisión política, con coraje, porque no hay decisión, en el marco de una política de seguridad, si uno tiene miedo. Si uno tiene miedo a las organizaciones criminales, es probable que ceda; no hace falta ser corrupto para ceder, tener miedo puede hacer que tengas que ceder y aquí hay un gobierno que no retrocedió ni va a retroceder”, remarcó.

En el mismo sentido, destacó la importancia de destinar recursos a seguridad: “Construir celdas para 6.500 plazas penitenciarias en cuatro años es muchísimo, porque en 40 años de democracia se construyeron menos de 4.000. Con los recursos que salen del achique, del ajuste y de la administración eficiente del estado vamos a invertir 400 millones de dólares para que no tengamos más problemas en el servicio penitenciario”.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucia Masneri, se refirió a la necesidad de tener una cárcel para reclusos de “alto perfil”: “Un término que acuñamos en el 2015, cuando nuestro gobernador era ministro de Seguridad, cuando nadie hablaba de presos especiales, de presos que iban más allá de lo que regularmente veíamos, de presos que pretendían seguir trabajando desde las unidades penitenciarias, seguir aterrorizando a la sociedad”.

De la presentación también fueron parte el secretario de Unidad Ejecutora de Infraestructura Diego Leone y el senador Ciro Seisas.

Las ofertas

* La primera oferta corresponde a la firma POSE S.A. por un total de $106.253.281.010,72

* La segunda de la firma COEMYC S.A por $105.782.797.552,68.

* La tercera de Cocyar S.A. - Pilatti SA - U.P. Piñero - Unión Transitoria por $115.542.472.469,72.

* La cuarta es de Ing. Pedro Minervino S.A., por $97.978.230.267,72.

* La quinta corresponde a la firma Capitel SA por $119.995.719.406,33.

* La sexta de la firma Del Sol Constructora S.A.. por $109.592.001.763,56.

* La séptima es de Edeca S.A. por $97.994.248.310,72.

* En la octava de la firma De Paoli & Trosce Constructora S.R.L., por 109.828.292 pesos.

* La novena corresponde a la firma Sanimat S.A. por $115.044.895.720,96

* La 10° fue de Centro Construcciones SA por $135.476.357.102,64.

* La 11° corresponde a la firma Tecsa SA por $108.808.197.941,68.

* La 12° corresponde a la firma Pecam S.A por $97.991.874.089,88.

* La 13° de la firma Epreco S.R.L. cotiza por $109.595.982.601,08.

* La 14° es de la firma Dyscon S.A por $99.745.673.187,12

* La 15° corresponde a la firma Werk Constructora por $109.552.670.782,80.

* La 16° es por $107.328.911.310,00.

* La 17° corresponde a la firma Dinale SA es por $99.989.080.661,24.

* La 18° es de la firma Pirámide Constructora S.A. por $105.782.769.569,28