"No me desespero. Porque siempre miro el lado positivo y espero que las cosas se arreglen solas y que la gente aprecie la bondad y la empatía e intente hacer lo correcto. Algunas personas ven las cosas de otra manera, tienen valores diferentes. Eso me inquieta. No lo entiendo. Pero tengo que ver las cosas con optimismo". En el pasado, Robert De Niro definió a Donald Trump como "idiota" y "payaso"; esta vez, en una entrevista con el diario inglés The Guardian, prefirió no dejarse llevar por la amargura.