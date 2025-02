Un turista argentino que estaba de vacaciones en Hawaii murió tras accidentarse al saltar al mar desde un acantilado. Se trata de Santiago Bordieu, un joven de 28 años, oriundo de San Isidro.

El accidente sucedió en medio de las vacaciones de verano que Bordieu disfrutaba con sus amigos en las playas de Hawaii. Los propios amigos del muchacho lo observaron saltar y vieron que no regresaba a la superficie tras tirarse al agua, motivo por el cual comenzaron a buscarlo

Bordieu, rugbier y profesor de Educación Física, fue hallado minutos después por personal de rescate agua del departamento de seguridad oceánica de Honolulu, a bordo de motos de agua. Los rescatistas lo encontraron con vida, pero el joven murió en el hospital al que fue derivado.

Por ahora se desconocen las causas de su muerte, pero los expertos aseguran que se trata de un lugar peligroso y que en el acantilado ubicado en la zona de Spitting Cave, donde sucedió el hecho, está repleto de piedras y de fuertes corrientes.

El momento en el que el joven saltó desde el acantilado quedó registrado en imágenes de video. "Día triste en Spitting Cave, donde un hombre saltó y no resurgió. Los otros hombres con los que estaba intentaron encontrarlo, pero no tuvieron éxito debido a que no tenían una máscara para ver", explicó el usuario que filmó la secuencia.

Luego de que se diera a conocer la muerte de Bordieu, varias entidades deportivas sacaron comunicados para expresarse sobre el caso. Uno de ellos fue el San Isidro Club, donde se desempeñaba como preparador físico, que publicó un mensaje de en sus redes sociales: "Desde el SIC acompañamos con enorme cariño a toda la familia y a los amigos de Santi en este momento. Santi fue jugador camada 96 y también colaboraba como PF en nuestras divisiones juveniles. ¡Se lo va a extrañar!".

Se sumó también la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA): "El Consejo Directivo de la URBA expresa sus condolencias por el fallecimiento del ex jugador y actual PF del plantel superior del SIC, Santiago Bourdieu, y acompaña a su familia, a sus amigos y al club en este momento de tristeza".