El secretario General del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Carlos Ortega, repudió la designación de Fernando Bearzi como nuevo Director Ejecutivo del organismo, en reemplazo de Mariano De los Heros, y afirmó que el nombramiento es “más que nada por la necesidad de poder tener dinero fresco para sostener este dólar ficticio que hoy tenemos en la Argentina”.

Para Ortega, De los Heros fue despedido como titular de Anses “porque dijo la verdad”. “Dijo que estaban planificando hacer una ley para aumentar la edad jubilatoria, para empezar a pagar en vez de la moratoria una jubilación proporcional. Lo ejecutaron”, enfatizó en diálogo con la 750.

En este marco, sostuvo que “(Luis) Caputo, ni lerdo ni perezoso, teniendo un alfil dentro de la Anses que era este Bearzi, hombre del sistema bursátil, socio de Caputo en varios manejos de su vida comercial y financiera, lo puso de Director Ejecutivo, más que nada por la necesidad de poder tener dinero fresco para sostener este dólar ficticio que hoy tenemos en la Argentina”.

No obstante, calificó la gestión de De los Heros como “malísima”. “El hombre hacía lo que le pedían. No es que era un tipo autónomo y quería lo mejor para el jubilado o para el trabajador. También era mentira lo que decía Milei que no querían sacar la moratoria”, dijo.



“Fue malísima la gestión porque echaron a 1300 personas, porque las jubilaciones son un desastre, porque los 70 mil del bono siguen congelados en el 2025. Una gestión nefasta, pero porque el Gobierno es nefasto, no por de los Heros en forma particular”, cerró.