El director de SIGMA GLOBAL S.A., Juan Enrique, explicó los motivos por los cuales el consumo de carne, yerba y leche cayó de manera histórica en 2024.

“Que caiga el consumo de carne, leche y yerba habla de la situación (del país). Desde el Gobierno dicen que hay crecimiento económico. Es un relato o puede hacer referencia a una transferencia de ingresos", ironizó Enrique en diálogo con la 750.

“La mayor parte de la población no puede consumir carne, ni yerba ni leche, pero uno cuando mira los datos del INDEC ve que lo que es trabajo en finanzas, intermediación financiera, explotación agropecuaria y minería, que han crecido mucho en detrimento de lo que es la industria, la construcción y el comercio, que generan el 60% del empleo", explicó.

"Desde la intervención del FMI en el país se busca que haya saldos exportables, bajarles el ingreso a las mayorías para que consuman menos carne, menos leche, menos yerba, para poder exportar y pagar la deuda. Hoy es para pagar la deuda que generó este mismo ministro de Economía, Toto Caputo, en 2017", advirtió.

En esa línea, el titular de SIGMA GLOBAL S.A. no se mostró optimista para este año. “La economía, durante 2024, ya cayó 3,5%. Aumentó el desempleo. Aumentó el endeudamiento en 91 mil millones de dólares y la inflación es del 117%, siendo el cuarto país con mayor inflación del mundo", sostuvo.

“El FMI pide que haya otro tipo de cambio. Pide que, si va a haber un nuevo acuerdo, que haya un acuerdo político, o sea que pase por el Congreso. Si el FMI está pidiendo un nuevo dólar, seguramente supere los dos mil pesos, y eso va a generar una estampida inflacionaria y una nueva caída de la actividad económica”, cerró.

Los datos de la caída en el consumo de carne, leche y yerba

Un informe realizado entre las fundaciones Encuentro y la Fundación Innovación con Inclusión sobre el consumo de leche, carne y yerba mate en los argentinos durante todo el 2024 arrojó indicadores alarmantes en materia alimenticia. En relación al consumo de leche per cápita fue el más bajo de los últimos 34 años; asimismo, el dato de la carne vacuna por habitante es más desalentador aún: los números del 2024 indicaron que fue el segundo más bajo que existe registro (1914).

También, las ventas de yerba mate en el mercado interno cayeron 9,2% y fue el más bajo desde 2016. El consumo de leche per cápita del 2024 fue el más bajo de los últimos 34 años. Hay que remontarse a 1990 para encontrar un año con consumo similar al 2024. Cabe destacar que los datos se extraen en referencia al consumo per cápita Litros de leche equivalente por habitante y por año. En lo que se refiere a la producción: 10.590 -6,5% en relación al 2023; en consumo Interno 8.042 -9,1% vs. 2023, y exportaciones 2.662 +7,0% vs 23 (cifras en millones de litros).

Sobre el consumo de carne vacuna per cápita del 2024, se precisa que fue el segundo más bajo desde que existe registro (1914). Solo superado por el consumo per cápita registrado en 1920.